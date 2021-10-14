Если в доме есть свободная стена, то у нас есть оригинальные идеи для её оформления

Оформление комнаты — не простая задача, ведь помимо выбора покрытия для пола и стен, мебели, осветительных приборов, важно уделить внимание и деталям, благодаря которым и получается создать именно ту атмосферу, о которой вы мечтали. Даже пустая стена может испортить внешний вид помещения, сделав его скучным и посредственным. Оригинальные декоративные элементы на стенах способны привнести в дизайн интерьера ту самую «изюминку». Не бойтесь экспериментировать и проявлять творческий подход, ведь даже шляпы и старая посуда могут преобразить пустую стену.