Лица эмиграции: 15 выразительных ретро портретов эмигрантов, прибывших в США в начале XX века

Ретро фотографии эмигрантов, прибывших в Нью-Йорк в начале XX века.
Все эти люди в начале прошлого века жили в разных странах, но всё же было то, что их объединяло - в какой-то определённый момент каждому из них пришла в голову мысль покинуть родные места и в поисках счастья устремиться в Соединённые Штаты Америки. Сегодня фотографии этих людей вызывают огромный интерес - ведь за каждой стоит судьба и история.
1. Энни Мур из графства Корк
Первая эмигрантка, эмигрировавшая в США 1 января 1892 года.
2. Румынский пастух
Портретный снимок румынского пастуха, сделанный в 1906 году.
3. Сирийская эмигрантка
Портретный снимок сирийской эмигрантки, сделанный в 1926 году.
4. Еврейка из России
Еврейка из России, эмигрировавшая в 1905 году.
5. Армянский еврей
Армянский еврей, бежавший в США от преследований турецкого правительства в 1926 году.
6. Финский эмигрант
Финский эмигрант, нелегально приехавший в США в 1926 году.
7. Немецкий эмигрант
Немецкий нелегальный эмигрант, прибывший в Америку в 1911 году.
8. Чешская эмигрантка
Чешская бабушка, эмигрировавшая в Америку в 1926 году.
9. Итальянская эмигрантка
Маленькая итальянка, эмигрировавшая в Америку вместе с семьей в 1926 году.
10. Албанская эмигрантка
Албанка, нелегально эмигрировавшая в США в 1905 году.
11. Льюис Хайн
Американский фотограф и социолог, мастер документальной фотографии.
12. Портретный снимок
Алжирец, эмигрировавший в Америку в 1910 году.
13. Румынский дудочник
Румынский дудочник, эмигрировавший в Америку в 1910 году.
14. Итальянка
Итальянка, эмигрировавшая в Америку в 1910 году.
15. Женщина из Гваделупы
Женщина из Гваделупы, эмигрировавшая в Америку в 1911 году.
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