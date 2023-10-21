В чем секрет зданий из туфа, которые стоят веками, и Где на нашей планете их можно увидеть

От розового до чёрного







Вулканический туф.

Из туфа получается отличный строительный материал.

Италия

Итальянские здания из туфа необчайно крепки.

Уютные улочки с домиками из туфа.

Такая архитектура при всей своей практичности выглядит ещё и очень романтично.

Грузия

Сваны возводили церкви на века.

Примеры церквей из туфа в Сванетии.

Местная вулканическая порода такая крепкая, что стоит веками.

Эфиопия

Шедевры эфиопской архитектуры.

Здания церквей в Африке стоят не одну сотню лет.

Камбоджа

Храм в Камбодже тоже построен из туфа.

Фрагменты архитектурного шедевра.

Армения

Дома из туфа в Гюмри.