Брэд Питт фотографировал свою жену такой, какой видит её сам

Предлагаю взглянуть на жизнь этой известной женщины с непривычного ракурса — как ее видят семья и муж, голливудский актер Брэд Питт. Эти снимки были сделаны Питтом специально для журнала W Magazine — получились очень теплые и трогательные кадры в непринужденной домашней обстановке.











































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