Доктор-садист ставил над ними эксперименты в Освенциме

Эта семья маленьких (в прямом смысле) людей поразила весь мир своим мужеством, оптимизмом и сплоченностью. 12 евреев-карликов пережили страшные опыты доктора-садиста в Освенциме, но при этом не потеряли силы духа и после освобождения продолжили творчество. Овицы – единственная большая семья, которая после пребывания в знаменитом лагере смерти в полном составе вышла из его стен живой. Рассказываем, как сложилась судьба маленьких людей после войны.
Талантливые карлики
Деревенский артист Шимшон Овиц из румынской деревни Розавля (Трансильвания) был известен на всю округу. Он были карликом, как и семеро из его десяти детей. В то время Овицы, конечно, не предполагали, что страдают генетическим заболеванием под названием псевдоахондроплазия.
Отличавшийся рекордно маленьким ростом мужчина, как и все евреи, имел коммерческую жилку: он решил, говоря современным языком, монетизировать этот физический недостаток. Шимшон организовал представления, в которых участвовала вся его семья: карлики пели, танцевали, играли на крохотных музыкальных инструментах, устраивали представления. А когда Шимшон умер, его дело по развитию семейного театра продолжила его жена. Когда же и ее срок пришел, умирая, она завещала детям всегда держаться вместе.
Творческая семья маленьких людей. Архивное фото
Овицы гастролировали по городам Европы, они были знамениты, у них было много поклонников. Коллектив свой они назвали «Труппа лилипутов». В начале прошлого века представления с участием людей с особенностями пользовались большой популярностью, а Овицы выделялись еще и тем, что они не просто показывали себя публике, как, например, бородатые женщины, а именно были артистами: отлично пели, танцевали, музицировали.
Когда Европу охватил фашизм, Трансильвания отошла Венгрии, а та встала на сторону Германии. Овицам каким-то чудом удалось получить документы, где не было указано, что они евреи. Он продолжали выступать с концернами, тайно соблюдая дома еврейские традиции – например, Шабат. Долгое время о их еврейской национальности никто не заговаривал. Но после того, как Венгрия оказалась оккупирована немцами, они все-таки попали в поле зрения фашистов. Стало известно, что они евреи, правда, поначалу немецкие офицеры их не трогали, а приглашали домой, чтобы карлики их развлекали. Во время таких домашних концертов Овицы терпели унижения и насмешки – это была их плата за жизнь. Однако, в конце концов, и они попали в концентрационный лагерь.
Они играли на маленьких музыкальных инструментах.
Считается, что причиной было то, что сначала арестовали их родственника. Тот сбежал, его поймали и расстреляли, и после этого случая уже забрали всю многочисленную семью.
В мае 1944-го 12 карликов оказались в Освенциме, где как раз проводил опыты над людьми знаменитый доктор-садист Менгеле, которого современники прозвали Ангел Смерти, или Доктор Смерть.
Страдали, но играли и улыбались
Йозефа Менгеле очень заинтересовала эта семья и он стал держать карликов на особом положении. Их поселили отдельно, им разрешили носить обычную, а не лагерную одежду, их кормили лучше, чем других заключенных, врач иногда просил их играть и петь ему немецкие песни. Было заметно, что общение с карликами поднимает ему настроение. Помимо этого, Менгеле снимал с участием Овицев кино для Гитлера. Но, главное, их не собирались убивать, хотя выполнять физическую работу они не могли и по идее для концлагеря были бесполезны.
Овицы во время спектакля.
Однако плата за все это была чудовищной, и Овицы очень скоро поняли, что в специальный барак их определили не просто так. Менгеле и его коллеги стали подвергать семью страшным опытам: Ангел Смерти хотел понять, в чем причина их семейной карликовости и каким образом она предаётся потомкам. Маленьким узникам кололи неизвестные препараты, отрывали ногти, волосы и выдергивали зубы, чтобы изучить «материал» в лаборатории. Женщинам из семьи Овицев вводили в матку неизвестные едкие вещества, чтобы понаблюдать, как среагирует на это их половая система. В уши узникам лили холодную и горячую воду, в глаза капали препараты, от которых те почти на весь день слепли.
У Овицев брали кровь и даже костный мозг, их облучали радиацией и вводили в их организм бактерии.
А однажды Менгеле собрал в большом зале своих коллег, пригласил семью Овицев на сцену и приказал всем карликам раздеться до гола. Он читал гостям лекцию, а обнаженные узники-евреи были «наглядным пособием».
Профессор Менгеле был красив собой и обаятелен, но за этой личиной скрывался садист.
У доктора-садиста был свой своеобразный юмор: он дал Овицам имена Гномов из сказки «Белоснежка». Те делали вид, что их это нисколько не обижает, и даже улыбались, когда он их так называл.
Интересно, что вместе с Овицами в лагерь попало еще несколько людей небольшого роста – семья по фамилии Шломовицы. Узнав, как в фашисты относятся к Овицам, те навались их родственниками, и новых заключенных стали держать вместе с ними. Овицы пожалели этих людей и решили им подыграть, не выдав их фашистам.
Как они жили дальше
В конце января 1945 года Освенцим освободили русские. На тот момент семья готовилась к тому, что фашисты ее убьют, ведь чувствуя приближение советской армии, служащие Освенцима начали постепенно расстреливать всех заключенных, чтобы избавиться от живых свидетелей их преступлений. Поэтому когда семья карликов услышала пальбу, она решила, что сейчас их будут убивать. Однако после выстрелов зазвучала русская речь, и Овицы поняли, что их кошмару пришел конец.
Освобождение Освенцима. /Фото: bangkokbook.ru
Некоторое время освобожденные карлики пробыли в советском лагере для беженцев, а после выяснения их личностей родственников отпустили.
Семь месяцев семья маленьких людей добиралась пешком на перекладных до родного дома – в деревню Розавля. Однако их ждала печальная новость. Оказалось, что пока они отсутствовали, дом разграбили, разорили и жить в нем просто невозможно.
Овицы не стали унывать – они продолжили давать концерты в Европе, перебрались в бельгийский город Антверпен и какое-то время жили там, а когда образовалось государство Израиль, всей семьей уехали на историческую родину.
Перла и Элизабет Овиц.
С 1949 года Овицы жили в Хайфе. Там талантливых карликов ждала новая волна популярности. Они давали представления и получали неплохие деньги. Репертуар их несколько поменялся: если раньше они делали акцент на исполнении песен на разных языках, то теперь ставили одноактные спектакли на тему повседневной жизни евреев.
В середине 1950-х годов семья решила отойти от активной концертной деятельности и купила кафе и два кинотеатра. Таким образом, от творчества талантливые евреи перешли к бизнесу.
Кстати, в истории семьи была замечена такая особенность: когда представители мужского пола женились, дети от них рождались обычного роста.
В семье не все были карликами.
Интересно, что несмотря на чудовищные эксперименты над их организмом, проделанные командой Менгеле, многие из этого семейства прожили долго и двое даже перешагнули 90-летний порог. Особенным долголетием отличились женщины.
Женщины семьи Овиц после войны. /Фото: paranormal-news.ru/
Так, например, старшая из членов семьи, Рози Овиц, умерла в возрасте 98 лет (в 1984 году). Последней из бывших узников-карликов скончалась самая младшая из сестер Овиц – Перла. Она покинула этот мир в 2001 году в возрасте 80 лет.
Дата смерти членов семьи Овиц.
Похоронены все члены этой дружной и мужественной семьи вместе, на семейном участке кладбища в Хайфе.
Некоторым узникам, попавшим в Освенцим, приходилось идти на компромисс со своими принципами и работать на фашистов, чтобы выжить.
Текст: Анна Белова
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