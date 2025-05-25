Речь про украинского миллиардера Рината Ахметова. Это он родился в деревне в семье шахтера, а потом стал владельцем футбольного клуба "Шахтер". Его состояние оценивается примерно в $3,4 млрд. В 2011 году именно он купил в Лондоне самую дорогую лондонскую квартиру (137 млн фунтов стерлингов). А сейчас подкопил денег и ухватил самый дорогой особняк в мире – виллу Les Cèdres на Лазурном берегу Франции.
Общая площадь здания 1672 квадратных метра, 14 спален. И участок земли 14 га. Здание построено в 1830 году. За это время в ней много кто жил, в том числе король Бельгии Леопольд II. Есть библиотека с 3000+ бесценных книг о флоре и фауне, она шла в комплекте с домом. До недавних пор там в течение 80 лет жила семья промышленника, бизнес которой был поглощен крупной корпорацией, и особняк как ненужный дорогой актив был выставлен на продажу. Изначально вилла участком оценивалась в 1 млрд евро, потом её стоимость скинули до 350 млн, ну а продана она была с солидной скидкой за 200 млн.
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Украинец купил самую дорогую виллу в мире
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