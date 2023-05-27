Считается, что народ Дрокпа произошел от давно потерявшихся в этих местах солдат, а еще они занимаются обменом жен. Их язык законсервировал в себе элементы праязыка, из которого много веков назад выделились все современные индоевропейские языковые группы.
В любом случае, это потрясающие и очень колоритные красавцы из разных племен.
Красавец. На голове — результат успешной охоты в прошлом:
Пожилая женщина из племени Дрокпас:
Пожилая женщина из племени Дрокпас:
Традиционные платья, головные уборы и накидки из козьей кожи:
Разжижает огонь. Племя Коняк отличается своими уникальными головными уборами:
Люди из этого племени широко известны тем, что затыкают нос и наносят темные татуировки на лице:
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Народ Дрокпа в Индии
Считается, что народ Дрокпа произошел от давно потерявшихся в этих местах солдат, а еще они занимаются обменом жен. Их язык законсервировал в себе элементы праязыка, из которого много веков назад выделились все современные индоевропейские языковые группы.
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