Народ Дрокпа в Индии

Считается, что народ Дрокпа произошел от давно потерявшихся в этих местах солдат, а еще они занимаются обменом жен. Их язык законсервировал в себе элементы праязыка, из которого много веков назад выделились все современные индоевропейские языковые группы.



В любом случае, это потрясающие и очень колоритные красавцы из разных племен.











Красавец. На голове — результат успешной охоты в прошлом:







Пожилая женщина из племени Дрокпас:







Пожилая женщина из племени Дрокпас:







Традиционные платья, головные уборы и накидки из козьей кожи:







Разжижает огонь. Племя Коняк отличается своими уникальными головными уборами:















Люди из этого племени широко известны тем, что затыкают нос и наносят темные татуировки на лице:















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