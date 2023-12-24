Какие тайны раскрыл учёным затерянный древний храм апостолов Христа

Святой Пётр, один из апостолов Иисуса Христа - ключевая фигура в Новом Завете. Место его рождения было почти мифическим для учёных. Затерянный древний город Вифсаида, что буквально значит «дом рыбаков» - был неожиданной и весьма радостной находкой для археологов. Недавно же исследователям крупно повезло. Они обнаружили в современном Эль-Арадже, что на берегу Галилейского моря, мозаику с загадочной надписью на древнегреческом. Каков же был восторг учёных, когда они поняли, что наткнулись на легендарную Церковь Апостолов в Вифсаиде, которая была потеряна почти на 1500 лет...
Давно потерянная церковь в древнем городе Вифсаиде
Древний город Вифсаида.
Согласно христианской традиции церковь, которую назвали в честь апостолов, была возведена на родине учеников Иисуса Христа — в Вифсаиде. Это рыбацкая деревня на берегу Геннисаретского озера, что в Библии чаще называется Галилейским морем. Здесь родились апостол Филипп и братья Пётр и Андрей. В будущем апостолы Господа и святые.
Руины Вифсаиды в Эль-Арадже, затопленные после резкого подъёма уровня воды Геннисаретского озера вследствие проливных дождей в 2020 году. Название этой рабацкой деревни, Вифсаиды, в переводе значит буквально «дом рыбаков».
В современном городке Эль-Арадж археологи нашли не только давно затерянный город Вифсаиду, но и саму древнюю таинственную церковь. Это произошло во время раскопок этим летом. Профессор Стивен Нотли из Найакского колледжа (США) и Мордахей Авиам из Академического колледжа Киннерет (Израиль) руководили исследованиями. Они обнаружили доказательства того, что раскопанное их командой здание принадлежит к периоду господства Византии и было некогда весьма почитаемым храмом. Об этом говорят обнаруженные артефакты. Церковь не являлась какой-то придорожной часовней. Это было весьма богато и искусно украшенное сооружение с великолепными напольными мозаиками и множеством таинственных надписей. Возраст его составляет более полутора тысяч лет.
Команда археологов на раскопках.
Церковь была погребена в момент крупного землетрясения, которое случилось в этих краях. До недавнего времени не только Церковь Апостолов, но и само библейское поселение Вифсаида считались потерянными, почти мифическими. Вся память об этом, все христианские святыни были стёрты с лица земли во время завоевания мусульманами.
Надпись Святого Петра на мозаичном полу, найденном на берегу Галилейского моря, известного чудесами, совершёнными там Иисусом Христом.
Фрагмент мозаики был обнаружен ещё в 1930 году немецким священником Рудольфом де Хаасом. Он наткнулся на неё, раскапывая подвал османского особняка на северо-восточном берегу Геннисаретского озера. Священнослужитель предположил, что это украшение относится не к византийскому, а к предшествовавшему ему римскому периоду. Хаас был неправ.
Картина начала XIV века «Призвание апостолов Петра и Андрея» Дуччо ди Буонинсенья, которая изначально была частью алтаря Сиенского собора в Италии, изображает Иисуса, призывающего апостолов Петра и Андрея.
Таинственная надпись
Загадочная надпись, найденная археологами на мозаике, представляет собой молитву. Она обращена к главе апостолов и всех верующих, Иисусу Христу. В тексте упоминается апостол Пётр как лидер апостолов и главный последователь Христова учения.
Мозаика была покрыта слоями грязи, накопившейся за полтора тысячелетия. Для того чтобы её обнаружить, а потом расшифровать текст, понадобилось довольно много времени. Имя апостола Петра было найдено внутри круглого медальона с двумя чёрными линиями мозаики, идущими по бокам. Он был частью более крупного напольного цветочного узора в церковной ризнице.
Посвящённая Святому Петру надпись в обнаруженной в Эль-Арадже Церкви Апостолов.
Загадка разгадана
Учёные считают данное открытие убедительным свидетельством того, что у Петра была особая связь с этой базиликой. Вероятно, в его честь она была возведена. Археологи утверждают, что церковь была построена на месте дома святого Петра в византийскую эпоху. Возможно, именно этот храм был описан в трудах Виллибальда, немецкого епископа 8 века из Эйхштадта. Виллибальд совершил паломничество к этому святому месту в 724 году. Его записи помогли подтвердить подлинность находки. По его словам, «они отправились в Вифсаиду, на родину Петра и Андрея, где теперь на месте их дома стоит церковь».
Мозаичный пол апсиды предполагаемой Церкви Апостолов, Вифсаида.
Долгие двенадцать веков назад Вифсаида была затоплена во время наводнения и исчезла из записей. Все данные об этом согласуются с текущими археологическими исследованиями. Остатки церкви были обнаружены над римской баней. Их разделял почти полуметровый слой ила. Упоминания о Вифсаиде исчезают примерно в 3 веке нашей эры, когда произошло потенциальное наводнение. Землетрясение довершило дело, разрушив и похоронив церковь в 749 году нашей эры. Это и привело к потере «Церкви апостолов» из исторических записей после этого момента. Тем более захватывающе в этом свете выглядит последнее открытие учёных.
Коринфская капитель - часть византийской постройки, которая, по-видимому, является Церковью Апостолов в Вифсаиде.
Уровень воды Геннисаретского озера поднялся из-за сильных дождей в 2020 году, затопив территорию церкви.
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