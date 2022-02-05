Зимняя Москва: фотографии, иностранных туристов из путешествия по СССР в 1985 году

Фотографии, сделанные во время путешествия иностранца по Москве.
СССР всегда был местом притяжения иностранных туристов. И конечно, подавляющее большинство из них хотели в первую очередь увидеть Москву. Красная площадь, Кремль, Царь-колокол и Царь-пушка - всё это обязательно попадало в объективы фотоаппаратов иностранных путешественников. А ещё они снимали просто улицы и советских людей. Сегодня такие снимки - увлекательное путешествие в прошлое.
1. Туристы на Красной площади
Туристы возле Собора Василия Блаженного на Красной площади. СССР, Москва, 1985 год.
2. Красная площадь
Толпы людей на Красной площади. СССР, Москва, 1985 год.
3. Царь-пушка
Памятник русской артиллерии и литейного искусства. СССР, Москва, 1985 год.
4. Вечный огонь
Туристы на Могиле Неизвестного солдата. СССР, Москва, 1985 год.
5. Мавзолей Ленина
Туристы возле Мавзолея Ленина на Красной площади. СССР, Москва, 1985 год.
6. Московский Кремль
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. СССР, Москва, 1985 год.
7. Гостиница Москва
Одна из крупнейших гостиниц Москвы. СССР, Москва, 1985 год.
8. Проспект Маркса
Московский проспект Маркса, названный в честь Карла Маркса. СССР, Москва, 1985 год.
9. Памятник Карлу Марксу
Скульптурный монумент, установленный в честь основоположника марксизма. СССР, Москва, 1985 год.
10. Арбатская площадь
Агитация на Арбатской площади. СССР, Москва, 1985 год.
11. Монумент Покорителям космоса
Монумент Покорителям космоса на выставке достижений народного хозяйства. СССР, Москва, 1985 год.
12. Агентство Центрального телеграфа
Агентство Центрального телеграфа на улице Горького. СССР, Москва, 1985 год.
13. Кремлевская башня
Кремлевская башня и гостиница Россия. СССР, Москва, 1985 год.
14. Милиционеры у памятника
Милиционеры у памятника Минину и Пожарскому. СССР, Москва, 1985 год.
15. Панорама города
Панорама севера Москвы. СССР, Москва, 1985 год.
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