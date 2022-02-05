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Если сможете решить одну из этих задач, вам заплатят млн.долларов

Над объяснением некоторых гипотез вот уже много лет бьются лучшие математики. Но даже они оказались неспособны решить эти шесть задач!

Если сможете решить одну из этих задач, вам заплатят млн.долларов

Показываем читателю самые сложные математические задачи. А вдруг именно вы сможете решить их и получить миллион долларов?

Гипотеза Берча — Свинертон-Дайера


Два учёных: Свинертон-Дайер и Берч придумали способ решения уравнений xn + zn + yn + … = tn, для которых раньше не существовало какого-то универсального метода. Благодаря ему каждое уравнение такого вида возможно привести к более простой дзета-функции. И если её значение в точки 1 равно нулю, то получается бесчисленное множество решений, верно это и для обратного условия. Однако пока никто не опроверг и не доказал данную гипотезу.
Гипотеза Ходжа

При решении любой задачи учёные сначала раскладывают её на составляющие. Но это работает не всегда, часто получаются новые части или пропадают первоначальные. А Ходж описал в своей теории условия, согласно которым лишние части вообще не возникают, поэтому абсолютно любой объект возможно изучить в качестве алгебраического уравнения. Эта гипотеза не подтверждена уже семьдесят лет.

Проблема Кука — Левина


Она звучит так: может ли проверка правдивости решения задачи отнимать больше времени, нежели процесс получения ответа в независимости от алгоритма её проверки? Если эту гипотезу когда-нибудь докажут, то в системе шифрования случится большой прорыв.

Уравнение Навье — Стокса


Это уравнение напрямую относится к аэродинамическим параметрам самолётов, кораблей и автомобилей. Как известно, летящий самолёт создаёт турбулентные потоки, а плывущий корабль — волны, влияющие на скорость. И именно уравнением Навье — Стокса, выведенном ещё в 1882 году, до сих пор пользуются все конструкторы. Но никто в мире не понимает, как же их нужно правильно решать. Если ответ всё-таки найдется, то все испытания транспорта в аэродинамической трубе станут не нужны.

Теория Янга — Миллса


Эти два физика нашли путь, способный объединить теории сильного, слабого и электромагнитного воздействия. При помощи этой теории учёным удалось спрогнозировать открытие новых частиц, однако не удалось предсказать их правильную массу. Также до сих пор никем так и не было понято, как конкретно работают составленный Янгом и Миллсом уравнения и верны ли она на самом деле.

Гипотеза Римана


Математикам неизвестно, каким же образом распределяются простые числа по числовому ряду. Математик Бернхард Риман еще в 1859 году опубликовал собственный способ поиска и проверки, который впоследствии применили к полутора триллионам простых чисел. Но и эта гипотеза до сих пор не доказана.

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