Черный туризм: путешествия вне морали и принципов

В последнее время, все больший интерес путешественников вызывает так называемый «черный туризм». Насытившись обычными достопримечательностями, люди стремятся попасть в места, обладающие дурной славой. В сферу интересов таких туристов попадают поля сражений, концентрационные лагеря и другие катастрофы, унесшие тысячи человеческих жизней. Первым апостолом черного туриста стал британец Янни Юта, посвятивший не один десяток лет путешествиям по самым мрачным местам планеты. Вот десять главных пунктов назначения из списка Янни Юта, которые считает своим долгом посетить каждый черный турист.
Okpo Land
Популярный парк Okpo Land, расположенный на южной оконечности Южной Кореи, был закрыт после двух смертельных аварий на Американских горках. Сейчас это мрачное место остается местом паломничества черных туристов из многих стран мира.
Бельчите
Еще одна деревня-призрак стала местом ожесточенных боев между солдатами генерала Франко и испанской республиканской армией. Новый поселок был построен несколько лет спустя — прямо рядом с руинами Бельчите, которые остались стоять как памятник кровопролитного конфликта.
Эйяфьятлайокудль
Вулкан с непроизносимым названием можно посетить во время однодневной поездки из Рейкьявика. В тур включена и пешая прогулка прямо до кратера.
Фукусима
Правительство Японии планирует превратить место аварии в новый туристический памятник. Не самое лучшее с точки зрения морали решение, которое, однако, сможет привлечь дополнительные средства для очистки окружающей местности от радиационного заражения.
Орадур-сюр-Глан
В июне 1944 года, после вторжения в Нормандию, Орадур-сюр-Глан был блокирован батальоном немецкой армии: по слухам, в этом селе держали в плену одного из высших чинов СС. Сотни жителей города были убиты, оставшиеся в живых бежали из города и никогда не вернулись обратно. Шарль де Голль объявил, что Орадур-сюр-Глан никогда не будет восстановлен и останется постоянным мемориалом зверств, которые произошли во время немецкой оккупации.
Хиросима
Мемориальный парк Хиросимы посвящен памяти десяткам тысяч погибших людей. Здесь построен специальный центр посещений, А-Bomb Dome, расположенный непосредственно в эпицентре взорвавшейся бомбы. Люди со всего мира съезжаются сюда, чтобы отдать дань уважения погибшим и отправить несколько бумажных журавликов плавать по специально построенному водохранилищу.
Новый Орлеан
Ураган «Катрина», который обрушился на город в 2005 году, породил неожиданно новое направление туризма. Специальные туры рассчитаны на людей, которым интересны именно такие трагедии. За вполне умеренную плату, любой желающий мог оказаться в пределах квартала Lower Ninth Ward, наиболее пострадавшего от урагана.
Costa Concordia
Трагическое крушение Costa Concordia у берегов Тосканы в очередной раз продемонстрировало, как мелок человек по сравнению с водной стихией. Самая известная катастрофа лайнера со времен «Титаника» завладела умами тысяч людей. Туристы стекаются в Тоскану только для того, чтобы получить эксклюзивные снимки. Местные жители, в погоне за наживой, предлагали приезжим прокатиться на лодке до остатков корабля — за особую цену.
Освенцим
Концлагерь в Освенциме превратился в ужасный музей Холокоста. Тысячи посетителей стекаются сюда со всего мира, чтобы увидеть свидетельства разыгравшейся здесь трагедии. Комнаты наполнены личными вещами погибших людей, но особенный интерес туристов вызывает дом коменданта лагеря, жившего всего в нескольких десятках метров от газовых камер.
Камбоджа
В эту страну прилетают не только за отдыхом. Здесь расположены сразу несколько музеев геноцида, которые интересуют многих черных туристов. Чоенг Эк, находящийся всего в десятке километров от столицы, Пномпеня, предлагает всем желающим насладиться ужасным зрелищем массовых захоронений, сделанных во времена правления Пол Пота.
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