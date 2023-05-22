Как просто починить москитную сетку

Москитные сетки очень недолговечны, на них часто появляются дырки, через которые комары и прочие мошки залетают в дом. Постоянно менять москитные сетки — удовольствие не из дешевых, да и в этом нет никакой необходимость, ведь заменить поврежденное полотно легко можно своими руками.







Первым шагом необходимо удалить поврежденное полотно, которое держится за счет шнура, вставленного в паз в профиле рамы.







Для ремонта москитной сетки понадобится сетка и две новых ручки. Стоимость комплекта составит порядка 150 рублей.







Разложите сетку на раме с припуском по краям. Закрепите сетку с помощью шнура. Для работы удобно использовать плоскую отвертку.







Чтобы установить ручку, вставьте ее в паз поверх сетки и зафиксируйте шнуром.







Обрежьте излишки сетки, и ремонт будет завершен.



