10 незаслуженно забытых киношедевров великих режиссёров

Многие известные фильмы великих режиссёров зрители пересматривают по много раз подряд, зная наизусть сюжет и даже слова, которые говорят герои картины. Однако в творчестве каждого кинематографиста, посвятившего свою жизнь съёмкам,
существуют малоизвестные, но от этого не менее значимые ленты. Именно в них многие великие режиссёры открываются с необычной стороны.
«Бесконечность», 1991 год, СССР, режиссёр Марлен Хуциев
Об этой притче, снятой Марленом Хуциевым в начале 1990-х, многие зрители даже не знают, хотя режиссёр получил за свой фильм Государственную премию России в 1993 году и двух серебряных львов на Берлинском кинофестивале
в 1992. Создатель картины признавался, что она является его самой личной и самой сложной работой. Герой картины пытается найти свою истину, разобравшись в обрывках воспоминаний и фантазий. Режиссёр попытался в 200 минут экранного времени вместить целую эпоху, показать истинные ценности и заставить зрителя задуматься о смысле бытия.
«Пилоты», 1995 год, Германия, режиссёр Кристиан Петцольд
Именно этот режиссёр стал одним из тех, с кого началось понятие «берлинской школы», а «Пилоты» стали его дипломной работой в академии кино и телевидения. Фильм повествует о двух женщинах-коммивояжерах косметической фирмы, которые
в силу необходимости вынуждены разъезжать по Рурской области. Кажется, дружба между двумя соперницами, разделяемых не только возрастом, но и отношением к жизни, просто невозможна, там более, что младшая метит на место старшей и имеет преференции от начальства из-за давно возникших личных отношений. Но им удастся не только подружиться, но и попытаться бежать из-под надзора руководства.
«Макбет», 1983 год, Венгрия, режиссёр Бела Тарр
Первые фильмы венгерского режиссёра снимались в духе социалистического реализма, но
впоследствии он разочаровался в своих же творениях. На перепутье творчества и была снята картина «Макбет» - известная шекспировская история, которую ему удалось снять всего двумя кадрами. Фильм-спектакль был поставлен в лабиринтах Будайской крепости, позволявшей в полной мере использовать магию естественных затмений при создании особой атмосферы фильма-спектакля.
«Элвис», 1979 год, США, режиссёр Джон Карпентер
Фильм о восхождении звезды Элвиса Пресли выглядит, как минимум необычно, потому что снимал его настоящий мастер ужасов. И рука режиссёра чувствуется едва ли не в каждой сцене, забредает ли юный Элвис на могилу своего брата, родившегося без признаков жизни, или сидит в школьном
классе, где отъявленные хулиганы постоянно норовят испортить причёску будущей звезде, нещадно орудуя ножницами. Джон Карпентер видит легендарного исполнителя в ореоле мистики, словно прилетевшего с другой планеты или откуда-то из параллельных миров, чтобы взорвать пуританскую Америку.
«Связь», 1996 год, США, режиссёры Лана и Лилли Вачовски
Дебютный фильм тех авторов, которые позже потрясут мир своей «Матрицей», сами Лана и Лилли Вачовски называли тесным
триллером и попытались с его помощью сместить гендерные стереотипы. В любом случае, картина, где одна женщина соблазняет другую, а вместе они умудряются украсть у мафии пару миллионов долларов для начала новой жизни, выглядит необычно и, без сомнения, заслуживает внимания зрителей.
«Простой план», 1998 год, Великобритания, Германия, Франция, США, Япония, режиссёр Сэм Рэйми
Трудно себе представить, но этот фильм от создателя «Зловещих мертвецов» вовсе не был успешен в момент своего выхода на экраны. Наверняка, зрителям и критикам понадобилось время, чтобы по достоинству оценить творение
Сэма Рэйми. В результате триллер завоевал два «Оскара», в том числе за лучшую мужскую роль второго плана. Обладателем этой награды стал Билли Боб Торнтон, работу которого в картине называют одной из лучших в его карьере.
«Дуэль», 1972 год, США, режиссёр Стивен Спилберг
С этим фильмом Стивен Спилберг полноценно дебютировал в кино. При этом и руководство студии, и коллеги молодого режиссёра были впечатлены умением новичка создавать яркое зрелище буквально из ничего. «Дуэль» впечатляет, в первую очередь, всепоглощающей атмосферой погони, пропитанной ароматом страха и удушающим
ужасом раскалённой дороги.
«После работы», 1985 год, США, режиссёр Мартин Скорсезе
Режиссёру удалось создать практически идеальную картину в жанре, получившем название «цикл кошмаров янки». В фильме Скорсезе присутствуют все его признаки
: программист в результате случайного знакомства вдруг оказывается в совершенно новом для себя мире, где опасности подстерегают на каждом шагу, и совершенно непонятно, удастся ли герою выбраться живым из страшного квартала.
«Музыка сердца», 1999 год, США, режиссёр Уэс Крэйвен
Зрители и критики в своё время оставили фильм от создателя «Крика» почти без внимания. Между тем, режиссёр вообще согласился поставить третью часть «Крика» только в том случае, если ему дадут возможность снять фильм о скрипачке Роберте Гаспари. Но эта история преодоления может стать настоящей мотивацией для тех, кому приходится противостоять обстоятельствам.
«Американские граффити», 1973 год, США, Джордж Лукас
Этот фильм стал автобиографическим для создателя «Звёздных войн». Фильм о взрослении молодёжи Джордж Лукас снимал не для того, чтобы читать нравоучения. Он рассказывал собственную историю взросления, а потому слишком хорошо понимал поступки и чаяния своих героев. Всего одна ночь под рёв рок-н-ролла
. А потом – финальные титры, которые расскажут о том, кому из персонажей суждено было погибнуть во Вьетнаме, а кто смог спастись от войны. В числе выживших и был сам режиссёр.источник
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