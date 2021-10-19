Трагедии на цирковой арене

Многие из нас любят цирк и восхищаются мастерством цирковых артистов. Но ведь цирковая арена таит в себе множество опасностей – дикие звери, высота, сложные трюки и т.д. Все это, порой, приводит к самым ужасным последствиям. Представляем подборку трагедий на цирковых аренах…



Сара Гийяр-Гийо

Ириска

Анастасия Максимова

Снежана Даутова

Адександр Терехов

Падение гимнастов в Род-Айленде

Падение гимнастов в Якутске

Юлия и Александр Волковы