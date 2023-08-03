Черный туризм: путешествия вне морали и принципов

В последнее время, все больший интерес путешественников вызывает так называемый «черный туризм». Насытившись обычными достопримечательностями, люди стремятся попасть в места, обладающие дурной славой. В сферу интересов таких туристов попадают поля сражений, концентрационные лагеря и другие катастрофы, унесшие тысячи человеческих жизней. Первым апостолом черного туриста стал британец Янни Юта, посвятивший не один десяток лет путешествиям по самым мрачным местам планеты. Вот десять главных пунктов назначения из списка Янни Юта, которые считает своим долгом посетить каждый черный турист.



Okpo Land

Бельчите

Эйяфьятлайокудль

Фукусима

Орадур-сюр-Глан

Хиросима

Новый Орлеан

Costa Concordia

Освенцим

Камбоджа