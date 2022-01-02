Как при помощи приложения в смартфоне можно понять, что у автомобиля «скручен» пробег

Одним из «подводных камней» является скрученный пробег.
Выбор подержанного автомобиля – дело непростое, которое скрывает кучу «подводных камней». Одним из таких «камней» является скрученный пробег. Очень часто нечистые на руку владельцы, желая повысить стоимость машины, искусственно уменьшают показатели одометра. Прайс на такую машину будет заметно больше ее настоящей стоимости, кроме того такое авто может удивить будущего владельца неожиданными поломками. Как, выбирая автомобиль на «вторичке», обезопасить себя от подобных неприятностей – далее в обзоре.
На сегодняшний день нет ничего сложного в том, чтобы «скрутить» пробег у автомобиля. Если раньше, на старых машинах, применялись в основном аналоговые счетчики, и там пробег приходилось скручивать вручную, то теперь для этого достаточно подключить к компьютеру автомобиля ноутбук или планшет со специальным программным обеспечением. И все, дело в шляпе. Таким образом можно установить любой пробег, вплоть до того, что полностью обнулить его. Однако, конечно злоумышленники устанавливает более «реальные» показатели, чтобы не вызвать подозрений.
На старых машинах пробег приходилось скручивать вручную.
И так, как же все-таки определить, что у машины пробег на самом деле больше, чем показывает одометр. В первую очередь, автомобиль будут выдавать внешние признаки, такие как состояние кожи на руле, обивки сидений и накладок на педали. Кроме этого можно потребовать у продавца сервисную книжку, в которой должны быть записаны все ТО автомобиля. Если этой книги нет, это конечно говорит не в пользу автомобиля. Но и безусловно самым ярким индикатором возраста автомобиля является состояние его узлов и агрегатов. Однако, все это лишь косвенные показатели.
Состояние кожи на руле может выдать «скрученный» автомобиль.
Точно определить пробег можно, несмотря даже на то, что он был программно скручен. Дело в том, что современный автомобиль – это очень сложная система. Он буквально напичкан датчиками и блоками управления, и каждый из этих датчиков ведет учет пробега. И данные с этих блоков управления как раз и могут выдать «скрученную» машину. Ведь обнулить показатели на всех датчиках – дело довольно дорогое. Некоторые из них для этого придется просто заменить на новые. Естественно такая процедура не имеет никакого смысла, ведь такое «скручивание» стоит больше, чем выигрыш от продажи более молодой машины. Поэтому пробег, как правило, скручивают только в ячейке памяти, отвечающей за показатели на одометре.
Раньше продиагностировать автомобиль можно было только при помощи специального оборудования.
И так чтобы определить, что пробег у автомобиля скручен, нужно подключиться к его компьютеру. Раньше это можно было сделать только при помощи специального оборудования. Сейчас же, в век цифровых технологий, это может сделать каждый, у кого есть смартфон, на котором установлено специальное приложение. Приложение это называется Carly. Оно коннектится при помощи протокола Bluetooth со специальным Bluetooth–адаптером. Он продается вместе с приложением. Сам адаптер подключается к к разъему OBD II. Затем оно считывает информацию со всех ячеек памяти автомобиля.
Carly является полноценным диагностическим приложением.
Carly является полноценным диагностическим приложением, которое выводит данные об ошибках в системе, параметрах двигателя, коробки передач. Состояние пробега – лишь одна из многочисленных функций приложения. Если приложение обнаружит несоответствие пробега на одометре с показателями различных датчиков, на экране появится соответствующее предупреждения.
Если приложение обнаружит несоответствие пробега на одометре с показателями различных датчиков, на экране появится соответствующее предупреждения.
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