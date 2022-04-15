10 исторических артефактов, которые были уничтожены из-за глупости и невежества

Инициалы туристов на римском Колизее.
Среди творений человечества есть такие, ценность которых неоспорима с момента их создания. Но, к сожалению, среди людей есть не только творцы, но и разрушители. И именно по их вине многие архитектурные ценности и древние артефакты канули в небытие. В одних случаях это было сделано преднамеренно, в других случайно или из-за банальной глупости.
1. Индейское искусство, расстрелянное из пейнтбольных ружей
Озеро Мид.
Индейские памятники и образцы наскального искусства в районе Национальной зоны отдыха "Озеро Мид" считаются священными среди местных индейских племен. Они даже были зарегистрированы в Национальном реестре исторических мест США. В 2010 году парковые рейнджеры обнаружили, что кто-то забрызгал краской местное наскальное искусство.
В конце концов был арестован 20-летний мужчина, который расстреливал эти памятники из ружья для пейнтбола. Житель Аризоны, был приговорен к году тюремного заключения, $ 10 000 штрафа и 50 часам общественных работ.
2. Звездно-полосатый сувенир
Первый флаг США, разрезанный на куски.
Любой, кто видел оригинальный звездно-полосатый флаг, явно замечал, что он имеет явно оборванный вид. Это случилось не из - за естественного износа, а потому, что флаг частично разрезали на куски. Подполковник Джордж Армистед приобрел оригинальный флаг, а затем передал его своей дочери Джорджиане. Девушка отрезала сотни кусков флага (порядка 20%) и раздала их в качестве сувениров.
3. Кража наскального рисунка
Пещерная живопись, которую пытались украсть воры.
Как украсть картину из музея, представить можно. А вот наскальный рисунок, казалось бы, украсть невозможно. Но подобное действительно произошло, когда кто-то попробовал стащить 5000-летнюю пещерную живопись в Испании. Кража была замечена туристами, которые нашли каменную крошку на полу пещеры, а также ряд отверстий в горной породе.
Это явно свидетельствовало о том, что кто - то пытался вырезать наскальную картину из стены с помощью инструментов. Картины были, к сожалению, немного повреждены, но, к счастью, потенциальные воры поняли, что их затея бесполезна.
4. Мраморы Элгина
Мраморы Элгина, поврежденные в ходе полировки и очистки.
Мраморы Элгина — собрание древнегреческого искусства, которое считается великой культурной реликвией. Первоначально части Парфенона и прочих греческих руин были демонтированы и отправлены в Соединенное Королевство в самом начале 1800-х годов. Сперва их просто промыли водой, но в 1845 году кураторы Британского музея решили тщательно очистить мрамор.
Кураторы начали растворять наружный слой мрамора азотной кислотой, чтобы восстановить его к тому состоянию, которое они считали первозданным. Далее последовала промывка аммиаком. В результате мраморные предметы искусства были повреждены, что усугубилось их дальнейшей чисткой проволочными щетками.
5. Граница между Англией и Уэльсом
Древний памятник, перепаханный бульдозером.
Вал Оффы - 1200-летний памятник, который в восьмом веке нашей эры проложили вдоль границы между Англией и Уэльсом. Построенный местным королем для защиты от набегов пиктов и скоттов, этот вал состоял из траншеи и земляной насыпи. Он также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО наравне с Великой Китайской стеной и Берлинской стеной.
К сожалению, в августе 2013 года местный житель разрушил часть вала на своем участке, снеся ее бульдозером. Он избежал наказания, поскольку полиция не смогла доказать, что он знал о существовании вала.
6. "Киса и Ося были тут"
Туристы, выцарапавшие инициалы в римском Колизее.
Туристы уже не первый раз выцарапывают свои инициалы на стенах 2000-летнего Колизея. Последний случай произошел в 2015 году, когда две двадцатилетние американские туристки использовали монету, чтобы выцарапать свои инициалы на стене древнего сооружения. Обе проигнорировали многочисленные предупреждения, размещенные вокруг Колизея (на итальянском и английском языках) относительно того, что любые повреждения памятника являются незаконными.
7. Дважды уничтоженная Троя
Археолог, взорвавший древний город Троя.
Хотя легенда о Елене Троянской может быть просто легендой, нет никаких сомнений в том, что город Троя действительно существовал, а троянская война была реальной. В 1870 году богатый немецкий бизнесмен по имени Генрих Шлиман, одержимый легендами о Трое, прибыл в Грецию, чтобы найти древний город. Почти сразу же он нашел перспективное место раскопок, которое соответствовало легендам Гомера, с массой доказательств тому.
Шлиман, полагая, что на месте Трои было построено множество поселений и необходимо копать очень глубоко, начал прокладывать динамитом свой путь вниз, взорвав семь различных уровней культурных поселений, пока якобы не нашел драгоценности Елены Троянской. К сожалению, Шлиман нечаянно разрушил Трою, которую так хотел найти, поскольку драгоценности, которые он нашел, были на тысячи лет старше времен, когда на самом деле произошла троянская война.
8. Губительный прогресс
Редкая китайская ваза, превращенная в настольную лампу.
Иногда люди теряют тысячи долларов по невежеству. Именно такой случай произошел с семьей из Лондона в 2008 году, у которым дома была китайская ваза 18-го века династии Цин (подобная ваза могла быть продана примерно за £ 50 000, если бы семья не повредила ее, переделав в лампу. Лондонцы, считая ее простой безделушкой, проделали небольшое отверстие в основании вазы, чтобы пропустить через него электрический провод, после чего использовали вазу в качестве настольной лампы в течение сорока лет.
Однажды их друг отнес эту вазу на оценку, где и выяснилось ее происхождение. Из-за того, что ваза была повреждена, она была продана на аукционе всего за £ 5 000.
9. Магазин IKEA "подвинул" древнекитайские гробницы
Древнекитайские гробницы, снесенные бульдозерами для постройки магазина.
В быстро развивающемся Китае строится много новой инфраструктуры, но при этом зачастую разрушаются бесценные археологические памятники. В 2007 году при создании строительной площадки для магазина IKEA был раскопан ряд древних 1800-летних могил, которые без малейших сомнений были уничтожены, а строительство продолжено.
Стройкомпания предпочла заплатить штраф и продолжить строительство в соответствии с графиком, а не срывать сроки для сохранения гробниц. В 2013 году подобная ситуация повторилась - во время строительства метро были разрушены несколько древних захоронений. Причем их уничтожение было шокирующе преднамеренным: строители перенесли все археологические артефакты в сторону, прежде чем уничтожить их.
10. Шустрый прораб
Храм майя, снесенный бульдозером для получения стройматериала.
Было бы по крайней мере понятно, если бы 2300-летний храм майя был уничтожен в результате войны или стихийного бедствия. Но совершенно дико, если подобное происходит для того, чтобы взять строительные материалы для строительства близлежащих дорог. Это на самом деле произошло в 2013 году, когда белизская строительная компания использовала экскаваторы и бульдозеры, чтобы разрушить пирамиду майя и вывезти тонны известняка.
С точки зрения строительной компании, у нее были веские причины , чтобы сделать это. Пирамиды майя были сделаны из высококачественного известняка, а храм был близок к строящейся дороге, поэтому компания могла сэкономить на расходах на топливо.
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