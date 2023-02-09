Предлагаю взглянуть на жизнь этой известной женщины с непривычного ракурса — как ее видят семья и муж, голливудский актер Брэд Питт. Эти снимки были сделаны Питтом специально для журнала W Magazine — получились очень теплые и трогательные кадры в непринужденной домашней обстановке.
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Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам
Предлагаю взглянуть на жизнь этой известной женщины с непривычного ракурса — как ее видят семья и муж, голливудский актер Брэд Питт. Эти снимки были сделаны Питтом специально для журнала W Magazine — получились очень теплые и трогательные кадры в непринужденной домашней обстановке.
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