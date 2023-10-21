В чем секрет зданий из туфа, которые стоят веками, и Где на нашей планете их можно увидеть

Катастрофические события на нашей планете не раз меняли ее рельеф до неузнаваемости: вулканы, землетрясения, цунами в течение миллионов лет создавали именно те пейзажи, которыми теперь восхищаются туристы и фотографы. А еще природные катаклизмы подарили человечеству такой прекрасный строительный материл, как туф. Здания, возведенные из этой горной породы, стоят не одну сотню лет. Предлагаем посмотреть на примеры таких архитектурных долгожителей.
От розового до чёрного
Напомним, что туфы бывают разных видов. Они образуются в результате извержения вулканов (материалы, выброшенные из жерла, застывают, превращаясь твердую породу), выброса воды из горячих гейзеров и так далее. Кроме того, в состав туфа могут входить фрагменты и других горных пород. И в зависимости от того, какой у туфа состав, он может иметь самые разные цвета – от розового и кремового до оранжевого и почти чёрного.
Вулканический туф.
Туф всегда считался очень удобным материалом для строительства, ведь он прочен (а это важно для регионов, подверженных землетрясениям, в которых он, собственно, и встречается), чаще всего лёгок в обработке и при этом имеет небольшой вес.
Чаще всего туф встречается в окрестностях действующих или уже давно потухших вулканов. Дома из него можно встретить в любой точке земли – от Америки, Новой Зеландии и Камчатки до Исландии, Италии и Грузии.
Из туфа получается отличный строительный материал.
Италия
На территории современной Италии, которая, как известно, расположена в зоне высокой сейсмической активности, тоже когда-то бушевали вулканы, и поэтому здесь часто используют туф. Вспомнить хотя бы то, что из этой породы возведены Колизей и ватиканский Собор св. Петра. А в итальянских городках Питильяно, Сована, Сорано (регион Тоскана) из туфа построены почти все здания и им уже не один век.
Итальянские здания из туфа необчайно крепки.
Например, в Питильяно, где жилища высечены прямо в скале, первые постройки датируются I-II столетиями. Кстати, в подвалах своих домов местные жители хранят вино и сыр, ведь в прохладных туфовых помещениях круглый год держится идеальная для этого температура.
Уютные улочки с домиками из туфа.
Такая архитектура при всей своей практичности выглядит ещё и очень романтично.
Грузия
На северо-западе Грузии есть каменные церкви, построенные кавказским народом сванами из тёсаного туфа. Жители исторической горной области Сванетии используют туф с IX века.
Сваны возводили церкви на века.
Стоит отметить, что в этих краях вулканическая порода очень плотная и тяжело поддается резьбе, однако сванские мастера много веков назад не только возводили из нее здания, но еще и делали на домах и церквях рельефные изображения, а также разные декоративные элементы.
Примеры церквей из туфа в Сванетии.
Местная вулканическая порода такая крепкая, что стоит веками.
Эфиопия
В северной части Эфиопии расположен небольшой город Лалибэла, а в нем – удивительная достопримечательность: 13 христианским каменных монолитных церквей XII-XIII вв.. Почти все они были построены в период правления короля Гебре Мескеля Лалибэлы, который был христианином. Напомним, что Эфиопия – одна из первых стран, принявших христианство (это произошло еще в первой половине IV века).
Шедевры эфиопской архитектуры.
Именно то, что церкви в Лалибэле высечены из туфа, позволило им так хорошо сохраниться за девять столетий.
Здания церквей в Африке стоят не одну сотню лет.
Камбоджа
Расположенный в Камбодже древнеиндийский храм Бантеай Самре был возведен в середине XII столетия в честь индуистского бога Вишну. Само же название «самре» он получил в честь одноимённого древнего народа Индокитая.
Храм в Камбодже тоже построен из туфа.
Материалом для строительства великолепного, богато украшенного храма в Камбодже стал вулканический туф.
Фрагменты архитектурного шедевра.
Армения
В Армении есть и розовый туф, и черный. Например, здания из розового камня можно в большом количестве встретить в Ереване, а из черного туфа – в Гюмри.
Дома из туфа в Гюмри.
И в том городе, и в другом (как и в других уголках Армении) еще остались туфовые постройки прошлых веков.
Текст: Анна Белова
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