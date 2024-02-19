Доктор-садист ставил над ними эксперименты в Освенциме

Талантливые карлики

Творческая семья маленьких людей. Архивное фото

Они играли на маленьких музыкальных инструментах.

Страдали, но играли и улыбались

Овицы во время спектакля.

Профессор Менгеле был красив собой и обаятелен, но за этой личиной скрывался садист.

Как они жили дальше

Освобождение Освенцима. /Фото: bangkokbook.ru

Перла и Элизабет Овиц.

В семье не все были карликами.

Женщины семьи Овиц после войны. /Фото: paranormal-news.ru/

Дата смерти членов семьи Овиц.