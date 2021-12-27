5 неожиданных применений соли в быту

Самый распространенный продукт на кухне – это соль. Но не все знают, что ее можно использовать не только для приготовления пищи, но и как применение соли в быту или в других полезных целях.











1. Шлифовка «подошвы» утюга

2. Пожар на сковороде

3. «Возрождение» губки

4. Ослепительная ванна

5. Дренажный раствор