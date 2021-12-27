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5 неожиданных применений соли в быту

Самый распространенный продукт на кухне – это соль. Но не все знают, что ее можно использовать не только для приготовления пищи, но и как применение соли в быту или в других полезных целях.

5 неожиданных применений соли в быту


1. Шлифовка «подошвы» утюга


Любой налет можно быстро очистить мелкой солью. Расстелите вощеную бумагу или газету, насыпьте на нее соль, нагрейте утюг и круговыми движениями совершите очистку поверхности. И ваш утюг как новенький!

5 неожиданных применений соли в быту

2. Пожар на сковороде


Загорелось масло на сковороде? Без паники! Всего за несколько секунд ваш «пожарный» усмирит огонь. Щедро посыпаем солью огонь прямо из пачки.

5 неожиданных применений соли в быту

3. «Возрождение» губки


С помощью соли вы легко обновите губку. Налейте 1,5–2 стакана воды, добавьте соль, замочите губку в раствор и оставьте на ночь. Утром вы ее не узнаете!

5 неожиданных применений соли в быту

4. Ослепительная ванна


Ваша ванна потеряла былую свежесть? Применяем «соленый метод»! Скипидар смешиваем с солью (1:1), надеваем перчатки, губкой со средством проводим очистку. Тщательно смываем остатки душем. Блеск!

5 неожиданных применений соли в быту

5. Дренажный раствор


Вас беспокоят засорившийся сток в умывальнике или ванной? Давайте прочистим трубы! На чашку пищевой соды берем четверть чашки соли, смешиваем и постепенно засыпаем в сток. Сверху выливаем полчашки уксуса. Ожидаем 15 минут и кипятим в это время воду.
По окончании указанного периода заливаем кипяток в сток. Вот и все!

5 неожиданных применений соли в быту

Конечно, список удивительных свойств соли намного обширнее. Но даже эти 5 советов, вероятно, уже сегодня пригодятся вам в хозяйстве.

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