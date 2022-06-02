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10 уникальных сокровищ, которые были повреждены самым глупым образом


Оригинал работы Бэнкси «Spy Booth».

Оригинал работы Бэнкси «Spy Booth».

Сейчас уже никто не узнает, сколько уникальных сокровищ было повреждено или утеряно на протяжении всей истории. Тем не менее, и в наше время, можно документировать случаи повреждения артефактов в результате глупых ситуаций, которых можно было бы избежать.

1. Разбитые из-за шнурков вазы династии Цин


Нет перил плюс развязный шнурок: прощай китайские вазы династии Цин.

Нет перил плюс развязный шнурок: прощай китайские вазы династии Цин.

 

Три бесценные китайские вазы династии Цин (конца 17 - начала 18 веков) были выставлены в музее Фитцуильяма в Кембридже. До 2006 года они пребывали в целости и сохранности. По крайней мере, так было до тех пор, пока посетитель не споткнулся на лестнице и не разбил все три вазы.

42-летний мужчина по имени Ник Флинн заявил, что он спускался по лестнице и наступил на развязавшийся шнурок, после чего из-за отсутствия перил упал и разбил вазы, которые были оценены в £ 100 000.

2. Ваза, уничтоженная протестующим художником


Группа расписных ваз.

Группа расписных ваз.

 

Хрупкие вазы достаточно легко случайно разбить, но иногда их уничтожают нарочно, как это было в случае с чрезвычайно ценной вазой, созданной китайским художником Ай Вэйвэем. В 2013 году в Майами был открыт арт- музей «Перес», в котором одним из основных экспонатов стала группа расписных ваз.
Спустя некоторое время после открытия музея, местный художник по имени Максимо Каминеро взял и специально разбил одну из ваз после того, как охранник попросил его положить на место эту вазу, которую Каминеро взял в руки.

Художник был арестован за хулиганство, после чего его освободили под залог. Когда его спросили, зачем он разбил вазу, которая имела оценочную стоимость $ 1 млн, то Каминеро заявил, что этим он выразил свой протест против того, что музей «проигнорировал» местных художников.

3. Картина, поврежденная неуклюжим ребенком


12-летний мальчик продырявил холст... Буратино!

12-летний мальчик продырявил холст... Буратино!

 

Любой человек с детьми, знает, что они могут весьма существенно «нашкодить», но обычно они при этим они обычно не уничтожают бесценные картины. В 2015 году Хуашаньский Творческий парк в Тайбэе устраивал выставку Леонардо да Винчи, на которой также были показаны другие произведения искусства эпохи Ренессанса, в том числе натюрморт 17-го века Паоло Порпора под названием «Цветы» стоимостью $ 1,5 млн.

Камеры безопасности на выставке засняли следующее: 12-летний мальчик отвернулся от картины, а затем споткнулся о канат, огораживающий картины. Он попытался восстановить равновесие, взмахнул рукой и случайно пробил дыру в картине.

4. Роспись разрушена «благими намерениями»


Сделать более четкой, просто протерев...

Сделать более четкой, просто протерев...

 

Как известно, дорога в ад вымощена благими намерениями. Так было и в случае с 5000-летней наскальной росписью на норвежском острове Тро, которая имела значительную культурную ценность, поскольку была одним из самых ранних описаний лыжного спорта.

Тем не менее, в июле 2016 года эта древняя роспись была уничтожена. Все началось, когда группа норвежских молодых людей приехала, чтобы увидеть роспись, Они решили, что смогут сделать ее более четкой, протерев, но… в итоге разрушили роспись.

5. Увечье Тутанхамона


Отсутствует пенис, борода отломана... Эпоксидка!!!

Отсутствует пенис, борода отломана... Эпоксидка!!!

 

С момента открытия гробницы фараона Тутанхамона в 1922 году, его тело и имущество были повреждены в результате некомпетентности. Во-первых, тело Тутанхамона было изуродовано, чтобы не сказать больше. В 1968 году обнаружилось, что у фараона отсутствует пенис (при этом было документально подтверждено, что его половые органы были целы, когда гробницу обнаружили в 1922 году, т.е. увечье было нанесено позже).

Позже при сканировании выяснилось, что половые органы валялись в песке возле мумии. А недавно была повреждена погребальная маска Тутанхамона - один из самых знаковых египтологических артефактов, когда-либо обнаруженных. В 2014 году рабочие отломали ей бороду, а затем еще более ухудшили ситуацию, пытаясь приклеить бороду обратно эпоксидной смолой, еще больше повредив артефакт.

6. Кости динозавра уничтожены алкоголем


Алкоголь победил окаменелости.

Алкоголь победил окаменелости.

 

В 2012 году аспирант Филип Белл возглавил команду из Университета Альберты во время палеонтологических раскопок. Его работа оказалась плодотворной: Белл обнаружил останки гадрозавра, которых ранее находили считанные единицы. После открытия археологи планировали вернуться на место раскопок позже и извлечь окаменелости.

Но когда они вернулись, то обнаружили, что на раскопках какие-то вандалы разбили все окаменевшие кости. Среди уничтоженных костей валялись несколько пустых бутылок алкоголя.

7. Оригинал работы Бэнкси был снесен


10 уникальных сокровищ, которые были повреждены самым глупым образом

«Spy Booth».

 

Скандальный художник Бэнкси - одна из самых известных фигур в мире искусства. Однако, поскольку большинство его художественных работ выполнены в виде фресок, как правило, написанных на фасадах общественных зданий, то обзавестись его подлинными произведениями невероятно трудно. Но иногда его искусство разрушают, не понимая его истинной ценности.

Речь идет о случае с картиной Бэнкси под названием «Spy Booth», которая была написана на стене дома в английском Челтенхеме в 2014 году. В январе 2016 года дом был выставлен на продажу, а в его описании было отмечено, что необходимы некоторые ремонтные работы. В итоге рабочие, проводящие ремонт, уничтожили фреску.

8. Кит Ричардс уничтожил редкий цветок


Кит Ричардс.

Кит Ричардс.

 

Участник группы Rolling Stones Кит Ричардс в течение нескольких десятилетий удивлял людей своими эксцентричными поступками. В 2010 году Ричардс проводил выступления, чтобы продвинуть свою недавно опубликованную автобиографию, и одно из мест, которые он посетил, был главный филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки. Перед интервью он в течение некоторого времени ждал в офисе библиотечного работника.

Там Ричардс закурил сигарету и использовал ближайший цветочный горшок в качестве пепельницы. К его несчастью, цветок в горшке был невероятно редким фаленопсисом приятным, также известным как лунная орхидея. Цветок через четыре дня засох.

9. 145-летняя гитара была разбита для фильма


Курт Рассел уже присматривается к гитаре...

Курт Рассел уже присматривается к гитаре...

 

В одной из сцен фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка» актер Курт Рассел должен был разбить гитару. Поскольку действия фильма происходили в 1870-е годы, гитару для сцены взяли из музея. К сожалению, ужасная ошибка привела к ее уничтожению. При съемке должны были использовать копию гитары, но Расселу об этом забыли сказать и он по ошибке уничтожил оригинал, который был, возможно, единственным в своем роде.

10. Дырка в «La Reve»


Дыра от Стиви Уинна ценой в $ 160.000.

Дыра от Стиви Уинна ценой в $ 160.000.

 

В 2006 году магнат Стив Уинн сделал одну из самых дорогостоящих ошибок в истории искусства. Уинн решил продать некоторые из его картин, в том числе картину Пикассо 1932 года «La Reve», которую он приобрел в 2001 году. Коллекционер Стивен Коэн согласился заплатить $ 139 млн за картину, но перед продажей Уинн решил показать ее своим друзьям.

Во время выставки Уинн случайно неловко взмахнул рукой и проделал дыру в работе Пикассо. Стоит отметить, что позже картина была восстановлена и продана за $ 155 млн.

 

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10 уникальных сокровищ, которые были повреждены самым глупым образом

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10 уникальных сокровищ, которые были повреждены самым глупым образомПодписаться на мой Instagram
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