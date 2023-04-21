Все хорошо в меру: 7 вредных продуктов, которые можно есть ежедневно

Как гласит знаменитая поговорка: «Все хорошо в меру». И это действительно правда: даже полезные продукты, которые необходимы для правильного функционирования организма, в большом количестве могут нанести непоправимый вред. Novate.ru предлагает узнать, какую популярную еду, занесенную в категорию вредной, можно кушать хоть каждый день, если соблюдать меру и не выходить за установленные рамки.
1. Сладости
Пирожные можно кушать во время читмила. / Фото: goodfon.ru
Приверженцы правильного питания и здорового образа жизни в один голос утверждают, что сладкое – это зло, и его нужно исключить из рациона. На самом деле, различные лакомства приносят не только вред, но и пользу, если употреблять их в правильных количествах. Во-первых, сладости играют важную роль в нормализации гормонального фона. Во-вторых, они обладают высокой питательностью, а значит могут помочь в экстремальной ситуации, которая связана с высокой физической нагрузкой. В-третьих, сладкое помогает бороться с депрессией и улучшает настроение. В-четвертых, десерты делают питание правильным и сбалансированным, так как являются источником углеводов и жизненной энергии.
Теперь поговорим о тех вкусностях, которые приносят пользу организму и могут присутствовать в рационе без вреда для фигуры:
• Мед – успокаивает нервную систему, способствует укреплению костной и мышечной ткани, помогает бороться с вирусными заболеваниями.
• Белый шоколад – улучшает мозговую активность, обладает противовоспалительным действием, помогает бороться с заболеваниями дыхательных путей.
• Горький шоколад – приводит в тонус, улучшает обмен веществ, стимулирует мозговую деятельность, является прекрасным антидепрессантом.
• Халва – положительно влияет на состояние кожи и волос, является богатым источником протеина.
Что касается сахара, то его употребление действительно лучше свести к минимуму, заменив на натуральные аналоги, например, стевию. Если не получается отказаться от сахара, хотя бы не превышайте дневную норму – 25-50 граммов (согласно рекомендациям ВОЗ).
2. Кофе
Разные виды кофе по-разному влияют на организм. / Фото: wallpaperscraft.ru
Пить или не пить кофе – извечный вопрос, который, наверное, никогда не найдет четкого ответа. Вот, что говорит по этому поводу врач-эндокринолог, диетолог Вадим Крылов: «Влияние кофе на организм зависит от врожденных особенностей. Так, люди, чей организм быстро разрушает кофеин, могут пить бодрящий напиток практически без ограничений, не испытывая никакого негативного воздействия. А вот если кофеин расщепляется медленно, увеличивается риск инфарктов и инсультов на 3-6% (если пить по одной-две чашки в день)».
Определить, к какому типу людей вы относитесь, очень просто – если после чашки кофе вы чувствуете радость, бодрость, повышение тонуса, прилив энергии, то у вас быстрый метаболизм и напиток вам полезен. Если же у вас учащается сердцебиение, начинает болеть голова или положительный эффект наступает лишь через четыре-пять часов, то часто пить кофе вам нежелательно.
3. Куриные яйца
Яйца богаты на витамины и минералы. / Фото: pp-day.ru
Куриные яйца входят в список самых популярных продуктов питания, которые являются уникальными по количеству белков, витаминов и минералов в составе. Однако есть одна категория людей, которым стоит с осторожность относиться к этому продукту. Мы говорим о тех, кто имеет склонность к аллергическим реакциям. Дело в том, что белок куриного яйца может стать сильнейшим аллергеном, поэтому включать его в рацион не всегда безопасно.
Что касается людей, у которых нет склонности к аллергии, то им не стоит отказываться от яиц: белок является источником ценнейших аминокислот, а желток содержит витамины А, D, Е и холин, который занимается регулировкой холестерина в организме. Кроме того, в составе присутствуют жирные кислоты Омега-3, лютеин, каротиноиды, которые предотвращают возникновение некоторых хронических заболеваний, и другие полезные элементы. Однако, чтобы питание было рациональным и сбалансированным, важно кушать не более двух-трех яиц в день.
4. Хлеб
Цельнозерновой хлеб положительно влияет на ЖКТ. / Фото: proprikol.ru
В погоне за идеальной фигурой большинство людей стараются исключить из своего меню блюда, в состав которых входит мука, в частности, хлеб. Однако этот продукт может быть полезным. Например, в цельнозерновом хлебе содержатся витамины группы В, А, Е, калий, кальций, железо, магний и другие полезные элементы. В его состав входит большое количество сложных углеводов, которые надолго утоляют чувство голода, а также грубая клетчатка и пищевые волокна, улучшающие работу ЖКТ. Цельнозерновой хлеб очищает кишечник от слизи, снижает уровень холестерина и сахара в крови.
Безопасной нормой считается употребление 300 граммов хлеба в день, которые нужно разбить на три приема пищи: завтрак, обед, ужин. Если же вы на строгой диете, то придется ограничиться 40 граммами хлеба в первой половине дня. Эта схема позволит получать от продукта только пользу, исключив какие-либо побочные эффекты.
5. Сливочное масло
Суточная норма сливочного масла - три чайных ложки. / Фото: saratov24.tv
В отличие от растительного масла, которое относится к категории полезных жиров, сливочное не такое полезное. Его калорийность составляет 745 ккал на 100 граммов и в нем содержится большое количество холестерина, неконтролируемое употребление которого может привести к атеросклерозу. В то же время, если соблюдать меру (три чайные ложки в день), то организм получит от масла только пользу. В состав продукта входят витамины А, B, C, D, Е и К, полезные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Включение в меню сливочного масла позволяет стабилизировать настроение, улучшить зрение (за счет наличия в составе бета-каротина), укрепить кости (среди компонентов масла кальций, цинк, магний). Кроме того, продукт является источником жирорастворимых витаминов.
6. Шоколад
Каждый вид шоколада по-своему полезен. / Фото: zastavki.com
С одной стороны, это лакомство входит в список тех немногих сладостей, которые можно кушать на диете и правильном питании. А с другой стороны, допустимая норма шоколада в день является ничтожно маленькой из-за его высокой калорийности. Поэтому, как и другие продукты из нашего списка, его нужно употреблять в ограниченном количестве. Также необходимо учитывать свое состояние здоровья: например, горький шоколад нельзя есть при высоком давлении из-за содержащегося в его составе кофеина, и при мигренях из-за танина, который сужает сосуды. А если употреблять лакомство вместе с другими продуктами, в состав которых входит кофеин, то можно вызвать аллергическую реакцию.
Если же у вас нет никаких противопоказаний, то вы смело можете себе позволить съедать в сутки 20 граммов белого или молочного шоколада (в них содержится больше сахара и жиров, чем в горьком), и 30 граммов горького. Лакомство поднимет вам настроение, повысит мозговую активность, улучшит состояние крови, замедлит процессы старения организма и так далее.
7. Продукты-аллергены
Цитрусовые являются сильным аллергеном. / Фото: 1zoom.me
Взять, например, цитрусовые. Они являются невероятно полезным источником витамина С и антиоксидантов. Однако если переборщить с их количеством (что особенно часто случается на новогодние праздники), то покраснения, сыпь и раздражения не заставят себя долго ждать. Максимум, что можно себе позволить – три мандарины в день, которые нужно кушать после основного приема пищи, а не натощак.
Что касается орехов, то они калорийные и тяжелые для желудка. Но, в то же время, продукт приносит неоценимую пользу организму за счет входящих в состав ненасыщенных жирных кислот. В день можно съедать не более 30 граммов орешков, чтобы не навредить здоровью.
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