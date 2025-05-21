Как «неправильный» мёд привёл целый римский легион к поражению, а сотни бойцов к гибели

О чём думает большинство людей, когда слышит слово «мёд»? Правильно. о том, как вкусен и полезен этот пчелиный продукт. И именно поэтому мало кто способен представить себе ситуацию, когда мёд выступает не в качестве доброго лакомства, а в качестве настоящей отравы. При этом хуже всего, что подобный «неправильный» мёд отнюдь не плод извращенного творчества злокозненных людей. Получается такой продукт самым естественным образом. Как и нормальный мёд, «неправильный» производят самые обычные пчёлы. Правда, как водится в таких случаях – есть нюанс.
Кто может заподозрить мёд в плохом? /Фото: ВКонтакте.
Пчелиный мёд есть суть частично переработанный в зобе (пищеводе) медоносной пчелы цветочный нектар, растительный сок или медвяная роса. Сей замечательный продукт содержит множество полезных веществ: большое количество углеводов, минеральных солей, микроэлементов и витаминов (В, Е, К, С, А). На протяжении многих столетий мёд держал за собой титул главного подсластителя в кухнях сотен народов по всей Земле. Что особенно интересно, с мёдом наши предки познакомились еще в глубокой древности.
Но не весь мёд безопасен. /Фото: sb.by.
Сегодня мёд используется в качестве целебного средства, витаминной добавки, подсластителя для кулинарных блюд. О том, что мёд не только вкусен, но и полезен (при умеренном употреблении), пожалуй, знает каждый. И именно поэтому большинство людей не догадывается о том, что в природе существует «неправильный» мёд - такой, от которого лучше держаться подальше. Но что особенно интересно, в своё время этот пагубное лакомство губило целые армии, солдаты которых принимали опрометчивое решение пополнить фураж с помощью разорения диких ульев. Так что же это за «неправильный» мёд такой и как он получается?
Впервые с мёдом столкнулись греческие наёмники в Персии. /Фото: topwar.ru.
«Безумный мёд» - именно так это лакомство прозвали Древние греки, впервые столкнувшись с загадочным продуктом. На первый взгляд безумный мёд ничем не отличается от обычного, абсолютно нормального. Однако, несмотря на внешнее сходство, продукт этот чрезвычайно опасен для здоровья и жизни человека, так как содержит в своем составе один исключительно опасный яд – андромедотоксин.
Ксенофонт описал отравление в одном из своих трудов. /Фото: zabnalog.ru.
Сами пчёлы от токсина не страдают, а вот люди и домашний скот (при употреблении ядовитых растений) зарабатывают мощнейшее отравление. При этом особенно опасен андромедотоксин именно в форме мёда, так как попадает прямо в пищеварительную систему, откуда стремительно разносится по всему организму. Даже 3-5 граммов этого яда достаточно для того, чтобы вызвать у человека тяжелые последствия: тошноту, слабость, рвоту, судороги и галлюцинации. Убить человека такой мёд сможет едва ли, однако приятных ощущений точно не доставит. Впрочем, для детского или ослабленного организма андромедотокин представляет куда большую опасность. К счастью, отравления таким мёдом достаточно редки. Чаще всего с проблемой сталкиваются жители Малой Азии.
Спустя 300 лет безумный мёд сгубил уже римлян. /Фото: yaplakal.com.
Как уже было отмечено, люди про «Безумный мёд» узнали давно. Первый задокументированный случай отравления был сделан греческим полководцем Ксенофонтом по результатам его злоключений в Персидской империи. В своём «Анабазисе» афинянин упоминал о том, как его солдаты решили полакомиться диким мёдом из-за нехватки продовольствия. Бойцы выпотрошили несколько лесных ульев, после чего почти на неделю вышли из строя. Состояние отравившихся было настолько тяжелым, что товарищам пришлось нести горе-сладкоежек. А спустя 300 лет похожий случай произошёл уже с римлянами, отправившихся под предводительством Помпея Великого на войну против понтийского царя Митридата VI.
И сегодня солдатам запрещают питаться не из военно-полевой кухни. /Фото: topwar.ru.
В одном из посёлков римские солдаты обнаружили солидные запасы мёда. Ничего неподозревающие легионеры решили подсластить нелёгкую службу и отравились. Оклемались римские солдаты только через несколько дней, однако даже тогда несколько сотен римлян испытывали «определённые сложности» с полноценным несением воинской службы, что в свою очередь привело легион к поражению в следующем же сражении. Из-за действия «безумного мёда» захватчики лишились почти 1.8 тысяч боевых товарищей. Впрочем, в войне с Митридатом VI римляне всё-таки одержали верх, несмотря на проигранное сражение. И всё же их история является исключительно показательной и поучительной о том, почему не стоит есть всё подряд.
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