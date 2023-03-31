Как питаться полезно и вкусно без особых усилий

Для многих полезная еда априори невкусная и выглядит неаппетитно. Но мы предлагаем Вам подборку вкуснейших блюд, которые имеют очень аппетитный вид и не навредят вашему здоровью.







Пюре из цветной капусты с пармезаном.







Персики с сыром Рикотта и миндалем. Эти персики будут служить как прекрасным отдельным блюдом, так и станут отличным десертом вместе с мороженным, греческим йогуртом или сыром Рикотта.







Вишнево-ягодный смузи. Отличный вариант полезного завтрака.







Фрукты на гриле. Подаются с мороженным или взбитыми сливками.







Фаршированная индейка. Вкуснейшее мясо, фаршированное овощами. Такой обед принесет Вам удовольствие, и никаких лишних килограммов.







Бельгийские вафли из муки грубого помола. Подаются на завтрак с сиропом или джемом.







Говядина с луком. Подается в листьях салата с соусом.







Рисовые шарики. Вареный рис в панировке. Очень вкусное блюдо для легкого ужина.







Ягодный смузи с миндалем. Прекрасно освежает, добавляет энергии и обеспечивает ударным количеством витаминов.







Правильный бургер, без жира и с булочкой из муки грубого помола.



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