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10 самых захватывающих видеоигр за все время

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Согласно исследованиям, проведенным организацией ESRB, отвечающей за определение рейтингов видеоигр, в среднем люди тратят по 8 часов в неделю на видеоигры. Как видно, некоторые видеоигры весьма захватывающие, раз на них тратится столько времени. Ниже приводится список десяти игр, побивших рекорд по количеству потраченных на них часов.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Madden.


Созданный в 1988 году, этот виртуальный симулятор американского футбола лишал чувства времени миллионы игроков. Когда вышел новый релиз этой игры, некоторые заядлые геймеры отпрашивались с работы под предлогом болезни, чтобы стать в очередь за игрой.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Dota 2.


Уникальный фэнтезийный мир и возможность объединяться с другими игроками сделала данную игру невероятно популярной. Подогревают интерес геймеров также игровые сообщества по Dota 2, позволяющие общаться с другими игроками. Неудивительно, что многие с легкостью пропадают в игре на целый день.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Grand Theft Auto V.


Одним из главных секретов успеха GTA V является открытый игровой мир, который можно исследовать часами. Кроме того, немаловажную роль играет сочетание отличной графики и продуманного геймплея. Так или иначе, игроки по всему миру проводят миллионы часов на улицах виртуального города Los Santos.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Tetris.


Тетрис – довольно простая игра, но, несмотря на это, она сумела отнять множество часов игрового времени у людей разного пола и возраста. Тем более что с 1984 года, когда игра была создана, уровни существенно усложнились и теперь пройти ее не так то и легко.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Candy Crush Saga.


Это одна из наиболее захватывающих мобильных игр, подкупающая своей кажущейся простотой. Однако в нее играют снова и снова, и даже тратят реальные деньги на покупку игровых возможностей для прохождения новых уровней.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

MineCraft.


Майнкрафт не отличается красочной графикой, однако она не хуже других вызывает привыкание. В этой игре всегда найдется увлекательное занятие, которое отнимет много часов вашего времени.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Everquest.


Некоторые в шутку называют данную игру Never Rest, что означает «никогда не отдыхать», поскольку игра действительно затягивает не на шутку. После выхода этой игры были сообщения о геймерах, которые проводили по 20-30 часов за игрой, пренебрегая едой, сном и работой.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Sims.


Как раньше, так и сегодня найдется немало тех, кто пропустил завтрак или опоздал на работу из-за того, что слишком увлекся игрой в Sims. В этой игре игроки могут управлять бизнесом, вести домашнее хозяйство, знакомиться с виртуальными друзьями и многое другое. Одно определение этой игры – «симулятор жизни» уже говорит о многом.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

World of Warcraft.


Геймеры со всего мира буквально приклеились к этой игре на многие годы. В 2014 году World of Warcraft была признана самой популярной игрой на ПК, а ее аудитория состояла из игроков с более чем 244 стран мира.

10 самых захватывающих видеоигр за все время

Call of Duty.


С момента выхода этой игры, в нее сыграли более 100 миллионов игроков, которые потратили на игру в общей сложности около 25 млрд часов, что составляет почти 2,85 млн лет. Таким образом получается, что время, потраченное на игру в Call of Duty превышает время существования человечества.

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