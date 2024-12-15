10 идеальных соусов быстрого приготовления к мясу, которых вы ещё не пробовали
Прекрасно обжаренный стейк, бокал хорошего вина, и не хватает только одного – великолепного соуса к мясу. Предлагаем 10 рецептов соусов быстрого приготовления, которые подчеркнут вкус мяса и сделают блюдо идеальным.
1. Зеленый соус
Зеленый соус
Время приготовления 15 минут.
Этот пикантный итальянский зеленый соус не потребует высокого кулинарного мастерства. Нарежьте пучок петрушки, зеленых побегов чеснока и мяты. Смешайте зелень с 1 чайной ложкой каперсов, 2-3 нарезанными анчоусами, измельченным зубчиком чеснока, соком одного лимона и тремя столовыми ложками оливкового масла.
2. Вкусный соус из зерен перца
Вкусный соус из зерен перца
Время приготовления 20 минут.
Этот классический сливочный соус для стейка не потребует много времени для приготовления. В сковородку без ручки налейте 2 столовые ложки винного уксуса и доведите до кипения. Затем добавьте 150 мл куриного бульона и проварите на среднем огне. Добавьте 2 чайные ложки зерен зеленого перца (тыльной стороной ложкой раздавите зернышки прямо в сковородке). Добавьте 4 столовые ложки сливок и проварите 1-2 минуты, пока соус не начнет загустевать.
3. Беарнский соус
Беарнский соус
Время приготовления 25 минут.
Если нравятся густые сливочные соусы по типу майонеза, то попробуйте приготовить беарнский соус.
Растопите ещё 25 г сливочного масла на среднем огне и обжарьте на нем нарезанный лук шалот. Готовьте 5 минут, затем добавьте 1 чайную ложку белого винного уксуса. Готовьте еще пару минут и добавьте 100 г сливок, 1 чайную ложку дижонской горчицы, ½ чайной ложки каперсов и нарезанный небольшой пучок эстрагона. Уменьшите огонь и готовьте 2-3 минуты. Посолите по вкусу.
Отделите яичный желток от белка и взбейте его в небольшой кастрюльке. Растапливаем на небольшом огне 25 г сливочного масла и хорошо взбиваем.
В блендере измельчаем уваренную смесь из первого пункта до однородности, затем добавляем смесь из желтков и сливочного масла, и вновь взбиваем до образования однородной консистенции. Соус по консистенции должен быть достаточно густым.
4. Острый чимичурри
Острый чимичурри
Время приготовления 5 минут.
Чимичурри – это латиноамериканский соус для жареного мяса. Для его приготовления необходимо смешать в блендере 1 зубчик чеснока, 1 красный перец чили, небольшой пучок кориандра и петрушки, 3 столовые ложки красного винного уксуса. После получения однородной массы добавить в нее 2 столовые ложки оливкового масла и еще раз перемешать блендером. Посолить и поставить в холодильник.
5. Соус из черной фасоли и кунжута
Соус из черной фасоли и кунжута
Время приготовления 25 минут.
Сделайте вкус вашего стейка более насыщенным с помощью азиатского соуса из черной фасоли. ½ банки консервированной черной фасоли отправьте в блендер, предварительно воду необходимо слить. Добавьте 1 чайную ложку сахара, 2 чайные ложки меда, 1 чайную ложку смеси китайских специй из пяти трав, ½ чайной ложки натертого имбиря, 1 красный перец чили, 2 чайные ложки кунжутной пасты, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 2 чайные ложки соевого соуса и 5 столовых ложек воды. Получив однородную массу, отправьте ее в кастрюльку и доведите до кипения. Готовьте около 5 минут до загустения соуса, помешивая постоянно.
6. Соус из красного вина
Соус из красного вина
Время приготовления 20 минут.
250 мл говяжьего бульона налейте в кастрюльку и нагрейте на среднем огне. Затем добавьте 125 мл красного вина, 2 чайные ложки коричневого сахара и 1 чайную ложку бальзамического уксуса. Готовьте 10 минут до того момента, когда количество соуса не уменьшится вдвое. Посолите по вкусу.
7. Соус Терияки
Соус Терияки
Время приготовления 20 минут.
Этот японский сладковатый соус имеет достаточно густую консистенцию, а внешне похож на соевый. Смешайте 5 столовых ложек соевого соуса, 3 столовые ложки саке, 2 столовые ложки сладкого рисового вина Мирин, ½ чайной ложки тертого имбиря, 1 чайную ложку меда. Смешайте все ингредиенты в небольшой сковородке и доведите до кипения. Проварите 5 минут до загустения. Снимите с огня и добавьте мелконарезанный зеленый лук. Посолите по вкусу.
8. Сладкий горчичный соус
Сладкий горчичный соус
Время приготовления 10 минут.
Это простой соус состоит из двух ингредиентов. В небольшой кастрюльке соедините 2 столовые ложки дижонской горчицы и 100 г сливок доведите до кипения, помешивая. Посолите, поперчите по вкусу.
9. Соус из голубого сыра
Соус из голубого сыра
Время приготовления 20 минут.
Кажется, что сочетание стейка и голубого сыра придумали на небесах. Для приготовления соуса необходимо растопить 25 г сливочного масла в кастрюльке на среднем огне. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и потихоньку вводите 150 мл молока, помешивая все время, пока соус не получится однородным. Доведите до кипения и добавьте 50 г нарезанного голубого сыра. Перемешайте и готовьте до тех пор, пока сыр не расплавится. Посолите и поперчите по вкусу.
10. Грибной соус
Грибной соус
Время приготовления 15 минут.
Этот утонченный грибной соус непременно всем понравится. Для его приготовления в сковородку добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и разогрейте на среднем огне. Добавьте 6 шампиньонов, нарезанных на тоненькие слайсы. Обжарьте в течение 5 минут до золотистого цвета. Затем, добавьте измельченный зубчик чеснока, 2 столовые ложки коньяка и готовьте до полного его выпаривания. Затем добавьте 4 столовые ложки сливок и 1 чайную ложку горчицы в зернах. Уменьшите огонь и доведите до кипения, помешивая. Продолжайте готовить еще 2-3 минуты.
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