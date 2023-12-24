Какие тайны раскрыл учёным затерянный древний храм апостолов Христа

Давно потерянная церковь в древнем городе Вифсаиде

Древний город Вифсаида.

Руины Вифсаиды в Эль-Арадже, затопленные после резкого подъёма уровня воды Геннисаретского озера вследствие проливных дождей в 2020 году. Название этой рабацкой деревни, Вифсаиды, в переводе значит буквально «дом рыбаков».

Команда археологов на раскопках.

Надпись Святого Петра на мозаичном полу, найденном на берегу Галилейского моря, известного чудесами, совершёнными там Иисусом Христом.

Картина начала XIV века «Призвание апостолов Петра и Андрея» Дуччо ди Буонинсенья, которая изначально была частью алтаря Сиенского собора в Италии, изображает Иисуса, призывающего апостолов Петра и Андрея.

Таинственная надпись

Посвящённая Святому Петру надпись в обнаруженной в Эль-Арадже Церкви Апостолов .

Загадка разгадана

Мозаичный пол апсиды предполагаемой Церкви Апостолов, Вифсаида.

Коринфская капитель - часть византийской постройки, которая, по-видимому, является Церковью Апостолов в Вифсаиде.

Уровень воды Геннисаретского озера поднялся из-за сильных дождей в 2020 году, затопив территорию церкви.