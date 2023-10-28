Чем занимались древние на легендарных праздниках: от бала горящих людей до фестиваля пьянства

1. Египетский фестиваль пьянства

Сегодня религиозные праздники многие назовут скучными.

Историческое празднество с музыкантами и танцовщицами на фреске из гробницы Небамуна.

2. То ли праздник, то ли резня Македонского в Персеполе

Гобелен с изображением пожара в Персеполе из серии «История Александра Македонского» Карела ван Мандера.

3. Король вечеринок - Нерон

Одна из пышных вечеринок Нерона. Работа Хенрика Семирадского.

4. Папам римским тоже не чуждо веселье

Портрет папы Иннокентия X работы Диего Веласкеса, избрание которого в 1644 году положило начало легендарной вечеринке на улицах Рима.

5. Бал горящих людей

Ball of the Burning Men, или le Bal des Ardents - картина Жоржа Рошгросса.

Зажигательная легендарная вечеринка, устроенная супругой короля Карла VI во Франции.

6. Поле золотой парчи

Картина, изображающая Поле золотой парчи, кисти Яна Себастьяна Лобоса, 17 век.

7. Коктейльная вечеринка адмирала Эдварда Рассела

8. Оригинальный Октоберфест

Празднование Октоберфеста в исполнении Альфреда Шварцшильда.