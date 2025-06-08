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Полноценный дом, который можно заказать по почте




Австралийская компания по производству современных крошечных домиков построила удивительную модель невообразимой геометрической формы, чтобы испытать возможности международной доставки. Любой желающий, у кого имеется 99,9 тыс. долларов может стать счастливым владельцем модели Base Cabin, пусть даже его от Австралии отделяет океан и тысячи километров суши.
Всем любителям кочевой жизни изготовители гарантируют, что этот крошечный домик станет идеальным спутником в дороге и надежной крышей над головой, если придется в нем поселиться на некоторое время.

Base Cabin – крошечный дом с тщательно продуманными деталями, готовый для жизни полной приключений.

Base Cabin – крошечный дом с тщательно продуманными деталями, готовый для жизни полной приключений.

 
Необычная геометрия домика привлекает к себе внимание (Base Cabin).

Необычная геометрия домика привлекает к себе внимание (Base Cabin).

 

Мобильные дома в последние годы стали самостоятельным направлением, ставящим перед теми, кто их проектирует, неимоверные задачи, нацеленные на максимальную оптимизацию пространства и функциональность, согласующиеся с устойчивостью и экономической выгодой. Строительство крошечных домов на колесах затронули множество стран на всех континентах, и Австралия не стала исключением. Особенно в этом направлении преуспела мельбурнская компания Studio Edwards, специалисты которой научились проектировать и строить уникальные модели, идеально подходящие как для незабываемых путешествий, так и для полноценной жизни на постоянной основе.
Структура дома покрыта слоем черной резины (Base Cabin).

Структура дома покрыта слоем черной резины (Base Cabin).


Инновационная версия Base Cabin стала симбиозом между классическим домиком А-образной конструкции и роскошным трейлером известного производителя Airstream.
Гибрид, полученный в результате неожиданной комбинации, может похвастаться выделяющимися геометрическим формами (пусть и не А-образными), при этом он установлен на трехосном прицепе, как автодом или караван, отличаясь рядом функций, присущих самым известным трейлерам/кемперам в мире. Base Cabin, как и Airstream, полностью покрытый алюминием, выглядит единообразно. Только в этом случае вся оболочка корпуса покрыта слоем черной резины, которая как отлично защищает от осадков, так и прекрасно адаптируется к различному окружению, не выделяясь слишком сильно, но все же оставаясь заметным и даже примечательным объектом. Этому поспособствовала драматическая форма самого строения. Ломаная геометрия с высоко выходящим острым углом (высота вылета 3,5 м) делает модель Base Cabin более заметной, особенно из-за полного остекления треугольной торцевой части, заставляющего поднять голову, чтобы посмотреть на вершину домика.
Щедрое остекление делает внутреннее пространство объемным и светлым (Base Cabin).

Щедрое остекление делает внутреннее пространство объемным и светлым (Base Cabin).

 
Крошечное потолочное окно участвует в проветривании (Base Cabin). | Фото: teenyabode.com.

Крошечное потолочное окно участвует в проветривании (Base Cabin). | Фото: teenyabode.com.

 

Кстати сказать, именно окнам дизайнеры уделили главное внимание. Учитывая ограниченные габариты, окна расположили таким образом, чтобы создать ощущение пространства и большего объема, что является еще и идеальным способом приблизить путешествующих или жильцов к природе. При этом некоторые окна действуют как точечные светильники, освещающие конкретные зоны, расширяя при этом обзор и давая возможность устроить сквозное проветривание (то самое потолочное окно). В этой модели они имеют различную форму и площадь, но неизменно являются одними из главных элементов дизайна, позволяющих создавать динамичный интерьер. Чтобы уменьшить зависимость Base Cabin от электрического освещения, обогрева и охлаждения, окна и двери предусматривают двойное остекление энергоэффективными стеклами.

Важно: Трехосный прицеп со стальной рамой может буксироваться большинством внедорожников и пикапов. Угловатый дизайн самого дома, благодаря асимметричной А-образной структуре, наделен намного лучшими аэродинамическими свойствами, нежели крошечные дома, имеющие традиционные прямоугольные формы.
С таким крошечным домом с комфортом путешествовать может три человека (Base Cabin).

С таким крошечным домом с комфортом путешествовать может три человека (Base Cabin).

 

При оформлении внутреннего пространства разработчики главное внимание уделяли экологической безопасности, устойчивости, разумной экономии (речь идет о минимальном использовании материалов) и функциональности. Для облицовки стен использовали «морскую» фанеру ForestOne и это, был самый практичный выбор, так как она может впитывать влагу и отдавать ее без ущерба для своей целостности. С таким материалом не было необходимости в герметизации, что положительно сказывается не только на экономии бюджета, но и на микроклимате внутри жилого пространства. Фанера осталась не покрыта никакими лакокрасочными материалами, чтобы не теряла свойств, да и сохранила свою приятную текстуру. Встроенную мебель и перегородки изготовили из того же материала. А вот в качестве напольного покрытия использовали натуральное дерево, только выбор пал на кедровые доски. Исключением стала лишь мокрая зона, в ванной уложили керамическую плитку как на пол, так и на стены в месте установки душевой кабины, и возле раковины.
Для отделки внутреннего пространства использовали экологически чистое натуральное дерево (Base Cabin).

Для отделки внутреннего пространства использовали экологически чистое натуральное дерево (Base Cabin).

 
Зона гостиной расположена у большого окна (Base Cabin). | Фото: livinginatiny.com.

Зона гостиной расположена у большого окна (Base Cabin). | Фото: livinginatiny.com.

 

Если говорить о планировке крошечного дома на колесах, то он спроектирован таким образом, чтобы максимально использовать каждый квадратный сантиметр имеющейся площади, создавая уютное и расслабляющее пространство, которое при этом очень функционально. Фактически крошечный домик состоит из четырех секций: гостиной, обеденной зоны, спальни и ванной комнаты. Гостиная находится у большого окна, а определена она узкими лавками, на которых попросту положили поролоновый матрас. Пространство же под ней выступает в роли полки для обуви и отсека для хранения больших сумок или вещей.
Кухонный уголок оснащен необходимым минимумом предметов, техники и оборудования (Base Cabin). | Фото: mensgear.net.

Кухонный уголок оснащен необходимым минимумом предметов, техники и оборудования (Base Cabin). | Фото: mensgear.net.

 
Спальная зона спрятана за кухней и ванной комнатой (Base Cabin). | Фото: elledecor.com.

Спальная зона спрятана за кухней и ванной комнатой (Base Cabin). | Фото: elledecor.com.

 

Кухонный уголок стал функциональным разделителем между основным жилым пространством и спальной зоной. Стильный цвет мебельного гарнитура прекрасно гармонирует как с натуральными тонами фанеры, так и кухонным фартуком, имеющим никелевое покрытие. В небольшой кухне предусмотрен минимум, необходимый для приготовления вкусной домашней еды. Здесь имеется встроенная варочная панель, мойка, рабочая зона, тумбы для хранения, встроенный мини-холодильник и полочка для столовых приборов, которые придется прятать во время движения крошечного домика. В качестве обеденной зоны разработчики рекомендуют использовать складную мебель, хотя владельцы могут закрепить и стационарный стол или закрепить к стене откидную столешницу, в этом вопросе каждый волен делать так, как ему удобно.
Уютная спальня Base Cabin находится у большого треугольного окна.

Уютная спальня Base Cabin находится у большого треугольного окна.

 
Интерьер спальной зоны Base Cabin. | Фото: livinginatiny.com.

Интерьер спальной зоны Base Cabin. | Фото: livinginatiny.com.

 

За кухней, соединенной с вместительным модулем, где спрятаны не только вещи, но и ванная комната, располагается спальня, оформление которой многим напомнит поход с ночевкой в палатке. А все из-за того, что форма самого пространства и окно сделаны в виде треугольника. Щедрое остекление торца домика, а также наличие потолочного люка на скошенной части крыши позволяет насладиться прекрасными видами на окружающий ландшафт, а также бесконечно любоваться небом, не покидая уютную постель. Дополнением к двуспальной кровати стали скрытые системы хранения под ней и встроенные в перегородку, а также полочка, которую, кстати, можно удлинить и использовать как рабочий стол. На глухие стены легко повесить ТВ-панель, фотографии или постеры (при надобности).
Ванная комната в крошечном доме на колесах Base Cabin. | Фото: allcadblocks.com.

Ванная комната в крошечном доме на колесах Base Cabin. | Фото: allcadblocks.com.

 

Стильную ванную комнату можно считать, спрятанной в шкаф, но несмотря на это в ней есть все необходимое. Небольшая душевая кабина, раковина, встроенная во вместительную тумбу черного цвета, огромное круглое зеркало и биотуалет, который есть возможность заменить на полноценный смывной унитаз, если крошечный дом Base Cabin будет припаркован на специализированных площадках, в поселках или на приусадебном участке. Главной изюминкой этого пространства стало открывающееся потолочное окно, которое охватывает и спальную зону, так что прием водных процедур под мерцанием звезд его владельцам будет обеспечен.

Стоит отметить, что модель Base Cabin оснащена по принципу «подключи и живи», что позволяет обеспечивать жилое пространство электричеством, водой, канализацией от центральных систем жизнеобеспечения. Когда планируется стоянка вне сети, электропитание поступает от генератора или солнечных батарей, а небольшие баки с водой встроены в саму структуру домика.
Модель Base Cabin станет идеальным вариантом для романтических путешествий. | Фото: allcadblocks.com.

Модель Base Cabin станет идеальным вариантом для романтических путешествий. | Фото: allcadblocks.com.

 

В заключение авторы Novate.ru хотели бы отметить, что разработчики компании Studio Edwards, выпустив модель Base Cabin, изучают возможность международной доставки, поскольку к ним поступает много запросов из-за рубежа. На данный момент австралийские любители кочевой жизни могут приобрести стильный крошечный домик «под ключ» за 99 990 долларов прямо на выставочной площадке компании. Хотя можно и сэкономить, выбрав базовую комплектацию (оболочку дома) за 59 990 дол., для самостоятельного оборудования. Остальным же желающим придется доплатить за доставку транспортной компании, которая возьмется привезти мобильный дом в нужную точку планеты.

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