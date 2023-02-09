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Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Предлагаю взглянуть на жизнь этой известной женщины с непривычного ракурса — как ее видят семья и муж, голливудский актер Брэд Питт. Эти снимки были сделаны Питтом специально для журнала W Magazine — получились очень теплые и трогательные кадры в непринужденной домашней обстановке.

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

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Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

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Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её самПодписаться на мой Instagram

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