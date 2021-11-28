Звёзды советского андеграунда на фотографиях, которые называли «идеологическим ню»

Уникальная подборка фотографий Сергея Борисова.

1. На пути к мировой известности

Борис Гребенщиков и Сергей Борисов в студии Борисова, 1986 год.

2. Полёт

Гия Абрамишвили из группы « Чемпионы мира», 1988 год.

3. Участники необычного флешмоба

Диалог, 1983 год.

4. Дефиле, 1987 год

Одна из самых известных работ Борисова, которая стала настоящим символом перестройки.

5. Одежда из газетной бумаги, 1987 год

Не стоит выкидывать из дома старые газеты и журналы, ведь из этого, казалось бы, уже ненужного материала, можно сделать много чего интересного и полезного.

6. Советский композитор и певец

Игорь Николаев во дворе студии, 1987 год.

7. Стань Звездой!

Валерий Леонтьев и Игорь Николаев, 1985 год.

8. Эдита Пьеха, 1982 год

Народная артистка СССР. Советская эстрадная певица и актриса.Народная артистка СССР.

9. Михаил Боярский

Михаил Боярский возле Исаакиевского собора, 1982 году.

10. Дуэт

Владимир Кузьмин и Алла Пугачева, 1986 год.

11. «Здравствуй, песня», 1986 год

«Здравствуй, песня» - знаменитый советский вокально-инструментальный ансамбль.

12. Легенда русского рока

Георгий Гурьянов и Борис Гребенщиков, 1987 год.

13. Рондо, 1987 год

Среди прочих Наталья Ветлицкая и Александр Иванов.

14. Оксана Фандера, 1985 год

Актриса театра и кино.

15. «Наутилус Помпилиус», 1987 год

Советская рок-группа, одна из самых известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов.

16. Борис Гребенщиков, 1995 год

Известный поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из родоначальников русской рок-музыки.

17. Гарик Сукачев, 1994 год

Советский рок-музыкант, поэт, композитор и актёр.

18. Виктор Цой в мастерской Борисова, 1986 год

Легенда советский рок-музыки.

19. Дубосарский и Виноградов, 1996 год

Портретный снимок Дубосарского и Виноградова в 1996 году.

20. Сергей Курёхин и Джоанна Стингрей

Сергей Курёхин и Джоанна Стингрей в Студии 50А, 1987 год.