Зачем останавливать рост томатов

В конце июля посадки с томатами начинают радовать глаз: уже можно увидеть налившиеся плоды, которые так и хочется сорвать и съесть, не отходя от грядки. Именно в это время важно провести последнюю формировку томатов, которая станет залогом отличного урожая.







Формировка томатов в конце июля — начале августа подразумевает прищипывание верхушки кустиков. Это необходимо для того, чтобы остановить рост кустиков и дать возможность хорошо налиться томатам, которые завязались к данному моменту времени.







После остановки роста томаты моментально начнут наливаться. Прищипывать томаты необходимо только в сухую погоду, чтобы срез быстро подсох. Чтобы выбрать правильное место для прищипывания, отсчитайте 3 листа от последней завязавшейся кисти. Эти веточки необходимо оставить, так как они будут давать питание последней кисти.







Ни в коем случае нельзя ломать верхушку руками, так как в рваную рану может легко попасть инфекция.







Потратив буквально пару минут на прищипывание томатов, можно значительно улучшить качество урожая.

Читать далее →