10 распространённых заблуждений, связанных с мечами

Меч-Кладинец.
От пиратских фильмов до фильма "Три мушкетера", от средневековых рыцарей до самурайских фильмов таких режиссеров, как Акира Куросава, мечи стали непреходящей частью современной поп-культурной фантазии. Тем не менее, многие общие знания, которые сегодня бытуют среди людей, в корне неверны.
1. Рапиры были легкими и изящными
Эфес рапиры.
Все прекрасно знают фильм "Три мушкетера". Именно благодаря ему в головах людей укоренилась мысль, что рапира была любимым и очень утонченным оружием для щеголеватых, но смертельно опасных европейских аристократов. На самом деле, большинство рапир весили от 1 до 1,4 кг – столько же, как и сохранившиеся исторические длинные мечи.
Многие рапиры имеют более узкие лезвия, чем другие ренессансные мечи, но они также были длиннее (длина некоторых достигала 107 сантиметров). Причина, почему люди думают о рапирах, как о тонких, легких и изящных, вероятно кроется в том, что их путают с другими маленькими мечами 18-го века или даже современными спортивными шпагами.
2. Двуручные мечи весили до десяти килограммов
Двуручные мечи.
Этот миф является обратным к приведенному выше. В то время как средневековые длинные мечи весили примерно столько же, сколько и рапиры, в эпоху Возрождения существовали двуручные мечи, которые были тяжелее. Тем не менее, эти мечи весили отнюдь не десятки килограммов, как сегодня принято считать, а от 2 до 4 кг.
Ошибка снова возникла из-за того, что их спутали с аналогичным типом мечей эпохи Ренессанса, которые действительно были тяжелыми. Но это были церемониальные мечи, а не боевые. И даже они весили не пуд, а около 5-6 кг.
3. Порох привел к тому, что мечи устарели
Мечи устарели, штыки появились...
Это единственное ошибочное мнение из данного списка, которое в большинстве случаев действительно верное. Порох на самом деле привел к тому, что холодное оружие стало не нужно, но это заняло гораздо больше времени, чем обычно принято считать. Когда только появился порох, неточность и медленность перезарядки большинства огнестрельного оружия означало, что мечи оставались вполне жизнеспособным оружием.
К середине 19-го века револьверы и серийно производимые винтовки с зарядкой из казенной части, конечно , сделали сражения на мечах рискованным мероприятием. Но большинство европейских держав и на то время вели колониальные войны против противников, которые часто только имели доступ только к устаревшему огнестрельному оружию в ограниченных количествах.
Например, в 1898 году голландцы вооружили своих солдат в Индонезии короткими тесаками, которые подходили для боевых действий в джунглях. И только во время Первой мировой войны мечи стали окончательно не актуальными.
4. Гладиусы, клейморы, катаны, чокуту...
Японские катаны.
В фильмах вполне можно предсказать, какой тип меча будет использовать человек в зависимости от его этнической принадлежности. Римляне использовали гладиусы, шотландцы – клейморы, а японцы - катаны. Но многие из таких знаковых оружий использовались только в определенные периоды времени и часто применялись наряду с другими видами оружия. Римский гладиус был перенят в третьем веке до нашей эры у испанских кельтиберов.
Позже римская армия (с конца второго до начала третьего века) заменила гладий на другой тип меча — спату. Известная японская катана была сама по себе заменой для различных конструкций ранних мечей, в том числе для очень похожий на китайский цзянь меча чокуту. Даже в разгар популярности катан также использовались альтернативные мечи, такие как более длинные но-дачи.
5. От 6 пенсов до 7 солидов
Римский гладиус.
В раннем средневековье мечи были дорогими и являлись признаком высокого статуса. Обычные солдаты в основном использовали копья. Законы девятого века в Европе оценивали меч в 7 солидов (золотых монет), что примерно равнялось стоимости хорошей лошади. При этом мечи хорошей работы могли стоить гораздо больше. В позднем средневековье мечи равнялись по стоимости примерно современному автомобилю. Но при этом, можно было купить, как дешевый, но полностью исправный меч, так и чрезвычайно дорогой.
Недорогой меч в 1340 году мог стоить около 6 пенсов, что примерно равнялось заработной плате за целый день лучника в английской армии. Рукописные иллюстрации показывают, что дешевые мечи могли себе позволить не только простые солдаты, но даже многие лучники носили их в качестве вторичного оружия.
6. Разрубить меч на 2 части
Русичи.
Это утверждение, как правило, основывается на двух мифах. Один из них основан на том, что рапира — это бывший меч, разрубленный более качественным мечом пополам. Тесты показали, что это полная чушь. Невозможно разделить меч на две идеально ровные половины. Второй миф, происходит от вымыслов, окружающих катану.
В то время как катана является превосходным режущим оружием, она не может достичь того, что физически невозможно. В передаче "Разрушители мифов" пробовали сделать подобное с помощью роботов, но и те не смогли катаной разрезать лезвие меча пополам с 1 удара.
7. Рубили, резали, кололи...
Крестоносец.
Нет сомнений в том, что мечи были острыми, но зачастую эта острота преувеличивается. Режущий удар был связан с надлежащей техникой и механикой тела. Режущий удар не останавливался после того, как меч достигал цели. Нужно было "оттянуть его", чтобы сделать порез. На самом деле это было не настолько связано с идеальной заточкой мечей, сколько с многими годами тренировок.
8. Идеальный меч
Сабля тюрко-половецкая.
Мечи, как и любой другой инструмент или оружие, всегда находились под влиянием функции, которую они должны выполнять. В свою очередь, функции меча всегда являлись результатом культурно-технического контекста своего времени. Например, сабли являлись отличным оружием для легкой кавалерии, противостоящей легкобронированным противникам, но они были полностью бесполезны против тяжелого фулл-плейта 15 – 16 веков в Европе.
Поэтому не удивительно, что, хотя сабли были известны ранее, они достигли высоты своей популярности и были наиболее распространены в 17 – 19 веках, после того, как эффективное огнестрельное оружие снизило привлекательность тяжелой брони. Мечи не только изменялись в течение определенного периода времени, но и благодаря их социальному контексту. К примеру, шпаги 19-го века использовались только во время дуэлей.
9. Африканские мечи
Суданский меч.
Когда европейские империалисты 19-го века пришли в Судан, они обнаружили, что в этой стране использовались мечи, которые внешне напоминали средневековые европейские мечи их прямыми лезвиями и крестообразными рукоятками. Это сходство заставило людей поверить, что "каскара" был потомками средневекового европейского оружия.
Поскольку некоторые из более поздних крестовых походов был нацелены на Египет, предполагалось, что именно оттуда предки каскара пришли в Северную Африку. Тем не менее, прямоклинковое холодное оружие с поперечным эфесом было первоначально намного более распространено по всей Северной Африке и на Ближнем Востоке.
10. Бронзовые мечи
Бронзовый меч.
Когда бронза в оружии для боевых действий была заменена железом, это во многом было связано с удобством и дешевизной новой технологии. Железо является естественным элементом, а не сплавом и в природе его довольно много. Железо плавится при более высокой температуре, чем бронза, и его труднее плавить, но как только эта техническая проблема была решена, железные мечи стали намного выгоднее, особо учитывая их более высокую твердость и пригодность для боя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии