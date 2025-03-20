Антарктида с высоты

С нами не соскучишься!

Эти удивительные фотографии Антарктиды сделаны при помощи геодезических самолетов в рамках проекта картографирования и мониторинга ледового щита Антарктики Operation IceBridge.







Проект Operation IceBridge проводится силами НАСА с 2009 года. Благодаря нему можно увидеть снимки Антарктиды с высоты геодезического самолета DC-8.