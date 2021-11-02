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Искусство каллиграфии: Что скрывается за красивыми буквами, и стоит ли учиться писать красиво


Искусство каллиграфии: Что скрывается за красивыми буквами, и стоит ли учиться писать красиво

Александр Сергеевич Пушкин в период обучения в Царскосельском Лицее посвящал каллиграфии 18 часов в неделю. Среди самых удачных педагогических проектов в истории Лицей занимает одно из первых мест. Безусловно, это заслуга не только уроков чистописания, но все же что скрывается за красивыми буквами и какое влияние на человека оказывает занятие каллиграфией?

Эксперименты, которые проводили ведущие японские компании, показали: занятия каллиграфией улучшают потенциал работников и позволяют более эффективно готовить кадры для развития инновационных технологий. В настоящее время в Японии практикуется даже оплата фирмой услуг сенсея-каллиграфа, который занимается с сотрудниками компании в перерывах между выполнением ими своих обязанностей.
Искусство каллиграфии: Что скрывается за красивыми буквами, и стоит ли учиться писать красиво

 

Каллиграфия напоминает гимнастику, которая оказывает положительное воздействие на процесс дыхания, расслабления и координации различных мышц, развитие мелкой моторики, что в комплексе приводит к более эффективной и быстрой работе мозга.

Юань Пу, каллиграф, доцент Пекинского института графической коммуникации, в своей статье «Каллиграфия и здоровье» приводит данные о воздействии занятий каллиграфии на организм человека. «Положение пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата пера, правильное положение запястья и руки в воздухе при письме, движения пером — всё это не только тренирует мышцы рук и нервы, но и затрагивает все части тела, пальцы, плечи, спину и ноги.
Такой вид упражнений довольно расслабленный, спокойный и в то же время очень действенный…Процесс письма восстанавливает дыхание. Письмо походит на гимнастику тайцзи-цюань, которая «упражняет тело снаружи и закаляет дух изнутри».
Работа Юань Пу

Работа Юань Пу

 

Обучение каллиграфии детей с аутизмом и такими расстройствами, как синдром нарушения внимания, гиперактивность, умственная отсталость, дает заметный эффект – улучшается способность к логическому мышлению, рассуждению, к математике, искусству. Положительный эффект письмо оказывает и на исследуемых пациентов с болезнью Альцгеймера, отмечается укрепление памяти, улучшение координации движений, ориентации в пространстве.
Работа Х. Альбарассин

Работа Х. Альбарассин

 

Американские нейробиологи установили, что при каллиграфическом письме активизируется крайне важный участок коры головного мозга – центр Брока, который отвечает за формирование речи. Также во время занятий каллиграфией отмечается повышение активности правого полушария головного мозга, что в свою очередь стимулирует увеличение скорости реакции в обоих полушариях – то есть мозг работает значительно эффективнее.
Специалисты утверждают – систематические занятия каллиграфией позволяют детям не только достигать особых успехов в обучении по различным дисциплинам, развить внимание, кратковременную и образную память, но и поправить здоровье.
Искусство каллиграфии: Что скрывается за красивыми буквами, и стоит ли учиться писать красиво


 

История каллиграфии уходит в глубокое прошлое и тесно связана с возникновением письменности. В Восточной Азии каллиграфическое изображение иероглифов приравнивалось к живописи и занимало важную нишу в культуре Китая и Японии. Китайское каллиграфическое письмо, называемое «музыкой для глаз», и в настоящее время сохраняет статус высоко почитаемой формы изобразительного искусства.
Каллиграфия в мусульманском мире приняла на себя определенные особенности, связанные с запретом Корана изображать людей и животных – слова, которые складываются в узор или рисунок, этого запрета не нарушают.
Работа А. Шахнаваза

Работа А. Шахнаваза

 

Репутация каллиграфии подкреплена сами фактом ее многовекового существования: с момента появления письма у древних греков и римлян и до настоящего времени ушли в прошлое целые народы и государства, появлялись и исчезали языки – искусство красивого написания букв же продолжало существовать и обещает оставаться популярным и в будущем, в эру развития цифровых технологий.

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Искусство каллиграфии: Что скрывается за красивыми буквами, и стоит ли учиться писать красиво

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Искусство каллиграфии: Что скрывается за красивыми буквами, и стоит ли учиться писать красивоПодписаться на мой Instagram
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