Чем советские дети заменяли игры в телефоне

Были времена, когда о смартфонах еще никто не знал. Поэтому дети на скучных уроках развлекались как могли. А что у советского ребенка было для развлечений? Только тетрадь.
«Морской бой»
«А-один». — «Мимо». — «Г-четыре». — «Ранил». «Морской бой» — стратегия нашего детства. Самая любимая игра всех детей. Даже сейчас она не теряет популярности.
«Виселица»
Детская интеллектуальная игра. Задача — по буквам угадать слово до того, как тебя «повесят».
«Точки»
Еще одна стратегия. Играют два человека, по очереди каждый игрок ставит точки на поле и пытается окружить точки противника.
«Балда»
В центре поля пишется слово из пяти букв, каждый игрок по очереди подставляет к этому слову по одной букве, чтобы получилось другое слово. Победитель — тот, у кого в итоге больше букв в образованных словах.
«Крестики-нолики»
Это классика. Простая и быстрая игра для двух человек.
«Танчики»
Игра на меткость зрения и смекалку. Берем лист А4 или просто тетрадный. Складываем его пополам. И рисуем на поле танчики. С одной стороны листа — танки одного игрока, с другой — другого. Рисуем в произвольном месте на своем поле гранату — жирную точку — и сворачиваем лист пополам. Посильнее прижимаем, чтобы чернила отпечатались на поле противника. Разворачиваем лист и любуемся результатом — убили мы танк или нет.
«Анкеты»
Не игра, но тоже развлечение. Почти у всех девочек были анкеты, которыми они обменивались и в которых делились секретами. Главное — чтобы анкета не попала в руки к мальчишкам.
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