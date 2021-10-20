Поединки, кабацкие пляски и погони за священником: Как выглядит женский день у разных народов

Кадр из сериала «Зена, королева воинов».

День встречи сестёр и день варки риса в Индии

Шива и Парвати в сериале «Маа Дурга».

Город во время праздника заволакивает дымом и паром, а погода меняется и становится жарче даже вокруг города!

На Понгала даже жрец должен оставаться на улице как можно меньше — ведь он мужчина.

Праздник амазонок на Кавказе

Ингушка девятнадцатого века.

В старые времена женщины Кавказа и прикавказских степей умели сражаться.

Праздник мироносиц по-казачьи

Казацкая пара двадцатых годов двадцатого века.

Казачки. Молодым казакам разрешалось распускать волосы, но это было неудобно.

Воронья свадьба в степях

Пляски на Каргатуе.