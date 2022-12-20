Как и где отдыхали в СССР

Советская конституция давала человеку «право на труд» и «право на отдых». За уклонение от труда следовало суровое наказание. А «право на отдых» обеспечивалось «предоставлением <...> широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов». Как и где отдыхали в то время, когда не было интернета и десятков каналов телевидения?









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