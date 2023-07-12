Интересные места Англии

Если вы пару раз бывали в Лондоне, видели Биг-Бен и может даже заезжали мимоходом на родину Beatle, это отнюдь не значит, что вы знаете Англию. В ней есть множество интересных мест, в которых стоит побывать, и ниже представлены лишь некоторые из них. Итак, чем заняться в Англии, чтобы лучше прочувствовать дух этой страны?











Посетить блошиный рынок на Портобелло-роуд в Лондоне.



Улица Портобелло-роуд знаменита своим антикварным рынком, работающим по субботам. Здесь можно найти что угодно: картины, книги, пластинки, ювелирные изделия, старинные любовные письма и даже бетонные скульптуры.







Сходить на экскурсию в Римские термы в городе Бат.



Римские бани в городе Бат (что, кстати, и переводится как «баня») были построены римлянами 2000 лет назад. Также Бат долгое время был популярным курортом у высшего света Англии, в том числе у королевских семей.







Съездить в Стоунхендж во время дня летнего солнцестояния.



Каждый год тысячи людей съезжаются в графство Уилтшир, чтобы встретить рассвет солнца между камней Стоунхенджа. Стоит признать, это весьма впечатляющее зрелище.







Побродить по Котсуолду.



Коутсолд – один из наиболее живописных районов Англии, лучшее место для отдыха от городской суеты. Здесь можно насладиться природой, пообедать в традиционном английском трактире и погулять по улочкам маленького уютного городка Чиппинг Гэмптон.







Заночевать в Koa Tree Camp в Конуолле.



Графство Корнуолл славится красивыми природными пейзажами, а ночь в традиционной монгольской юрте позволяет почувствовать себя ближе к природе.







Посетить Оксфорд.



Знаменитый Оксфордский университет состоит из 38 различных колледжей, каждый из которых имеет свою собственную историю. Наиболее красивым по архитектуре считается Новый колледж.







Посетить футбольный матч.



Любителям футбола обязательно стоит съездить в Большой Манчестер, чтобы посмотреть вживую матч на знаменитом футбольном стадионе Олд Траффорд, известном также под названием Театр Мечты.







Посетить Аббатство в Уитби.



От руин аббатства Хильды в Уитби так и веет тайной и романтикой, в чем немалая заслуга таких писателей, как Вальтер Скотт и Брэм Стокер. Для того чтобы посетить это необыкновенное сооружение, придется пройти 199 каменных ступеней.







Прогуляться по таинственному дартмурскому лесу.



Покрытый туманом и окутанный тайной лес национального парка Дартмур уже многие годы является неисчерпаемым источником местного фольклора, он породил множество невероятных рассказов и легенд.







Выпить чаю в Bridge Tea Rooms.



Традиционное английское чаепитие лучше всего устраивать в традиционном заведении в стиле 16-го века, которое находится в Брэдфорд-он-Эйвоне.







Посетить сады Сиссингхерст.



Сады Сиссингхерст – настоящее произведение искусства, здесь собрано множество видов цветов и трав. С 1967 года сады являются национальным достоянием страны.







Посмотреть на Даремский собор.



Собор в городе Дарем, расположенном на северо-востоке Англии, представляет собой настоящий шедевр англо-нормандской архитектуры и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.







Посетить Озерный край.



Мало что в Англии может сравниться по красоте с этим живописным горным регионом, который находится в графстве Камбрия. Величественные горы, зеленые долины и прекрасные озера оставляют поистине незабываемое впечатление.



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