Чем занимались древние на легендарных праздниках: от бала горящих людей до фестиваля пьянства

Хорошая вечеринка — это то, что необходимо время от времени каждому. Будь это деспотичный и жестокий правитель-тиран, или забитый крестьянин - уход от каждодневной рутины необходим. Люди с древних времён устраивали различные праздники и торжества. Иногда веселье настолько переходило все возможные границы, что такие праздники навечно остались на страницах истории. Чем же занимались люди тысячи лет назад на самых легендарных празднествах, которые потом приобрели статус культовых — далее в обзоре.
1. Египетский фестиваль пьянства
Сегодня религиозные праздники многие назовут скучными.
Сегодня религию многие признают скучной, а всё потому что традиционные религиозные праздники не просто не предполагают обильные возлияния, но вообще запрещают алкоголь. Так было далеко не всегда. В древние времена крепкие напитки составляли основную, чуть ли не священную часть подобного празднества. Например, в Древнем Египте был целый фестиваль, посвящённый пьянству. Корни этого праздника восходят к 15 веку до нашей эры. Согласно египетским верованиям, бог солнца Ра предотвратил гибель человечества с помощью алкоголя. Хатор — египетская богиня неба, хотела уничтожить всех людей на Земле. Ра помешал этому, заставив её выпить семь тысяч кувшинов алкоголя, который был окрашен в красный цвет. Он уверил кровожадную богиню в том, что это кровь.
Историческое празднество с музыкантами и танцовщицами на фреске из гробницы Небамуна.
Алкоголики со стажем согласятся, что после такого количества выпитого, не то, чтобы становишься добрее, но как-то мир уничтожать уже, как минимум, просто лень. Вот и Хатор — отключилась и забыла, что запланировала конец света. В честь этого события египтяне и придумали праздник. Каждый год в двадцатый день Тота они собирались и упивались до беспамятства. Кроме всего прочего в этот день отлично шли оргии. Спасибо, Хатор!
2. То ли праздник, то ли резня Македонского в Персеполе
Великие полководцы всегда в честь победы устраивали бурные празднества. Так случилось и в Персеполе. Предысторией было то, что великий древнегреческий город Афины был разграблен и сожжён персами. Когда Александр Македонский стал царём, то персам было решено жестоко отомстить за уничтожение величественного города. Историкам до конца непонятно, как именно это произошло, но греки долго вынашивали планы мести.
Такой случай представился, когда Александр Великий одержал свою историческую победу в битве при Гавгамелах в 331 году до нашей эры и двинулся на столицу Персии. Персеполь сдаваться не желал. Победа далась грекам дорого, персы сражались как львы. Македонский понимал, что обозлённым солдатам нужно спустить пар. Полководец разрешил армии делать в городе всё, что им хочется — грабить, насиловать, убивать всех подряд без разбора. Безумная кровавая вечеринка завершилась тем, что в итоге город был сожжён дотла. Наверное, было весело...
Гобелен с изображением пожара в Персеполе из серии «История Александра Македонского» Карела ван Мандера.
3. Король вечеринок - Нерон
Древнеримские императоры славились своей любовью к декадансу, чревоугодию и чрезмерным возлияниям. Нерон в этом отношении был просто чемпионом. В центре Рима у него был огромный дворец Domus Aurea или «Золотой дом». На территории даже было искусственное озеро, сады и поля. В саду Нерон весьма любил на досуге поразвлечься тем, что сжигал на кострах первых христиан.
Одна из пышных вечеринок Нерона. Работа Хенрика Семирадского.
Интерьер дворцовых покоев был роскошным до неприличия — обилие золота, мрамора, слоновой кости и драгоценных камней просто поражало. Именно здесь император устраивал свои знаменитые вечеринки. Славились они тем, что гости ели до тошноты, потом в отдельных покоях вызывали рвоту и опять возвращались за стол. Во время безумных пьяных оргий Нерон частенько одевал шкуру дикого зверя и бросался на гостей, кусая и терзая их. Без разрешения императора «весёлую» вечеринку никому покидать было нельзя.
4. Папам римским тоже не чуждо веселье
Всякий раз, когда очередной папа умирает, проводится конклав, на котором собираются кардиналы, чтобы избрать нового папу. Иногда конклав затягивает с решением и это раздражает всех. В 1644 году скончался папа Урбан VIII. Конклав долго не мог принять решение. Два кардинала, Антонио и Франческо Барберини, назначенные Урбаном через кумовство, не могли ни о чём договориться и ссорились, как пожилая супружеская пара. Французы и испанцы договорились и подкупили их, чтобы они перестали ерепениться.
Новый папа был избран, и Рим устроил такой праздник по этому поводу, равного которому не было ни до, ни после этого. Интересным атрибутом празднования стало то, что львы, которые украшают гигантскую лестницу, Кордонату, обычно извергают из пасти воду. В этот день из пасти львов текло вино. Десятки тысяч людей стекались на площадь, что упиться бесплатным алкоголем.
Портрет папы Иннокентия X работы Диего Веласкеса, избрание которого в 1644 году положило начало легендарной вечеринке на улицах Рима.
5. Бал горящих людей
Ball of the Burning Men, или le Bal des Ardents - картина Жоржа Рошгросса.
28 января 1393 года во Франции состоялся бал-маскарад, который запомнился всем надолго. Изабо Баварская устроила праздник в честь замужества одной из своих фрейлин. Говорят, что на самом деле бал должен был развлечь её супруга Карла VI, который страдал приступами безумия. Главным развлечением был танец шаривари. Исполняли его рыцари, которые были облиты смолой и обваляны в перьях. Гости должны были угадать личность каждого рыцаря, скрывавшегося под личиной дикаря. Из-за особого «наряда» танцующих огонь в зале запретили. Только пьяному в хлам герцогу Орлеанскому было на это наплевать. Он ворвался в зал с факелом и наткнулся на пляшущих «дикарей». Танцоры вспыхнули мгновенно, превратившись в факелы сами. Заживо сгорели четверо из них. Самое ужасное, что одним из танцоров был сам король. При дворе потом долго это обсуждали. Вечеринка, можно сказать, удалась.
Зажигательная легендарная вечеринка, устроенная супругой короля Карла VI во Франции.
6. Поле золотой парчи
Сказать, что Франция и Англия всегда плохо ладили — это не сказать ничего. Большую часть истории они вели друг с другом войны. Даже в редкие времена мира они постоянно соперничали буквально во всём. Попытка наладить отношения между странами осталась в истории весьма странным мероприятием, получившим название - Поле золотой парчи. Англия и Франция решили пышно отметить мирное соглашение. Короли хотели превзойти друг друга в роскоши. Мероприятие обошлось в колоссальную сумму. Изюминкой праздника был рыцарский турнир, на котором должны были сразиться король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I. Генрих проиграл и после этого всё опять испортилось.
Картина, изображающая Поле золотой парчи, кисти Яна Себастьяна Лобоса, 17 век.
7. Коктейльная вечеринка адмирала Эдварда Рассела
Англичане имеют репутацию любителей хорошенько выпить. Классический пример тому — знаменитая коктейльная вечеринка адмирала Эдварда Рассела. Она состоялась в саду его дома в Ковент-Гарден в 1664 году. Аристократы, которые устраивали балы, соревновались в том, чтобы пустить всем присутствующим пыль в глаза. Рассел не придумал ничего лучше, чем фонтан из бренди. Колоссальное количество этого напитка, самого лучшего качества, лилось рекой. Гостям понадобилась целая неделя беспробудного пьянства, чтобы выпить его.
8. Оригинальный Октоберфест
Праздник или фестиваль можно считать успешным, если его хочется повторить. Знаменитый Октоберфест в том виде, в каком все его знают сегодня, первоначально был устроен в честь свадьбы баварского наследного принца Людвига и принцессы Терезы Саксен-Хильдурбургхаузен в Мюнхене в 1810 году. Королевские свадьбы всегда роскошны, но эта была особенно великолепной. Почти неделю со всех концов страны народ валил толпами, чтобы повеселиться на этом празднике. Все таверны стремились превзойти друг друга в закусках и напитках. В результате всё это вылилось в современный Октоберфест - крупнейший в мире ежегодный фестиваль пива.
Празднование Октоберфеста в исполнении Альфреда Шварцшильда.
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