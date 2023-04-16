Огурцы, которые не боятся мучнистой росы

Мучнистая роса – бич наших огородов. Это грибковое заболевание наносит огурцам большой вред.



Особенно это касается овощей, растущих в теплицах – из-за повышенной влажности воздуха и температуры. У пораженных растений сокращается период вегетации, а также значительно снижается урожай.

Самый лучший способ не допустить появления мучнистой росы – строгое соблюдение агротехники и севооборота. А еще – выбор тех сортов и гибридов огурцов, что устойчивы к данному заболеванию. Благо таковых выведено уже достаточно и многие из них проверены временем и хорошо себя зарекомендовали как в теплицах, так и в открытом грунте.

Расскажем вам сегодня о некоторых из таких устойчивых к мучнистой росе огуречных сортах и гибридах.



Нежинский (Малороссийский)

Сударыня

Изобильный F1

Мазай F1





Изумруд F1

Подмосковные вечера F1

Верные друзья F1

Салтан F1

Крокодильчик F1

Среднеранний пчелоопыляемый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий.Среднеурожайный – около 5 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, крупное, плети длиной до 2 м. Листья ярко-зеленые, среднего размера. Цветение смешанного типа. Сорт исключительно устойчив к подавляющему большинству вирусных и грибковых заболеваний (кроме пероноспороза), устойчив к повышенным температурам и кратковременной засухе. Для получения хорошего урожая требуется прищипка центрального побега и побегов первого порядка.Урожай формируется на 45-60 день после появления всходов. Плодоношение длительное и обильное.Плоды среднего размера (весом до 100 г и длиной до 12 см), цилиндрические, зеленые (иногда со светлыми продольными полосами), с крупнобугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, сочная, с характерным огуречным ароматом. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Раннеспелый пчелоопыляемый сорт для пленочных укрытий и открытого грунта.Высокоурожайный – около 9 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, крупное, плети ветвистые. Листья зеленые, крупные. Цветение смешанного типа. Сорт устойчив к большинству вирусных и грибковых заболеваний (особенно к мучнистой росе, мозаике и пероноспорозу), устойчив к неблагоприятным условиям выращивания. Для получения хорошего урожая в теплице требуется прищипка центрального побега и побегов первого порядка.Урожай формируется на 40-45 день после появления всходов. Плодоношение обильное.Плоды среднего размера (весом до 100 г, длиной до 10 см), короткоцилиндрические, зеленые (иногда со светлыми продольными полосами), с крупнобугорчатой плотной кожицей, не желтеют. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, сочная, с характерным огуречным ароматом. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий.Среднеурожайный – около 6 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, среднерослое, средневетвистое. Листья зеленые, среднего размера, образуются в небольшом количестве. Цветение преимущественно женского типа. Гибрид исключительно устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости и кладоспориозу, устойчив к низким температурам и временному затенению. Для получения хорошего урожая в теплице требуется прищипка центрального побега и побегов первого порядка.Урожай формируется на 50-55 день после появления всходов. Плодоношение обильное.Плоды среднего размера (весом до 100 г, длиной до 14 см), цилиндрические, зеленые, со среднебугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, сочная, без горечи. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Раннеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий.Высокоурожайный – около 8 кг на кв.м.Растение индетерминантное, светолюбивое, неприхотливое, среднерослое, ограниченного ветвления. Листья зеленые, крупного размера, образуются в среднем количестве. Цветение преимущественно женского типа. Гибрид исключительно устойчив к мучнистой росе и оливковой пятнистости, толерантен к ложной мучнистой росе и корневым гнилям, хорошо переносит неблагоприятные условия.Урожай формируется на 44-48 день после появления всходов. Плодоношение дружное и обильное.Плоды среднего размера (весом до 120 г, длиной до 12 см), цилиндрические, зеленые (иногда с размазанными продольными светлыми полосами), с редкокрупнобугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, сочная, без горечи. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Позднеспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий.Высокоурожайный – 13-20 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, сильнорослое, средневетвистое. Листья зеленые, крупные, слегка гофрированные. Цветение преимущественно женского типа. Гибрид устойчив к основным заболеваниям, в т.ч. к мучнистой росе, кладоспориозу, аскохитозу, устойчив к неблагоприятным погодным условиям (дождь, холод).Урожай формируется на 65-77 день после появления всходов. Плодоношение «кистевого» типа, обильное.Плоды крупные (весом до 160 г, длиной до 16 см), цилиндрические, темно-зеленые, с редкокрупнобугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, сочная, без горечи. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Скороспелый партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий.Высокоурожайный – 13-17 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, среднерослое, сильноплетистое, средневетвистое. Листья темно-зеленые, крупные, морщинистые. Цветение преимущественно женского типа. Гибрид устойчив к мучнистой росе и оливковой пятнистости, ВОМ (вирусу огуречной мозаики), толерантен к ложной мучнистой росе, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и периодическому затенению.Урожай формируется на 42-45 день после появления всходов. Плодоношение дружное, обильное, продолжительное.Плоды среднего размера (весом до 110 г, длиной до 14 см), цилиндрические, темно-зеленые, с редкокрупнобугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, средней сочности. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Скороспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий.Среднеурожайный – около 3-4 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, слаборослое, слабоветвистое. Листья зеленые, среднего размера, слабоморщинистые. Цветение преимущественно женского типа. Гибрид холодостоек, устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу, ВОМ, толерантен к ложной мучнистой росе. Благодаря слабой ветвистости формировка растений практически не требуется.Урожай формируется на 37-39 день после появления всходов.Плоды среднего размера (весом до 110 г, длиной до 10 см), овально-цилиндрические, темно-зеленые со светлыми продольными полосами, с редкокрупнобугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, средней сочности, без горечи. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Скороспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий.Высокоурожайный – 8-10 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, среднерослое, сильноветвистое. Листья зеленые, среднего размера. Цветение преимущественно женского типа. Гибрид холодостойкий, устойчив к мучнистой росе и оливковой пятнистости, ВОМ, толерантен к ложной мучнистой росе.Урожай формируется на 39-42 день после появления всходов. Плодоношение дружное, продолжительное.Плоды среднего размера (весом до 100 г, длиной до 11 см), цилиндрические, зеленые, с редкокрупнобугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, средней сочности. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.Среднеспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий.Среднеурожайный – около 5 кг на кв.м.Растение индетерминантное, неприхотливое, среднерослое, средневетвистое. Листья зеленые, среднего размера. Цветение преимущественно женского типа. Гибрид устойчив к основным заболеваниям огурцов, в т.ч. к мучнистой росе.Урожай формируется на 50-55 день после появления всходов. Плодоношение обильное.Плоды среднего размера (весом до 100 г, длиной до 14 см), цилиндрические, зеленые, с крупнобугорчатой плотной кожицей. Мякоть отличных вкусовых качеств, плотная, хрустящая, сочная, без горечи. Назначение – универсальное. Транспортабельность отличная.А у вас есть свои любимые и хорошо зарекомендовавшие себя сорта огурцов, устойчивых к мучнистой росе? Обязательно делитесь информацией в комментариях.