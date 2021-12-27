5 неожиданных применений соли в быту

Самый распространенный продукт на кухне – это соль. Но не все знают, что ее можно использовать не только для приготовления пищи, но и как применение соли в быту или в других полезных целях.
1. Шлифовка «подошвы» утюга
Любой налет можно быстро очистить мелкой солью. Расстелите вощеную бумагу или газету, насыпьте на нее соль, нагрейте утюг и круговыми движениями совершите очистку поверхности. И ваш утюг как новенький!
2. Пожар на сковороде
Загорелось масло на сковороде? Без паники! Всего за несколько секунд ваш «пожарный» усмирит огонь. Щедро посыпаем солью огонь прямо из пачки.
3. «Возрождение» губки
С помощью соли вы легко обновите губку. Налейте 1,5–2 стакана воды, добавьте соль, замочите губку в раствор и оставьте на ночь. Утром вы ее не узнаете!
4. Ослепительная ванна
Ваша ванна потеряла былую свежесть? Применяем «соленый метод»! Скипидар смешиваем с солью (1:1), надеваем перчатки, губкой со средством проводим очистку. Тщательно смываем остатки душем. Блеск!
5. Дренажный раствор
Вас беспокоят засорившийся сток в умывальнике или ванной? Давайте прочистим трубы! На чашку пищевой соды берем четверть чашки соли, смешиваем и постепенно засыпаем в сток. Сверху выливаем полчашки уксуса. Ожидаем 15 минут и кипятим в это время воду. По окончании указанного периода заливаем кипяток в сток. Вот и все!
Конечно, список удивительных свойств соли намного обширнее. Но даже эти 5 советов, вероятно, уже сегодня пригодятся вам в хозяйстве.
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