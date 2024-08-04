5 автомобилей, которые едва не разрушили репутацию своих производителей

Самые позорные модели авто последнего времени.
У каждого производителя автомобилей рано или поздно появляются такие модели машин, которые приобретают статус культовых, знаковых. Именно такие авто делают репутацию компании, заявляя о ней на весь мир. Однако, где есть достижения – есть и провалы, и сегодня речь пойдет о пяти ужасных автомобилях, выпуск которых на рынок едва не разрушил доброе имя его создателей.
1. Renault Laguna
Трудной найти машину хуже этой.
Сразу после выпуска на рынок, Laguna пользовалась невероятной популярностью на родине концерна-производителя, во Франции. Однако очень скоро сообщество автомобилистов буквально завалило новинку негативными, а то и гневными отзывами. Сразу после этого, несколько экспертных групп взялись тестировать новинку Renault, и оказалось, что по мировым стандартам, у машины невероятно высокий шанс поломки – 23%. Хорошие же продажи (на старте) объясняются исключительно агрессивной маркетинговой компанией.
2. Chrysler PT Cruiser
Набор неудачных решений.
Американцы – это те люди, которые умеют делать годные автомобили. Хотя и не всегда у них все получается как надо. Вот хотя бы Chrysler PT Cruiser вышел более, чем сомнительной моделью. Дизайн у машины был совсем не привлекательный, автомобиль получился громоздким и не очень маневренным, в результате чего водители испытывали серьезные сложности с поворотами. При производстве модели использовались дешевые детали, что положительно отразилось на стоимости авто, но негативно сказалось на его надежности. Число поломок и их вероятность, шокировали «счастливых» обладателей PT Cruiser.
3. Alfa Romeo 147
Когда продают имя, а не машину.
Стильный, красивый и импозантный «итальянец» Alfa Romeo 147 прекрасно продавался на старте выпуска. Всего за один год, машина разошлась по миру тиражом в полмиллиона моделей. Авто даже признали моделью года! Вот только случилось все это, опять-таки, благодаря маркетингу и доброму имени производителя. В действительности машина оказалась очень прихотливой, капризной и часто выходила из строя. Хуже все то, что производители не стали вносить серьезные правки в конструкцию и исправно втюхивали автомобилистам 147-ой на протяжении 10 лет, после чего сняли модель с производства «по сумме накопившихся негативных отзывов».
4. VW Sharan
Немцы подкачали.
Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen – это то предприятие, от которого традиционно ждут только качественные продукты. Но даже у педантичных немцев бывают откровенные провалы. Яркий пример минивэн Sharan, который бросил мрачную тень на весь модельный ряд компании-производителя. Не лучший внешний дизайн, неудачный интерьер, который стал поводом для многочисленных жалоб и самое главное – отвратительная электроника, которая выходила из строя на раз-два.
5. Fiat Bravo
Совсем не браво, это браво.
Напоследок еще один «итальянец». Забавно, но сразу после покупки Fiat Bravo только радовал своего автомобилиста. Отличный дизайн, хорошая управляемость, добротный функционал, продуманный интерьер. Однако после пробега в пару тысяч километров, у машины начинались огромные проблемы. Коэффициент поломки достигал 40%, что является одним из самых высоких показателей среди авто, выпущенных на рынок за последние 10 лет.
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