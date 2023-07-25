15 нестандартных, но весьма эффективных, способов применения водки

Водка успокаивает зубную боль. Главное - не переусердствовать.
Водка является одним из самых популярных спиртных напитков в мире. Помимо того, что ее употребляют в чистом виде и в коктейлях, водка также имеет множество других способов применения. В нашем обзоре некоторые из самых необычных и эффективных. Итак, что же делает водка?
1. Придает блеск волосам
Придает блеск волосам.
Нужно добавить 50 миллилитров водки в 350-граммовую бутылку шампуня, закрыть бутылку и потрясти ее. Благодаря низкому рН водка очищает кожу головы, устраняет токсины, стимулирует рост волос и даже делает волосы блестящими. А нужна всего лишь стопка водки.
2. Лечит раздражение от ядовитого плюща
Лечит раздражение от ядовитого плюща.
Те, кто любит ходить в лес, наверняка не раз сталкивались с раздражением кожи, вызванным ядовитым плющом. Чтобы предотвратить раздражение, нужно залить водкой пораженные участки кожи
3. Делает лицо более красивым
Делает лицо более красивым.
Хотя есть злая поговорка, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки, речь пойдет о совершенно другом. Нужно заварить чашку зеленого чая и добавить в него 1/4 чайной ложки водки. Затем смочить ватку в этом растворе и протереть ей лицо. Катехины, содержащиеся в зеленом чае, помогут снять раздражение с кожи, а водка стянет поры. Это средство также прекрасно помогает после бритья.
4. Отпугивает надоедливых насекомых
Отпугивает надоедливых насекомых.
Людям, которых летом просто обожают комары, стоит носить с собой немного водки. Брызгать алкоголем нужно на открытые участки кожи.
5. Очищает столовые приборы
Очищает столовые приборы.
Чтобы придать блеск столовым приборам (и серебряным украшениям), нужно замочить их на пять минут в водке, затем прополоскать водой и высушить.
6. Сохраняет растения живыми
Сохраняет растения живыми.
Оказывается, водка может помочь срезанным цветам простоять дольше. Нужно добавить в вазу чайную ложку сахара и чайную ложку водки.
7. Убивает сорняки
Убивает сорняки.
Естественно, водкой не стоит поливать помидоры и морковь. Но она подойдет для того, чтобы избавиться от сорняков без использования химических гербицидов. Нужно смешать водку с водой и несколькими каплями жидкости для мытья посуды, затем полить этой смесью сорняки.
8. Лечит укусы медуз
Лечит укусы медуз.
Если залить водкой место, ужаленное медузой, то это снимет боль.
9. Устраняет запах обуви
Устраняет запах обуви.
Для того, чтобы освежить дурно пахнущие туфли, стоит слегка накапать в них водку. Это убьет любой запах. Естественно, не стоит переусердствовать, чтобы туфли не благоухали как ликеро-водочный завод.
10. Удаляет приклеенные этикетки
Удаляет приклеенные этикетки.
Чтобы снять без следов клея этикетку с любой бутылки, нужно намочить тканевую тряпочку в водке и протереть ей эту этикетку. Этот же метод отлично работает и для удаления следов жира с плиты, а также для безболезненного срывания пластыря с тела.
11. Устраняет запах сигарет
Устраняет запах сигарет.
Водка может быть освежителем воздуха в прокуренных помещениях. Нужно разбавить одну столовую ложку водки с тремя столовыми ложками воды и побрызгать этой смесью на мебель. Также данный трюк работает с одеждой.
12. Облегчает боль
Облегчает боль.
Хотя водка может облегчить боль и при приеме ее внутрь, подобным способом увлекаться не стоит. Нужно добавить свежие цветы лаванды и водку в стеклянную банку, которую затем поставить на солнце на три дня (или на более длительный срок, если погода пасмурная). Затем смесь процеживается и втирается в больное место.
13. Успокаивает зубную боль
Успокаивает зубную боль.
Чтобы приглушить зубную боль, нужно набрать в рот водки и прополоскать ей ротовую полость. Глотать после этого водку можно.
14. Лечит перхоть
Лечит перхоть.
Для того, чтобы естественным путем избавиться от перхоти, нужно добавить столовую ложку сушеного розмарина в чашку водки на несколько дней. Жидкость затем нужно процедить и втереть ее в кожу головы. Для достижения максимального эффекта ее не нужно смывать, а дать высохнуть.
15. Расслабляет мышцы
Расслабляет мышцы.
Если после тренажерного зала все мышцы напряжены и болят, нужно смешать в равных пропорциях водку и воду и заморозить эту смесь. Из-за водки смесь замерзнет не полностью, что сделает ее гораздо лучшей для использования в компрессах.
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