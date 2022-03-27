10 потрясающих подземных храмов, которые поражают воображение

Итальянские митриумы и другие подземные храмы.
Когда речь заходит о храмах различных религий, большинство людей представляют «воздушные» здания, взмывающие в небо с внутренними помещениями, залитыми светом. Но оказывается, далеко не все места религиозных культов соответствуют этой архитектурной концепции. Люди строили и подземные религиозные комплексы, и некоторые из них сохранились до наших дней.
1. Скальные церкви
Скальные церкви - структуры, вырезанные в камне.
Эфиопия
Самый обычный и простой способ сделать здание - это складывать строительные компоненты, пока не получится желаемая структура. Другой способ - начать стройку прямо в коренной породе и изменять ее до тех пор, пока не образуется строение. Именно подобное решили провернуть строители каменных церквей в Лалибела, Эфиопия.
Каждая из местных церквей представляет собой единую структуру, вырезанную прямо в скале. Всего в Лалибеле есть 11 монолитных церквей, вырезанных в горных породах в XII веке. В одной из церквей можно найти точные копии гробницы Адама, гробницы Иисуса и гробницы Рождения. Легенда гласит, что тысячи рабочих работали в течение дня, но строительство продолжалось и ночное время ангелами.
2. Пещеры Могао
Китайские пещеры Могао
Китай
Оазис Дуньхуан в Китае когда-то был главной остановкой на Шелковом пути, сухопутном торговом пути между Европой и Китаем. Этот город разрастался на протяжении столетий. А где есть города, там будут храмы. Буддисты Дуньхуана, самой ранней буддийской общины в Китае, вырезали свои храмы в близлежащих пещерах Могао. С момента начала подобной практики в IV веке в Могао было создано 492 богато украшенных пещерных храма. Их стены ярко раскрашены религиозными и светскими сценами в самых разных стилях, отображающих веру народов, которые встречались на Шелковом пути.
Храм самой ранней общины в Китае.
Стены «Пещеры Тысячи Будд» полностью облицованы миниатюрными резьбами Будды. А кроме буддийского искусства в местных пещерах были найдены доказательства еврейских, христианских и манихейских влияний. В 1900 году была вскрыта пещера, запечатанная в течение более 900 лет, и в ней нашли множество рукописей. Один из этих документов оказался самой старой печатной книгой в мире.
3. Хал-Сафлиени
Хал-Сафлиени - подземных храм, построенный в 4000 г. до н.э.
Мальта
Для начала нужно представить, что кто-то решил построить подземное кладбище. При этом этот кто-то хотел, чтобы его творение просуществовало в течение многих веков. Поэтому мальтийские храмы были вырезаны прямо в скале. Что интересно, даже сегодня, с современными инструментами, это было бы трудно осуществимым мероприятием. Строители Хал-Сафлиени сделали это в 4000 г. до н.э., а из инстументов у них были только камень, обсидиан и оленьи рога.
Самый большой многоуровневый комплекс этих храмов, который сегодня называют Хайподжиум, скорее всего был сделан по образцу надземных храмов. По всему его периметру можно найти ложные окна и двери, а также, что особенно поразительно, в подземном храме есть имитация деревянной крыши. Тысячи лет назал здесь мертвые тела оставляли гнить в вырезанных углублениях в стенах, пока от них не оставались только кости, которые далее забирали для захоронения.
4. Митреум
Вход в итальянский митриум.
Италия
Римское язычество было удивительно лояльным в плане поклонения разнообразным новым богам. В первом веке нашей эры многие римские солдаты начали поклоняться восточному богу Митре. Сегодня мало что известно о теологии или религиозной практики последователей Митры, но их сохранившиеся подземные храмы известны как «митреумы».
Митреум под «Большим цирком» в Риме является одним из наиболее хорошо сохранившихся. Храм включает в себя скульптурные фризы, которые изображают Митру во время убийства быка. Похожие изображения находили во всем римском мире. Это говорит о том, что культ Митры, возможно, включал в себя ритуальное жертвоприношение быка.
5. Пещерный храм в Синка Вече
Пещерный храм в Синка Вече - Храм Судьбы.
Румыния
Подземный комплекс в Синка Вече известен под несколькими названиями: пещерный храм, монастырь и Храм Судьбы. Несмотря на исследования, которые уже давно ведутся на этом месте раскопок, никто точно не знает, сколько ему лет, кто его построил или почему это было сделано.
Есть девять отдельных пещер, две из которых использовались в качестве часовен, но на стенах есть нехристианские символы (к примеру, звезда Давида и знак Инь-Ян). Атомарное исследование следов, оставленных инструментами, показало, что храм был вырезан во втором веке нашей эры, но первоначальная его цель по-прежнему остается загадочной.
6. Соляная церковь Кунигунда
Церковь в соляной шахте в Величке.
Польша
Горнодобывающая промышленность всегда была грязным и опасным делом. В XIII веке шахтеры могли разве что молиться, чтобы их не завалило. Не удивительно, что многие из них обращались за помощью к богам посредством молитв. В соляной шахте Величка в Польше шахтеры вырезали часовню из соли. Никто не знает точно, сколько подобных мест поклонения когда-то существовали в шахте, поскольку их, как правило, сносили, когда шахта еще была открыта.
7. Соляной собор Сипакира
Соляной собор Сипакира - 150 метров под землёй.
Колумбия
Шахты в Сипакира работают с V века до нашей эры. Однако, собор, высеченный из соли в этом месте, является гораздо более современным. Небольшие часовни существовали в шахте и до этого, но в 1990-х годах собор в Величке был отремонтирован и расширен. Сейчас посетители шахты могут спуститься на 150 метров под землю и полюбоваться собором рядом с шахтерами, которые до сих пор здесь добывают соль. В храме есть 14 часовен, в каждой из которых есть соляные статуи в виде изукрашенных резьбой крестов. Сегодня их украсили светодиодами, которые отбрасывают причудливые блики на соляные скульптуры.
8. Храм Даманхура
Храм Даманхура - культовое место членов экопоселения-коммуны в предгорьях Альп.
[В]Италия[/В]
Даманхур представляет собой экопоселение-коммуну в предгорьях Альп. Хотя по всему миру есть похожие места, ни в одном из них нет «Храма Человечества». У основателя Даманхура Оберто Айрауди начались видения с раннего детства - он видел храмы. Когда Оберто вырос, он начал искать место, в котором он мог бы превратить эти видения в реальность.
Найдя других людей, которые разделяли его цели, он приступил к строительству подземных храмов в 1978 году. Поскольку он сохранял строительство своих храмов в тайне и не получал разрешения на их строительство, когда власти обнаружили эти храмы в 1990-х годах, они захотели прекратить все работы. Стоит отметить, что сейчас разрешение на строительство все же дали.
9. Пещеры Бату
Подземные святилища Бату.
Малайзия
Чтобы добраться до подземных святилищ Бату, паломники должны сначала подняться по 272 ступенькам. Пещерный собор, который вырезан в вершине горы, имеет дугообразную крышу 30 метров высотой. Под этим куполом можно найти различные индуистские святыни. Во время фестиваля Тайпусам люди, поклоняющиеся Муругану, приезжают из Куала-Лумпура в пещеры Бату. Они несут подношения на специальных платформах под названием «кавадис» на своих плечах. Наиболее впечатляющим во время этого фестиваля является акт умерщвления плоти, во время которого фанатики пронзают себе щеки, нос или уши. Другие же заталкивают себе крючки под кожу.
10. Пещеры неандертальцев
Пещеры неандертальцев.
Франция
175 000 лет назад кто-то вошел в пещеру во Франции и отважился пройти 300 метров в кромешной тьме. Здесь он нарушил 400 естественных скал, сталактитов и сталагмитов, сделав из них рукотворный круг. Тот, кто сделал это, было удивительно авантюрным на то время. Кем бы он ни был, они явно не являлся современным человеком. Возраст этой структуры древнее на 100 000 лет того момента, когда первые современные люди пришли в Европу. Основной теорией является то, что это меcто было создано неандертальцами.
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