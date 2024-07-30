10 планет, потенциально подходящих для жизни людей
Единственная планета, на которой сложились все возможные условия для жизни людей в нашем понимании, это планета Земля. Вот только люди до сих пор не знают, единственные ли они во Вселенной. Предлагаем обзор 10 планет, потенциально подходящих для жизни людей.
10. Планета Тау Кита е
Планета Тау Кита е
Обнаруженная в 2012 году эта недостаточно изученная экзопланета может рассматриваться, как потенциально подходящая для жизни людей. Она в более чем 4 раза массивнее Земли, находится на расстоянии 11 905 световых лет от нашей планеты и является четвертой в своей системе по удалению от солнцеподобной звезды Тау Кита, что намного ближе, чем Венера расположена по отношению к Солнцу, и движется быстрее Земли. Потенциально, принимая во внимание температурные показатели, планета может быть обитаема людьми. Если бы люди жили на этой планете, то наслаждались бы желтым солнцем в небе, а год длился бы 168 дней.
9. Планета Kepler-283 c
Планета Kepler-283 c
Находящаяся на расстоянии 1 743 световых лет от Земли в созвездии Стрельца планета Kepler-283с была обнаружена в 2014 году вместе с другой похожей планетой. Обе планеты двигаются по орбите вокруг звезды Kepler-283, находясь на расстоянии равном 1/3 расстояния от Земли до Солнца. Планета Kepler-283с потенциально подходит для жизни людей. Год на ней равен 93 дням.
8. Планета EPIC 201367065 d
Планета EPIC 201367065 d
Звезда EPIC 201367065 – это холодный красный карлик массой и размером с половину нашего Солнца, вокруг которого вращаются три экзопланеты. Она входит в десятку звезд, вокруг которых вращаются планеты. Планеты, вращающиеся вокруг неё, носят названия 2.1, 1.7, и 1.5. Они в 1,5 раза превышают размер Земли. Самая маленькая носит название EPIC 201367065 d и вращается по орбите, которая, судя по удалению от звезды благоприятна для возникновения жизни. Именно на этом удалении планета получает достаточно света и тепла. Состав этих планет пока еще не известен ученым, но существует вероятность того, что их поверхность такая же каменистая, как и на Земле. Если это так, то на планетеEPIC 201367065 d, возможно есть вода или похожая жидкость.
7. Планета Gliese 832 c
Планета Gliese 832 c
Еще одна планета, условия на которой приближены к условиям, обеспечивающим жизнь, является планета Gliese 832 c, расположенная в 16 световых годах от Земли в созвездии Журавля. Планета вращается вокруг красного карлика Gliese 832. Это вторая по близости к Земле потенциально обитаемая планета. Масса её меньше массы Земли, а год на ней длится 36 дней. Хотя планета находится намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, ей достаточно получаемой от звезды энергии. Температурный режим похож на температуру на Земле с поправкой на сезонность.
6. Планета Kepler-452 b
Планета Kepler-452 b
Эту недавно открытую учеными экзопланету называют «старшей кузиной Земли». Астрономы были удивлены тому, что условия жизни на ней приближены к условиям жизни на Земле, но, к сожалению, дни планеты сочтены. Она вращается вокруг большой, яркой и старой звезды на том же расстоянии, что и Земля. Год на этой планете равен 385 дням, что всего на 20 дней длиннее, чем на Земле. Звезда, вокруг которой вращается Kepler-452 b на 1,5 миллиарда лет старше нашего Солнца, а на самой планете намного теплее, чем на Земле. Это значит, что она получает на 10% больше энергии от своей звезды, чем Земля. Кроме того, она в 1,6 раза больше. В связи с этим сила притяжения на планете больше, чем на Земле, но люди приспособились бы и к этим условиям. Ученые до сих пор ищут ответ на вопрос о характере поверхности, возможно, она каменная, как и на Земле. Планета Kepler-452 b находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Звезда, вокруг которой вращается Kepler-452 b, скоро погибнет, а на самой планете условия для жизни будут не пригодными в силу парникового эффекта, похожего на тот, что сегодня на Венере.
5. Планета Kepler-62 e
Планета Kepler-62 e
Kepler-62 e - это экзопланета, которая вращается на достаточном расстоянии от звезды для того, чтобы считаться потенциально обитаемой. Звезда Kepler-62 холоднее и меньше нашего Солнца. Ученые верят в то, что на этой планете, которая расположена на расстоянии в 1200 световых лет от Земли в созвездии Лира, может быть вода, а, значит, и условия для жизни. Год на ней равен 122 дням, а сама планета в 1,6 раза больше Земли.
4. Планета Kepler-442 b
Планета Kepler-442 b
Kepler-442 b – это экзопланета, которая по своим размерам приближена к размерам Земли. Год на ней длится 112 дней и вращается она вокруг желтого карлика, Kepler-442. Планета расположена на расстоянии 1120 световых лет от Земли в созвездии Лира. На 60% у этой планеты есть шанс, что ее поверхность каменная. Получает она света от своей звезды в количестве 2/3 от того, что получает Земля от Солнца. Ученые на 97% уверены в том, что планета потенциально может быть обитаемой, но ее еще необходимо тщательно изучать.
3. Планета Gliese 667C c
Планета Gliese 667C c
Gliese 667C c из созвездия Скорпиона, находящаяся на расстоянии 23 световых лет от Земли, была открыта в 2011 году американскими и европейскими астрономами. Она в 4 раза больше Земли, и, возможно, у неё каменная поверхность. Планета вращается по орбите приближенной к своей звезде, что немного меньше расстояния от Меркурия до Солнца. Год на планете равен 23 дням и 14 часам. В связи с этим, на первый взгляд, можно усомниться в том, что она пригодна для жизни людей, но это не так. Она вращается вокруг красного карлика, который меньше по размеру, чем Солнце. Это значит, что условия на планете почти идентичные условиям на Земле. Хотя есть одна проблема. Одна сторона планеты всегда обращена к своей звезде, а другая, соответственно, отвернута от нее. На той стороне, что повернута к звезде, очень жарко для комфортного существования человека. На другой стороне – всегда холодно, даже морозно.
2. Планета Kepler-296 e
Планета Kepler-296 e
Есть подтверждения тому, что Kepler-296 e имеет размеры похожие на размеры Земли. Планета вращается вокруг звезды на расстоянии, которое обеспечивает оптимальные условия для жизни человека. Год на ней равен 34.1 дням.
1. Планета Kepler-438 b
Планета Kepler-438 b
Обнаруженная в созвездии Лира на расстоянии 470 световых лет от Земли планета Kepler-438 b в 1,2 раза больше Земли. Год на ней равен 35,2 дням. Она вращается вокруг желтого карлика и получает от своей звезды на 40% больше тепла, чем Земля от Солнца. На 70% планета каменистая. Несмотря на благоприятные характеристики размера, массы, уровня энергии, получаемого от звезды, эта планета менее пригодна для жизни человека, чем Земля, так как она всего лишь на 83% похожа на нашу планету.
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