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Как часто нужно менять полотенце

Это один из самых важных советов! К сожалению, многие из нас не придерживается этого основного правила…

Как часто нужно менять полотенца

Одни меняют их ежедневно, доходя почти до гигиенической одержимости, а другие перегибают в другую сторону, подвергая себя ряду неприятных последствий. Пора покончить с мифами! Как часто стирать полотенца?

Через какое время появляются на них опасные бактерии?

В начале стоит подумать о том, что…


…полотенце-это прекрасная среда для сотен бактерий. В глубине ткани могут гнездиться целые колонии различных микроорганизмов.

Слишком редкая смена полотенец может способствовать не только заражению, например, палочками кишечными, но также к образованию акне на коже. Некоторые слишком редко моют полотенца и утверждают довольно необычно: «Я протираю чистое тело после мытья!». Следует, однако, иметь в виду, что поверхность нашей кожи никогда не стерильная, а бактерии очень любят влажную и теплую среду…

Как часто стирать полотенца?


Время перейти к сути дела. Существует ли «верхний» принцип, как часто менять полотенца?
Это следует делать в среднем раз в 3 дня. Это ориентировочный временной интервал, после которого палотенца теряют свежесть. Конечно, все зависит также от индивидуальных предпочтений. Некоторые имеют привычку делать это еще чаще, однако по данным исследования, не имеет большого смысла — излишняя стерильность также не способствует нашему организму.
Между промежутками повторного использования полотенце должно полностью высохнуть. Его можно подвесить его таким образом, чтобы все время будет влажным, после 3 дней на полотенце будут целые колонии бактерий
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