Мистические фотографии с призраками

Пусть скептики продолжают сомневаться, но порой души мертвых охотно позируют перед фотографами в самых неожиданных ракурсах. Перед вами снимки, которым до сих пор нет объяснения.







В 1975 году Диана Бертелот, ее муж Питер и их 12-летний сын посетили Ворстедскую церковь в графстве Норфолк, Англия. Диана начала молиться в тишине, а Питер решил сфотографировать супругу. Но вернувшись домой и взглянув на фотоснимок, чета замерла от ужаса.







На фотографии прямо позади Дианы сидела белая тень. Видно, что на белой незнакомке — маленькая шляпка и устаревшая одежда. Супруги вернулись в церковь следующим летом (видимо, были не из пугливых) и расспросили местных работников, не замечали ли те чего-нибудь странного. Священник поведал Бертелотам легенду о Белой Леди, которую также называют Целительница. Она появляется в церкви рядом с тем, кому нужно исцеление. Диана припомнила, что тогда она действительно сильно болела, но после посещения церкви почувствовала себя гораздо лучше.







Не так-то часто призрак появляется в художественном фильме, но случается и такое. Это произошло в 1987 году во время съемок комедии «3 мужчины и младенец». В этой сцене фигурирует актер Тед Дэнсон, а за его спиной за занавесками стоит жуткий маленький мальчик, который неотрывно смотрит на оператора.

Дэнсон клянется , что никакого мальчика во время съемки не было, и ни актеры, ни съемочная группа так и не смогли дать логическое объяснение тому, как на площадку проскользнул жуткий мальчик с таким взглядом исподлобья.Джим Темплтон с женой и маленькой дочкой отправились на пикник. Джим сделал много фотографий своей семьи, а позже отдал пленку на проявку. И, наверное, много раз впоследствии пожалел об этом…Джим был уверен, что во время пикника за спиной его дочери никто не стоял. Он попросил Kodak прокомментировать странную фигуру на снимке, но и те не смогли объяснить мистического мужчину.Фото было опубликовано во множестве газет с 1964 года. До сих пор никто не может объяснить причину появления призрака рядом с дочерью Джима.Санаторий Уэверли Хиллз был открыт в 1910 году — это была больница для страдающих туберкулезом. Единственным лечением этого страшного заболевания был свежий воздух и солнечные лучи.К сожалению, выживали не больше 5% пациентов. В больнице погибло около 8 тысяч человек. Точное число умерших неизвестно. До сих пор недалеко от санатория находят мертвые тела, и среди них — тело медсестры Мэри Ли, которая, по слухам, заразилась туберкулезом. По другой версии, она забеременела от одного из врачей и была найдена повешенной на люстре в комнате 502. Фотограф поймал на пленку призрачную фигуру Мэри Ли. Говорят, она до сих пор бродит по коридорам лечебницы…Многие утверждают, что этот снимок — подделка, и мы не можем их в этом винить, потому что подлинная история фотографии не известна.Семья Куперов переехала в Техас , где они купили дом. В честь этого события Куперы устроили застолье, глава семейства решил запечатлеть момент на камеру. Угадайте, кого они там увидели? Да-да, странного человека, свисающего вниз головой — по всей видимости, кто-то решил присоединиться к празднеству без приглашения.По слухам, это дух бывшего владельца, недовольный вторжением на его собственность.94-летняя пожилая дама Денис Рассел отправилась на пикник (мы уже знаем, какое это опасное мероприятие!), где ее родственники просто сделали снимок.Забавно, что леди оказалась не из пугливых — она не нашла в снимке ничего странного. А вот ее семья оказалась более суеверной. Денис умерла, а ее родственники стали перебирать старые фотографии и наткнулись на эту. И вот тогда-то они и обратили внимание на мужчину, стоявшего за спиной пожилой леди. Им оказался муж Денис, и все бы ничего, да вот только к тому моменту он был уже лет десять как мертв А те, кто был внимательнее, заметили еще одно лицо — прямо над красной машиной. Видишь?Страшные дела творятся в больницах. Медсестра на дежурстве обратила внимание на жуткую темную фигуру, которая прогуливалась туда-сюда прямо по телу пациента. Женщина так и назвала неизвестное — «демон». Несколько часов спустя пациент умер.И хотя некоторые говорили, что медсестре просто померещилось, видеокамеры из палаты подтвердили показания свидетельницы. На них действительно было замечено жуткое существо, разгуливающее по больнице.Снимок 40-х годов из Австралии, где миссис Эндрюс похоронила свою дочь. Она пришла навестить могилу Джойс, которая умерла, немного не дожив до 17 лет. Сделав снимок могилы дочери (зачем?), она была шокирована, увидев незнакомого ребенка, сидящего на земле.Когда исследователь паранормального Тони Хили навестил кладбище в 90-х, он отметил, что рядом с могилой Джойс похоронены две девочки примерно того же возраста , что и ребенок на фото.В ноябре 1974 года 23-летний Рональд ДеФео Джуниор застрелил своих родителей и четырех братьев и сестер в собственном доме, который находился по адресу 108 Оушен Авеню в Амитвилле, Нью-Йорк. Он был приговорен к 6 пожизненным срокам, а эта история стала одной из жутковатых достопримечательностей Амитвилля.Их дом, в свою очередь, считается населенным призраками. Но, несмотря на трагические события, нашлась семья, рискнувшая переехать туда. Джордж и Кэти Луц поселились в доме со своими тремя детьми. Похоже на фильм ужасов, да? Впрочем, продержались они недолго — наверняка даже вещи не до конца распаковали. Спустя 28 дней семья покинула новое жилище. Если верить Джорджу, каждую ночь супруги просыпались ровно в 3:15 — именно в то время, когда были убиты члены семьи ДеФео. Джордж также слышал выстрелы и шум.Именно это фото было сделано в 1976 году, и многие считают, что на нем — один из погибших мальчиков Джон ДеФео.В 1959 году Мэйбл Чиннери решила навестить могилу своей матушки. Она отправилась на кладбище, попросив мужа отвезти ее на своей машине. После визита Мэйбл сделала снимок мужа за рулем (много народу берут фотоаппарат на кладбище, да?) и, проявив пленку, заметила на заднем сидении чье-то выразительное лицо.Приглядевшись, Мэйбл с ужасом узнала в невидимом пассажире свою погибшую маму . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)