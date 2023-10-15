В чем секрет самого известного фокуса великого Гудини, который никто не смог повторить

Современники Гарри Гудини подозревали его в связях с духами и увлечении злой магией. Правда о знаменитом иллюзионисте остаётся туманной по сей день, потому как он был искусным лжецом и в реальной жизни. Некоторые смельчаки, рискнувшие повторить сценические уловки Гудини, поплатились за это жизнью. А самым известным фокусом Гарри остался в мире иллюзий номер от 26 августа 1907-го. В тот день он, намертво закованный в цепи, погрузился под воду, а спустя 57 секунд свободно выбрался на поверхность.
Призвание и первые неудачные фокусы
Фокусник поддерживал безупречную физическую форму.
В биографии Гарри Гудини, равно как и в его творчестве, сложно отличить правду от иллюзии. Фокусник жаждал мистификаций не только в сценическом образе. Так, он всегда рассказывал, что родился в Висконсине, а на деле «великий маг» был родом из Будапешта и воспитывался в большой еврейской семье. Его настоящее имя - Эрик Вайс. И в США он попал только в 4 года, когда родители подались в эмиграцию из Австро-Венгрии. Не окончив среднюю школу, 11-летний мальчик был вынужден работать. В трудовом коллективе он частенько развлекал коллег карточными фокусами.
Как-то юноше попалась на глаза книга фокусника Робер-Гудена. Проглотив ее за несколько часов, Эрик больше не сомневался в своем призвании. Причем, он интуитивно выбрал для себя специализацию эскаписта - артиста, демонстрирующего умение высвобождаться из оков или из запертых помещений. В качестве сценического псевдонима он определил соединенное имя двух своих фокусников-кумиров и стал Гарри Гудини. Первые карьерные шаги давались непросто. Около 5 лет он вместе с братом работал в цирке, никак не добиваясь ожидаемого фурора. Избалованная иллюзиями того времени публика слабо реагировала на шоу Гудини, и тогда Гарри понял: пора изобретать нечто новое.
Богатый и знаменитый
Гудини выбирался из любых оков. /Фото: supercurioso.com
Гудини придумал неизбитый трюк — освобождение от наручников, которые каждый зритель мог принести на представление. В скором времени публика шла не просто развлечься, а посмотреть на таинственного иллюзиониста. Когда же он голый и закованный в наручники за считанные минуты выбрался из тюремной камеры, о нем заговорила вся страна.
После «тюремной славы» популярность Гудини рванула ввысь. В 1899-м Гарри подался в шоу-тур по Европе, где его уже встречали, как звезду. Лондонцев он сначала потряс номером с исчезновением слона, а добил, когда скованный кандалами и сброшенный в Темзу, легко и просто выбрался на берег. В Кёльне Гудини играючи вскрыл судейский сейф, а в летнем саду «Эрмитажа» освободился из наглухо закрытой арестантской кареты.
Многие трюки осуществлялись вниз головой. /Фото: oldpics.net
В Америку Гудини вернулся богатым и знаменитым. Не почивая на лаврах, сразу же приступил к модернизации сногсшибательных трюков. Фокусник около 30 лет не уставал потрясать мир безумно рискованными и острыми трюками. Он сбрасывал чугунные цепи, освобождался от наручников и смирительных рубашек в подвешенном вниз головой состоянии, сигал с высоких мостов, ходил сквозь стены, вытягивал из горла унизанную иглами нить.
Одним из особо успешных фокусов стал трюк «Метаморфоза». Находясь в мешке и в запертом ящике, Гудини умудрялся меняться местами с ассистенткой Бесс — неизменной спутницей и верной женой артиста. Гарри познакомился с Беатрис Ранер на собственном выступлении,
опрокинув на белокурую красавицу «волшебный напиток». Свадьба не заставила себя ждать после столь знакового случая. Супруги сразу решили гастролировать дуэтом, и Бесс только добавила эффектов в зажигательное шоу. Друзья семьи рассказывали, что супруги не расставались ни на день, никогда при этом не ссорясь. Якобы, этому способствовала тайная система знаков, остужавшая партнёров и предотвращавшая развитие споров. Если Гудини поднимал бровь, Беатрис замолкала, а когда подобный знак получал Гарри, он четырежды обходил вокруг дом и возвращался уже к ровной беседе.
Успех в России
Супруги Гудини. /Фото: images.forwardcdn.com
В 1903-м Гудини впервые приехал в Россию. Оказавшись в Москве, он договорился о встрече с генералом Лебедевым - начальником городской полиции. Фокусник попросил запереть его в самую неприступную тюремную камеру, откуда пообещал выбраться в присутствии зрителей и корреспондентов. Генерал, опасаясь высмеивания качества тюремной охраны, отказался. Тогда Гудини предложил позволить ему сначала выбраться из «ящика» - деревянного и обшитого железом куба с единственным зарешечённым окном и стальной дверью. В таких конструкциях содержали особо опасных преступников в пути на каторгу. Отмычка от «ящика» хранилась в Москве, дубликат — в конечном пункте. Весь период переезда двери не открывались. На этот эксперимент Лебедев согласился. Перед помещением в «ящик» Гудини обыскали и заковали в цепи. Спустя 27 минут он оказался на свободе. Второй приезд в Россию состоялся в 1908 году. На этот раз заинтриговавшего публику фокусника допустили до двух столичных тюрем – в Петропавловскую крепость и Бутырку. Гудини не просто чудом выбрался из камер, но еще и поменял соседних заключенных местами.
Коллеги и историки долго ломали голову над секретом иллюзий Гарри Гудини. Сегодня принято считать, что его навыки завязаны на остром уме и глубоких знаниях физики. Кроме того, фокусник знал все типы замков и защелок, что позволяло открывать любые оковы, надавив на нужное место. Столь же виртуозно Гудини владел и своим телом. Когда его заковывали в цепи или связывали, он, скорее всего, умел напрячь и расслабить крепкие мышцы, добиваясь образования слабин и зазоров в путах. Возможно, фокусник умел смещать кости в суставах. Поддерживая тело в безупречной форме, он регулярно занимался физическими нагрузками. В своих номерах он полагался не только на острый ум, но и на мышцы. Что касается прохождения через стены, то в тех случаях мог использоваться секретный канал, проводивший Гудини от одной стороны к другой. И все же основа иллюзий до конца не разгадана. При жизни Гудини обещал раскрыть и обнародовать секреты трюков. Но его наследники утверждают, что так и не нашли ни намека на это.
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