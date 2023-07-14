10 ФАКТОВ, которых мы не знали о Сильвестре Сталлоне

Мы в редакции Фактрума очень любим Сильвестра Сталлоне за его звёздные роли храбрых парней. Его имя ассоциируется с «золотой эрой» боевиков, а кто не видел «Рокки»? Кажется, таких людей просто нет!
Трудное рождение
Сталлоне родился в Нью-Йорке 6 июля 1946 года. Щипцы, которые врачи использовали, чтобы помочь малышу появиться на свет, случайно повредили нерв, оставив часть его лица парализованной. Именно из-за этого у Сталлоне такое выражение лица, а также невнятная речь, которая идеально подошла для роли бойца-неудачника, который пытался добиться успеха в Филадельфии.
Его мать была рестлером
Есть некоторая ирония в том, что Сталлоне помог создать серию культовых фильмов о боксе. Его мать, Джеки Сталлоне, была женщиной-рестлером, а также промоутером в этой индустрии. Актёру было, с кого брать пример при подготовке к своей звездной роли.
Он работал в салоне красоты
В подростковом возрасте наш герой имел проблемы в школе, причём настолько серьёзные, что его мать нашла ему работу в семейном салоне красоты. В свой первый день в салоне Сталлоне случайно покрасил волосы клиента в зелёный цвет, но всё в конечном итоге закончилось хорошо.
Борьба с издевательствами
Сталлоне часто рассказывал, какие издевательства ему приходилось терпеть в детстве и юношестве. Однако в конце концов он смог дать обидчикам отпор, и был настолько воодушевлён этой победой, что сам стал издеваться над другими. Это продолжалось до тех пор, пока, по словам самого Сталлоне, «кто-то покрупнее не пришёл и не избил меня».
Он страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности
Сталлоне не скрывает того факта, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он и его мать обсуждали это во многих интервью, рассказывая о детстве актёра. Джеки Сталлоне когда-то считала, что «её сын проведёт всю оставшуюся жизнь в тюрьме» из-за своего поведения. По её словам, в юности он прыгал с крыш зданий. Мать Сталлоне также рассказала о том, что её сына выгнали из «семнадцати старших школ»!
Он едва не упустил роль Рокки
Спустя десятилетия после первого выхода «Рокки» на большие экраны, трудно даже себе представить, что кто-то иной мог бы сыграть роль главного персонажа. Тем не менее, перед тем как нанять на эту роль Сталлоне, студия рассматривала кандидатуры Роберта Редфорда и Бёрта Рейнольдса. Однако Сталлоне настаивал на том, роль буквально создана для него самого. Учитывая, что сценарий фильма принадлежал авторству самого Сталлоне, ему удалось в конце концов настоять на своём.
Он против свободного ношения оружия
Сталлоне — самый горячий противник свободного ношения оружия, работающий в Голливуде на сегодняшний день. Он даже заявил во время интервью, что Соединённые Штаты переживают пору «тёмного века» из-за политики относительно свободного владения оружием, действующей по всей стране.
Его состояние
Сталлоне не только отличный актёр, он также показал себя как талантливый и одарённый писатель. Кроме того, по всей видимости, у него есть талант распоряжаться деньгами. За многие годы он добился такого успеха, что согласно разным источникам его состояние оценивается в 400 миллионов долларов.
Он забросил Twitter?
Сталлоне однажды написал на Twitter, что Брюс Уиллис (Bruce Willis) «жадный и ленивый». Когда актёр понял, какую совершил ошибку, он перестал пользоваться социальными сетями. Сталлоне прокомментировал этой так: «Я думаю, что Джордж Клуни описал такие случаи наиболее удачно: надо быть идиотом, чтобы порезвиться в твиттере по пьяни, а наутро проснуться и понять, что твоей карьере пришёл конец. Лучше не рисковать с этим».
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