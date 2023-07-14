Была колбаса «Докторская» - стала «Любительская»: из чего делали самый востребованный продукт в СССР

С каждым годом уходит все дальше ставший историей Советский Союз. Многие и сегодня полагают, что в то время продукты питания были высочайшего качества и предлагались населению в избытке. Естественно, все было далеко не так сказочно, как мы себе это представляем, но были и такие товары общепита, к которым, во всяком случае, первая часть утверждения, действительно, относится. В СССР самым высоким потребительским спросом пользовалась колбаса. Именно этот продукт и сегодня остается предлогом для ностальгии по давно ушедшим временам.
Колбаса, как символ советского времени
колбаса была очень популярна среди советских граждан / Фото: twitter.com/ Фото:
Возможно, сегодня это и покажется странным, но колбасные изделия, которые изготавливались в СССР, многими поколениями людей воспринимались символом сытости и гарантией постоянства советского строя. Покупали ее с огромным желанием, как и употребляли в пищу. Наблюдался здесь и парадокс:
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- высокие качественные показатели при низкой цене;
- ценовая доступность и ограниченная возможность приобретения (нередко нужно было простоять в огромной очереди или поехать в соседний город).
Чайная колбаса была доступна каждому / Фото: агрорусь59.рф
В стране, не избалованной изобилием продуктов, колбаса являлась таким важным дешевым предложением. Автором идеи обеспечить советских людей мясной продукцией (накормить) является Анастас Микоян, нарком пищевой промышленной отрасли. В тридцатых годах прошлого века он ездил в Чикаго, чтобы перенять опыт по ее производству. Новые рецепты колбас были утверждены в 36-м году, весной (апрель). Были среди них и старинные, которые активно применялись во времена царской России. Десятилетиями на полки магазинов поступали такие сорта колбас, как «Краковская», «Телячья», «Докторская», «Любительская», «Чайная» и не только.
Вечная классика - Докторская колбаса / Фото: health-post.ru
Люди, детство, юность и молодость которых прошли в Советском Союзе, часто с тихой грустью вспоминают прекрасное время, где булка хлеба стоила всего 16 копеек, а обычная вареная колбаса была безумно вкусной. В чем же отличия между советской колбасой и той, которой сегодня везде полно? Самое главное, что основным ее ингредиентом являлось мясо.
Это интересно! До сегодняшних дней сохранился старый рецепт (1936 год) колбасы «Докторской». Согласно ему, в ста килограммах готового продукта содержалось:
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- свинины полужирной – 70 кг;
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- говядины (высший сорт) – 25 кг;
- приправы – соли и специи, молоко (2 литра), яичная смесь (3 килограмма).
Краковская колбаса - отличное решение для завтрака / Фото: yandex.ua
Самое интересное то, что рецептура «Докторской» колбасы, да и всех остальных, вообще не менялась практически до шестидесятых годов двадцатого столетия. Жизненные реалии просто не могли не подкорректировать старинную рецептуру.
Проблемы в сельском хозяйстве и изменение качества колбасной продукции
Во времф ВОВ качество колбасы значительно ухудшилось / Фото: www.rbth.com
Прежде всего, существенную роль в уменьшении изготовления мясной продукции сыграла ВОВ. Во времена войны изменение рецептов и, соответственно, более низкое качество продукта было вынужденным. Было запущено производство такой колбасы, которая хранилась достаточно долго. В некоторых случаях в состав включались перемолотые до состояния порошка кости животных, горох, шкуры, прошедшие специальную предварительную обработку. Были наполнители и другого типа. Но после окончания войны быстро восстановили народное хозяйство и решили существующую проблему.
В 50-х годах рецептура колбасных изделий изменилась / Фото: von-hoffmann.livejournal.com 10 twitter.com
Сельскохозяйственные реформы шестидесятых годов, которые не отличались продуманностью, вызвали большое сокращение пахотных площадей и уменьшение поголовья различного скота. Естественно, мяса было недостаточно, что и стало причиной снижения качества колбас.
В начале семидесятых в животноводстве продолжал наблюдаться упадок, а объемы выпуска колбасных изделий необходимо было увеличивать. Чтобы удовлетворить потребности потребителей, на официальном уровне было разрешено в мясной фарш добавлять около двух процентов крахмала или муки. О подмене знали только технологи. Потребители ничего не заметили, так как на вкус эти добавки никак не влияли. Но экономия мясного сырья в огромном государстве была существенной.
В колбасе появились новые компоненты, ухудшившие ее вкус / Фото: www.hiddenside.ru
Конечно, на этом не остановились. Стали применять и другие добавки – молочный и соевый белки, прочие заменители животного белка (казеинаты). В 79-м году был принят новый ГОСТ, согласно которому разрешалось использовать не только свинину и говядину, но и мясо овец, буйволов, коз, замороженное мясное сырье. В раздел «приправы» были включены меланж яичный, мука или крахмал, субпродукты, сухие сливки, жир, обрезки свиные. Такой подход давал возможность снизить себестоимость продукции, но вкусовые качества ее значительно ухудшались.
Был ГОСТ – стал ТУ
Госты заменили на ТУ / Фото: www.bgapp.com
Все ГОСТы, действующие в Советском Союзе, отменили в период Перестройки. Заменили их техническими условиями (ТУ). Эти документы разрабатываются самостоятельно каждым из мясоперерабатывающих заводов. Есть много современных сортов колбас, где вообще нет мяса. В качестве его заменителя выступают всевозможные наполнители. Получить вкус натурального мяса удается при помощи эмульгаторов и ароматизаторов. При этом вкус продуктов абсолютно не соответствует явно завышенной стоимости.
Колбаса в СССР самая лучшая!
Советская колбаса была желанным подарком для иностранных граждан / Фото: madawoman.ru
Далеко не всегда качество советской колбасы устраивало потребителей. Очень часто подобные нарекания были справедливыми. Но в основном, колбасная продукция, изготовленная в Советском Союзе, была востребованной не только среди наших соотечественников, а и у представителей других стран. Ее с удовольствием покупали иностранные туристы, радовались, когда нашу колбасу преподносили в качестве подарка.
Несмотря ни на что, колбаса оставалась самым востребованным продуктом / Фото: twitter.com
Иностранцы отдавали предпочтение именно нашей колбасе, и этому есть разумное объяснение. В те годы за границей уже активно применялись высокие технологии, позволяющие перерабатывать второсортное сырье. А это часто негативно влияло на качество готового продукта.
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