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Народ Дрокпа в Индии

Считается, что народ Дрокпа произошел от давно потерявшихся в этих местах солдат, а еще они занимаются обменом жен. Их язык законсервировал в себе элементы праязыка, из которого много веков назад выделились все современные индоевропейские языковые группы.

В любом случае, это потрясающие и очень колоритные красавцы из разных племен.

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Красавец. На голове — результат успешной охоты в прошлом:

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Пожилая женщина из племени Дрокпас:

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Пожилая женщина из племени Дрокпас:

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Традиционные платья, головные уборы и накидки из козьей кожи:

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Разжижает огонь. Племя Коняк отличается своими уникальными головными уборами:

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Люди из этого племени широко известны тем, что затыкают нос и наносят темные татуировки на лице:

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Народ Дрокпа в Индии

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