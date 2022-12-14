Город без политики, религии и национальности

Ауровиль, или «город рассвета», — международный город на юге Индии, развивающийся под эгидой ЮНЕСКО. Расположен в штате Тамилнад рядом с городом Пудучерри. По заявлению основателей города, он должен стать экспериментом по созданию интернационального общества людей, живущих вне политики и религиозных предпочтений.







«Где-то на земле должно быть место, на которое ни одна нация не могла бы заявить право. Где все люди, обладающие искренним устремлением, могли бы жить свободно, как граждане мира, следуя лишь одному руководству: руководству Высшей Истины» (из фильма «Ауровиль — мечта Божественного»).



Это кажется сказкой из фильмов об Индиане Джонсе, древней восточной легендой — чем угодно, только не правдой. Но Ауровиль действительно существует.



В 1968 году, в день основания города, представители сотни стран приехали в Ауровиль и привезли с собой землю из родных краев. Чернозем сложили в мраморные урны и закопали их близ Матримандира. Теперь это место общего сбора. «Матримандир» переводится как «храм Матери» и символизирует образ жизни, который призван избавить людей от их ограничений: политических, финансовых и социальных. Он восходит к учению Шри Ауробиндо и Мирры Альфасса — индийского мужчины и французской женщины: они управляли ашрамом, который позже превратился в город Ауровиль (ашрам — место, где живут люди, занимающиеся интенсивной духовной практикой. — Прим. ред.).







































Фотограф: Анна Шонхартинг.



Матримандир находится в сердце Ауровиля. Это здание с золотым куполом, где жители собираются вместе и медитируют. В центре, прямо под куполом, — огромный хрустальный шар. Яркий свет в первые мгновения ослепляет — в течение всего светового дня шар окружен потоками солнечного света.



Город был обустроен для проживания 50 тысяч человек. Сейчас количество постоянных жителей насчитывает две тысячи. Большинство приехали из Индии, но есть люди из Франции, Германии, Израиля, Америки, России и многих других стран. Они живут в домах, расположенных по спирали, которая разворачивается из центра города, от Матримандира. Каждый занимается своим делом. Город старается обеспечивать себя сам: есть поля, заводы, пекарни, столовая, работающая на солнечных батареях, школы, кинотеатры, музыкальная школа и даже редакция местной газеты.



























































Все важные решения в городе принимаются специальными исследовательскими группами и утверждаются общим голосованием. Мэра или другого единого управляющего органа нет.



Стать жителем Ауровиля может каждый. Испытательный срок для новичков длится год, по истечении которого горожане могут отказаться принять «новобранца». Если вы собираетесь переехать в этот город, вам следует самим купить дом, в котором вы будете жить. Он останется вашей собственностью на все время, пока вы живете в городе.



Все жители, которые работают в Ауровиле, получают ежемесячную зарплату размером около 90 евро. Здесь много молодых семей. Помимо фермеров и инженеров, город не испытывает недостатка в художниках, архитекторах, ученых и врачах. Жители уверены, что здесь они являются частью большого эксперимента, который принесет пользу всему человечеству.















































Машин здесь нет, за исключением такси, которые доставляют людей из «внешнего мира». Город занимает небольшую площадь, и многие передвигаются на мопедах. Жизнь в Ауровиле довольно разнообразная, но отнюдь не простая. Ежедневно приходится бороться с самим собой, со своими комплексами и страхами — здесь нет никаких отвлекающих факторов, не получится избегать людей. Многие, кто переезжает сюда парами, через некоторое время расстаются. Даже новичок, который никого не знает в городе, через некоторое время будет знать каждого, кто здесь живет. В Ауровиле абсолютно нет коммуникационных барьеров: местные жители очень открыты и невероятно спокойны.



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