Как успешный брокер Поль Гоген бросил карьеру ради рисования и почему сбегал от цивилизации

В жизни живописца Поля Гогена было достаточно взлетов и падений. Работая биржевым брокером, будущему художнику удалось достичь финансового благополучия, но Гоген постепенно утратил интерес к высокооплачиваемой работе и стал заниматься исключительно живописью. Принятое решение стало причиной многих бед и несчастий в судьбе французского художника-самоучки, и в то же время помогло раскрыть свой творческий потенциал, получив всемирное признание.
Латинская Америка оказала особенное влияние на творчество будущего живописца
Картина Поля Гогена "Мараэ". / Фото: paintingplanet.ru
Родился Поль Гоген в Париже 7 июня 1848 года. Его родители занимались журналистикой и не поддерживали монархический строй во Франции. Отец часто в своих статьях освещал вопросы, связанные с республиканизмом, но подобная деятельность была очень опасной в то время. Поэтому спустя год после рождения сына, семья приняла решение покинуть французскую столицу и перебраться в Латинскую Америку.
Новой страной проживания для будущего художника стало Перу, в которой Поль прожил до 7 летнего возраста. Экзотическая местность, национальные обычаи и беспечные люди произвели неизгладимое впечатление на мальчика и навсегда остались в его памяти. Впоследствии этот опыт пригодился живописцу для поиска своей собственной самобытности в творчестве, а также появлению желания много путешествовать и открывать новые миры.
Семейные неурядицы и попытки найти свое жизненное призвание
Картина Поля Гогена «Автопортрет с желтым Христом». / Фото: paintingplanet.ru
Возвращение во Францию стало новым поворотом в судьбе Поля Гогена. Мальчик проявлял интерес к школьным предметам, и все свободное время посвящал образованию. Полю нравилась жизнь на исторической родине, но забыть свое яркое детство, проведенное в Южной Америке, ему так и не удалось. Став юношей тяга к путешествиям только усилилась, что стало началом неприятных отношений с матерью, которая считала это легкомысленностью. Мама желала своему сыну сделать выбор в пользу более серьезного занятия и поступить в университет. Однако все попытки переубедить свое чадо не увенчались успехом.
Будущий художник принял решение отправиться в плаванье и устроился на судно лоцманом. Поль побывал на разных континентах, бороздя моря и океаны от стран средиземноморья до Латинской Америки. И в очередной раз убедился, что тропическая экзотика притягивает его внимание особым образом и с каждым новым разом влюбляет в себя все больше. Находясь в Индии, Поль узнал о смерти своей матери и вскоре вернулся во Францию для получения наследства.
Знакомство с живописью стало точкой отсчета в неистовом желании стать художником
Картины Поля Гогена «Вахинэ Но Те Тиаре (Женщина с цветком)»; «М. Лулу» / Фото: gallerix.ru
Получив права на наследственное имущество, Поль Гоген задумался о дальнейшей своей судьбе. 24 летний парень решил жить в Париже, но плохо себе представлял, чем он будет заниматься во французской столице, и какой вид деятельности выберет. К счастью для Поля, в его окружении оказался старый друг семьи, который предложил молодому мужчине должность биржевого брокера. Новый покровитель увлекался коллекционированием искусства и в частности живописью. Первое знакомство Гогена с полотнами современных художников произошло благодаря этой судьбоносной встрече.
Работа биржевым брокером приносила солидные деньги и обеспечила финансовую стабильность. Вскоре Поль женился, и у него появились дети. Молодая семья могла позволить себе жить в роскошных апартаментах и ни в чем не испытывала нужды. Именно в этот благополучный период жизни, Гоген начинает пробовать себя в роли художника и писать первые полотна, посвящая этому занятию все больше свободного времени. Творчество начинающего живописца была замечено известными французскими коллекционерами. Поль впервые стал задумываться о том, чтобы бросить успешную работу биржевого брокера.
Бегство от цивилизации в поисках новых образов и вдохновения
Картина Поля Гогена «Беседа». / Фото: ru.wikipedia.org
С началом полноценной карьеры художника Поль Гоген знакомится со многими живописцами-единомышленниками. Наибольшее влияние на творчество начинающего художника оказал импрессионист Камиль Писсарро, с которым в дальнейшем завязалась дружба. Несмотря на поддержку известных мастеров, зарабатывать живописью на жизнь у Гогена не получалось, что привело к разрыву отношений с семьей.
Гоген начинает много путешествовать по миру и искать вдохновения для своих картин в экзотических странах. Наибольшее впечатление на живописца произвел остров Таити, где он написал 80 картин, а также женился на местной девушке, которая родила ему сына. Художник в это время уже полностью обрел свой творческий почерк и делал основные акценты на буйство красок, «причудливые» формы и желание передать через картины всю красоту местных пейзажей. При этом Поль постоянно страдал от депрессии, испытывал нехватку денег и у него были проблемы с местными властями. Художник несколько раз пытался укоротить себе век, много болел и умер от остановки сердца, так и не дождавшись признания от своих современников.
Полотна Поля Гогена входят в список самых дорогостоящих эпохи постимпрессионизма
Картина Поля Гогена «Когда свадьба?». / Фото: upload. img.gazeta.ru
Слава к Полю Гогену пришла после смерти. Первая масштабная выставка состоялась в Париже в 1906 году. С этого момента цены на картины только росли, особенно на работы, которые были написаны в период его проживания на острове Таити. Самым дорогим полотном мастера считается картина «Когда свадьба?». Данная работа была куплена за 300 млн. долларов катарским коллекционером. На данный момент такая цена является рекордной для картин художников эпохи постимпрессионизма.
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