10 самых дорогих краж в истории человечества

Случается, что сребролюбие заставляет людей идти на преступления, и кража — самый простой и эффективный способ. В нашем обзоре десятка самых нашумевших и самых дорогих краж. Некоторые похищенные артефакты впоследствии были найдены, а другие бесследно исчезли, но надежда, что их найдут, остается.











Кости тираннозавра

Картина «Крик» Эдварда Мунка

Рубиновые башмачки

Яйца Фаберже

Скрипка Страдивари

Картины Ван Гога

Солонка Челлини

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг

Драгоценности

«Мона Лиза»