С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кузьмин
    А как же "красавчик Голливуда" Бред Питт? Кажется, в "далёких 90-ых" он также уже снимался в кино. Правда, популярно...Как выглядят и жи...
  • Влад Владимиров
    Интересно, многие из этих смельчаков дожили, как в народе говорят обычно: до сегодняшнего дня?... Без резона так рис...17 фотографий, ко...
  • вера курьянова (гончарова)
    Класс! Я прожила в Гаване полтора года, обошли везде и все посмотрели, жаль, что у них нет денег, а то бы было как в ...Разноцветье Гаван...

Какие тайны раскрыл учёным затерянный древний храм апостолов Христа



Святой Пётр, один из апостолов Иисуса Христа - ключевая фигура в Новом Завете. Место его рождения было почти мифическим для учёных. Затерянный древний город Вифсаида, что буквально значит «дом рыбаков» - был неожиданной и весьма радостной находкой для археологов. Недавно же исследователям крупно повезло. Они обнаружили в современном Эль-Арадже, что на берегу Галилейского моря, мозаику с загадочной надписью на древнегреческом. Каков же был восторг учёных, когда они поняли, что наткнулись на легендарную Церковь Апостолов в Вифсаиде, которая была потеряна почти на 1500 лет...

Давно потерянная церковь в древнем городе Вифсаиде








Древний город Вифсаида.


Древний город Вифсаида.

 

Согласно христианской традиции церковь, которую назвали в честь апостолов, была возведена на родине учеников Иисуса Христа — в Вифсаиде. Это рыбацкая деревня на берегу Геннисаретского озера, что в Библии чаще называется Галилейским морем. Здесь родились апостол Филипп и братья Пётр и Андрей. В будущем апостолы Господа и святые.
Руины Вифсаиды в Эль-Арадже, затопленные после резкого подъёма уровня воды Геннисаретского озера вследствие проливных дождей в 2020 году. Название этой рабацкой деревни, Вифсаиды, в переводе значит буквально «дом рыбаков».

Руины Вифсаиды в Эль-Арадже, затопленные после резкого подъёма уровня воды Геннисаретского озера вследствие проливных дождей в 2020 году. Название этой рабацкой деревни, Вифсаиды, в переводе значит буквально «дом рыбаков».

 

В современном городке Эль-Арадж археологи нашли не только давно затерянный город Вифсаиду, но и саму древнюю таинственную церковь. Это произошло во время раскопок этим летом. Профессор Стивен Нотли из Найакского колледжа (США) и Мордахей Авиам из Академического колледжа Киннерет (Израиль) руководили исследованиями. Они обнаружили доказательства того, что раскопанное их командой здание принадлежит к периоду господства Византии и было некогда весьма почитаемым храмом. Об этом говорят обнаруженные артефакты. Церковь не являлась какой-то придорожной часовней. Это было весьма богато и искусно украшенное сооружение с великолепными напольными мозаиками и множеством таинственных надписей. Возраст его составляет более полутора тысяч лет.
Команда археологов на раскопках.

Команда археологов на раскопках.

 

Церковь была погребена в момент крупного землетрясения, которое случилось в этих краях. До недавнего времени не только Церковь Апостолов, но и само библейское поселение Вифсаида считались потерянными, почти мифическими. Вся память об этом, все христианские святыни были стёрты с лица земли во время завоевания мусульманами.
Надпись Святого Петра на мозаичном полу, найденном на берегу Галилейского моря, известного чудесами, совершёнными там Иисусом Христом.

Надпись Святого Петра на мозаичном полу, найденном на берегу Галилейского моря, известного чудесами, совершёнными там Иисусом Христом.

 

Фрагмент мозаики был обнаружен ещё в 1930 году немецким священником Рудольфом де Хаасом. Он наткнулся на неё, раскапывая подвал османского особняка на северо-восточном берегу Геннисаретского озера. Священнослужитель предположил, что это украшение относится не к византийскому, а к предшествовавшему ему римскому периоду. Хаас был неправ.
Картина начала XIV века «Призвание апостолов Петра и Андрея» Дуччо ди Буонинсенья, которая изначально была частью алтаря Сиенского собора в Италии, изображает Иисуса, призывающего апостолов Петра и Андрея.

Картина начала XIV века «Призвание апостолов Петра и Андрея» Дуччо ди Буонинсенья, которая изначально была частью алтаря Сиенского собора в Италии, изображает Иисуса, призывающего апостолов Петра и Андрея.

 

Таинственная надпись


Загадочная надпись, найденная археологами на мозаике, представляет собой молитву. Она обращена к главе апостолов и всех верующих, Иисусу Христу. В тексте упоминается апостол Пётр как лидер апостолов и главный последователь Христова учения.

Мозаика была покрыта слоями грязи, накопившейся за полтора тысячелетия. Для того чтобы её обнаружить, а потом расшифровать текст, понадобилось довольно много времени. Имя апостола Петра было найдено внутри круглого медальона с двумя чёрными линиями мозаики, идущими по бокам. Он был частью более крупного напольного цветочного узора в церковной ризнице.
Посвящённая Святому Петру надпись в обнаруженной в Эль-Арадже Церкви Апостолов.

Посвящённая Святому Петру надпись в обнаруженной в Эль-Арадже Церкви Апостолов.

 


Загадка разгадана


Учёные считают данное открытие убедительным свидетельством того, что у Петра была особая связь с этой базиликой. Вероятно, в его честь она была возведена. Археологи утверждают, что церковь была построена на месте дома святого Петра в византийскую эпоху. Возможно, именно этот храм был описан в трудах Виллибальда, немецкого епископа 8 века из Эйхштадта. Виллибальд совершил паломничество к этому святому месту в 724 году. Его записи помогли подтвердить подлинность находки. По его словам, «они отправились в Вифсаиду, на родину Петра и Андрея, где теперь на месте их дома стоит церковь».
Мозаичный пол апсиды предполагаемой Церкви Апостолов, Вифсаида.

Мозаичный пол апсиды предполагаемой Церкви Апостолов, Вифсаида.

 

Долгие двенадцать веков назад Вифсаида была затоплена во время наводнения и исчезла из записей. Все данные об этом согласуются с текущими археологическими исследованиями. Остатки церкви были обнаружены над римской баней. Их разделял почти полуметровый слой ила. Упоминания о Вифсаиде исчезают примерно в 3 веке нашей эры, когда произошло потенциальное наводнение. Землетрясение довершило дело, разрушив и похоронив церковь в 749 году нашей эры. Это и привело к потере «Церкви апостолов» из исторических записей после этого момента. Тем более захватывающе в этом свете выглядит последнее открытие учёных.
Коринфская капитель - часть византийской постройки, которая, по-видимому, является Церковью Апостолов в Вифсаиде.

Коринфская капитель - часть византийской постройки, которая, по-видимому, является Церковью Апостолов в Вифсаиде.

 
Уровень воды Геннисаретского озера поднялся из-за сильных дождей в 2020 году, затопив территорию церкви.

Уровень воды Геннисаретского озера поднялся из-за сильных дождей в 2020 году, затопив территорию церкви.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх