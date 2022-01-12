Чем советские дети заменяли игры в телефоне

Были времена, когда о смартфонах еще никто не знал. Поэтому дети на скучных уроках развлекались как могли. А что у советского ребенка было для развлечений? Только тетрадь.











«Морской бой»

«Виселица»

«Точки»

«Балда»

«Крестики-нолики»

«Танчики»

«Анкеты»