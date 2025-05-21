Как «неправильный» мёд привёл целый римский легион к поражению, а сотни бойцов к гибели

Кто может заподозрить мёд в плохом? /Фото: ВКонтакте.

Но не весь мёд безопасен. /Фото: sb.by.

Впервые с мёдом столкнулись греческие наёмники в Персии. /Фото: topwar.ru.

Ксенофонт описал отравление в одном из своих трудов. /Фото: zabnalog.ru.

Спустя 300 лет безумный мёд сгубил уже римлян. /Фото: yaplakal.com.

И сегодня солдатам запрещают питаться не из военно-полевой кухни. /Фото: topwar.ru.