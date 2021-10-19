Трагедии на цирковой арене

Многие из нас любят цирк и восхищаются мастерством цирковых артистов. Но ведь цирковая арена таит в себе множество опасностей – дикие звери, высота, сложные трюки и т.д. Все это, порой, приводит к самым ужасным последствиям. Представляем подборку трагедий на цирковых аренах…
Сара Гийяр-Гийо
Знаменитый цирк Дю-Слей устраивает грандиозные шоу, он известен по всему миру, однако и его, тщательно продуманные и выверенные представления, к сожалению не обошлись без жертв.
На одном из представлений одна из акробаток, 31-летняя Сара Гийяр-Гийо (Sarah Guyard-Guillot), упала с 50-футовой (больше 15 метров) высоты. Во время подъема Сара выскользнула из страховки и сорвалась вниз с огромной высоты. Спасти девушку не удалось.
Ириска
Известнейшая многим поколениям Ириска, в частности по передаче АБВГДЕйка – Ирина Асмус разбилась в 1986 году на глазах полутора тысяч зрителей в Гомельском цирке
В тот день в зале был аншлаг. Однако, по словам тогдашнего директора цирка, Ирина была очень расстроена обстоятельствами личной жизни. У Ириски в этой программе был эффектный трюк «Старушка на абажуре»: под самым куполом она вращалась вокруг своей оси. Неожиданно, когда клоунесса закружилась вниз головой, продев ногу в петлю и отстегнув страховку, чтобы трос не мешал движениям, она сорвалась. Тело камнем упало с 12-метровой высоты. Врачи констатировали: переломано почти все, что можно было сломать. По заключению медиков, смерть наступила от внутреннего кровоизлияния.
Злополучная машинка для вращения разрабатывалась в Москве. После смерти циркачки данный тип машинок для вращения был запрещен.
Анастасия Максимова
Страшная, случившаяся в Краснодарском крае трагедия в цирке Абрау-Дюрсо, унесла жизнь молодой наездницы – ее насмерть затоптала лошадь. Анастасия Максимова была в седле с детства, невероятно любила рискованный вид спорта, однако в время выступления она слетела с лошади во время выполнения трюка и животное буквально затоптало 24-летнюю артистку. Наездница зацепилась ногой, повисла и лошадь растоптала ее на глазах у толпы. Многие в зале потеряли сознание от увиденного. От сильнейшего удара о землю и от полученных от лошади травм Анастасия умерла в машине скорой помощи. Инструкторы уверены – несчастный случай произошел из-за неоправданного риска.
Снежана Даутова
В 2003 году в Одессе на арене местного цирка обнаружили изуродованное тело дрессировщицы Снежаны Даутовой. До сих пор никто не может объяснить, что именно произошло, но тигр вместо того, чтобы прыгнуть на тумбу, прыгнул на дрессировщицу, схватил ее за горло и клыками перекусил сонную артерию, трахею и гортань. Смерть Снежаны наступила мгновенно. Тигра пришлось застрелить.
Адександр Терехов
22 февраля 2001 года в Уголке Дурова в Москве во время репетиции, слониха Даша насмерть затоптала дрессировщика Александра Терехова.
Падение гимнастов в Род-Айленде
Чаще всего цирковые трагедии случаются с воздушными гимнастами. Так шокирующий инцидент омрачил выступление цирковых артистов в самом маленьком штате Америки – Род-Айленде в городе Провиденс прямо на глазах у публики из-под купола цирка на манеж сорвалась группа из восьми воздушных гимнасток. Гимнасты изображали «человеческую люстру» и платформа на которой находились девушки рухнула с 12-ти метровой высоты. Также травмирован артист, находившийся под платформой на арене. К счастью все остались живы, хотя и весьма сильно травмированы.
Падение гимнастов в Якутске
Похожий случай произошел на арене «Саха цирка» в Якутске, где четыре гимнастки сорвались с высоты. Инцидент произошел во время репетиции группы воздушных гимнасток – трос, державший девушек, не выдержал нагрузки и оборвался, в результате гимнастки упали на арену. Все артистки были госпитализированы с различными травмами ног.
Юлия и Александр Волковы
Еще один несчастный случай произошел с Юлией и Александром Волковыми. В Цирке на Цветном бульваре в Москве, во время репетиции оба гимнаста сорвались с высоты, т.к. номер на огромной высоте исполнялся без страховки.
Яркое, запоминающееся выступление в исполнении Юлии и Александра Волковых длилось всего 5,5 минут, но каждый раз оно заставляло замирать зрителей, которые наблюдали происходящее. К счастью пара осталась жива, хотя и на восстановление понадобилось очень много времени.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии