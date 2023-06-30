Как изначально должен был выглядеть Терминатор

Говорят, что многие великие изобретения были сделаны во сне – от таблицы Менделеева и теории относительности до иглы для швейной машины и шариковой ручки. Вот и появлению Терминатора мы тоже обязаны снам. По утверждению Джеймса Кэмерона в 1981 году в Риме, заканчивая съемки «Пираньи-2″, он заболел лихорадкой и долгое время находился в бреду. В этом состоянии ему впервые явился жуткий образ робота с красными глазами, выходящий из огня.







Именно на основе этого видения, которое в итоге стало концовкой первого фильма, и появилась идея создания фильма. По сути, все повествование велось Кэмероном чтобы подвести к железной фигуре в огне.







Изначально Кэмерон хотел снять в роли Терминатора Ланса Хенриксена, с которым уже работал ранее на съемках фильма «Пираньи 2: Нерест». Режиссер был тверд в своем выборе, и даже нарисовал несколько эскизов, на которых Терминатор выглядел как Ланс.







Терминатор представлялся режиссёру не гигантским бодибилдером, распугивающем байкеров и панков, а незаметным убийцей, лазутчиком, способным смешаться с толпой, долго ожидать свою жертву, а затем нанести ей один точный и сокрушительный удар.







И именно Ланс помог выбить деньги для проекта. Он в образе Терминатора (в костюме и полном гриме) пришел в офис, где должна была пройти встреча с инвестором и, безэмоционально спросив у изумленной секретарши: «Джеймс Кэмерон у себя?», уселся в кресло.



Сотрудники не узнали Лэнса в чудовищном обличии и, довольно сильно испугавшись, уже решили звонить в полицию. Однако в этот момент появился сам Кэмерон и объяснил, что к чему. После этого впечатляющего розыгрыша на «Терминатора» наконец обратили внимание и выделили пусть скромный, но все же бюджет в размере 4,5 миллионов долларов, в итоге выросший почти до 6,5 миллионов.







Но студийные боссы хотели другого исполнителя – более известного, раскрученного. Самым рассматриваемым вариантом на роль робота был чернокожий актер и футболист О. Джей Симпсон.







Кэмерон отказался от его кандидатуры, посчитав, что Симпсон не сможет перевоплотиться в хладнокровного убийцу. Некоторые источники также говорят о таких претендентах на роль терминатора, как Сильвестр Сталлоне или даже Мэл Гибсон.







Но кому досталась в итоге эта роль вы все прекрасно знаете. Хотя и тут всё было не так очевидно. Ведь Арнольда Шварценеггера продюссеры изначально видели в роли Кайла Риза.



А Кэмерон вообще был против его участия. Но после личной встречи в Железным Арни не только согласился на его участие в проекте, но и отдал ему главную роль. Вот как Кэмерон увидел Терминатора после этой встречи.







Ну а что было дальше, вы все прекрасно знаете…







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