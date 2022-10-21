«Лара Крофт, твои коллеги отжигают!», или кто такие современные «расхитители гробниц», и зачем им ну

Многие представители современной молодежи выросли на фильмах и компьютерных играх про знаменитую «расхитительницу гробниц» Лару Крофт, которая бодро скачет по древним руинам с двумя пистолетами наперевес. Однако какой бы горячей и сексапильной не была киношная красотка Лара, ее реально существующие современные «коллеги» явно оставляют желать лучшего, и охотятся они далеко не за бесценными артефактами.
Пожалуй, мы не ошибемся, если предположим, что подавляющему большинству жителей нашей планеты и в кошмарном сне не приснится, зачем кому-то, особенно в 21 веке, может понадобиться раскапывать чужую могилу и похищать чьей-то не слишком свежий и порядком разложившейся труп.
Так вот, дорогие друзья, если по какой-либо причине вас по-прежнему занимает этот вопрос, то вы пришли точно по адресу, потому что сейчас мы расскажем вам немного о современных «расхитителях гробниц» и о том, ради чего им потребовалось воровать мертвые тела из могилы.
Ради загробной любви
Хорошие новости для всех «сильных и независимых», которые проводят вечера, плача о несостоявшейся личной жизни. Можете прямо сейчас паковать чемоданы и отправляться в Китай, ибо в этой волшебной стране найти свою любовь никогда не поздно, даже если ты, скажем так, уже не совсем жива.
Еще с древних времен китайцы считали, что молодым людям и девушкам, которые умерли, не успев вступить в законный брак, на том свете будет не слишком сладко. Так вот, чтобы немного скрасить потустороннее одиночество своим новопреставленным родственникам, некоторые особо суеверные граждане до сих пор могут закатывать им самые настоящие свадьбы после смерти.
Само собой разумеется, для любой свадьбы всегда нужны двое, поэтому в Китае успешно промышляют несколько преступных группировок, которые «под заказ» похищают из могил тела молодых мужчин и девушек. Украденные трупы отмывают, одевают, причесывают и передают будущим тестям и свекрам всего-то за 35-40 тысяч долларов США за штуку.
Ради коллекции
Далеко не все похитители тел, подобно скорбящим китайским родственникам, ратуют исключительно за посмертное «благополучие» мертвецов, и ярким примером тому является скандально известный российский «кукольник» Анатолий Москвин. Этот «замечательный» 45-летний мужчина на фото в свое время шокировал общественность, когда арестовавшие его стражи порядка обнаружили у него дома коллекцию из 20 женских трупов.
Надо отдать «кукольнику» должное, до непосредственного убийства он в своей жизни так и не докатился, зато прозвище свое оправдал на все 100%. Мужчина объездил более 750 кладбищ по всей стране и ближнему зарубежью, попутно раскапывая могилы недавно почивших молодых девушек и женщин. Похищенные тела «кукольник» мумифицировал и хранил у себя дома, где наряжал в платьица, гладил по головке и разве что не разыгрывал с ними чаепития.
И да, любую сексуальную связь с трупами прижатый к стенке горе-коллекционер упорно и яростно отрицал, и дабы не травмировать хрупкую психику наших читателей, мы, пожалуй, ему поверим и сойдемся на том, что тела девочек нужны были Москвину исключительно для эстетического созерцания.
Ради свободного места
А вот женщину по имени Кэролайн Таунс, которую в 2009 году осудили за мошенничество и осквернение могил, сами покойники не слишком интересовали. Бывшая директриса одного из старейших кладбищ в штате Иллинойс охотилась скорее не за телами, а за могилами, в которых они лежали. Поскольку места на подотчетном ей кладбище «Барр-Оак-Сементари» обходились родственникам покойных в довольно крупную сумму, предприимчивая мадам быстренько замутила себе прибыльный теневой бизнес.
Как только деньги за престижные клочки земли были успешно уплачены, а мертвецы с почестями захоронены, Таунс посылала к могилам бравых ребят с лопатами, которые выкапывали покойников вместе с гробами и сваливали их в одну кучу в дальнем углу у забора, чтобы освободившиеся могилы заново можно было выгодно «столкнуть» скорбящим. В общей сложности, к моменту разоблачения, подобные махинации с телами принесли госпоже Таунс более 100 тысяч долларов США.
Просто ради «фана»
В августе 2011 года двое парней из Денвера по имени Марк Рубинсон и Роберт Янг к своей досаде обнаружили, что их приятель Джеффри Джаретт накануне скончался от сердечного приступа. Печальная ситуация, не спорим, но вместо того, чтобы просто сообщить о смерти дружка в полицию, Марк и Бобби решили отдать Джаретту «последнюю честь», погрузили тело бедняги в машину и отправились в крестовый поход по злачным местечкам города.
Всю ночь молодые люди разъезжали по кабакам и стрип-клубам, расплачиваясь везде кредитной картой покойника, пока тело самого «виновника торжества» медленно разлагалось не заднем сидении их седана. В конце концов, на утро Рубинсон и Янг все-таки протрезвели и позвонили 911. Тело Джеффри конфисковали и передали родственникам, а его горе-дружков обвинили в мошенничестве с кредитками и надругательстве над трупом.
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