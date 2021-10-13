Истории знаменитых девственников: Детские травмы, наука и необдуманные обещания

Знаменитые люди, выбравшие целибат.
Современные люди все меньше склонны терпеть какие-либо физические неудобства или ограничения. Сейчас не в моде аскеты, и рассказы о добровольных лишениях вызывают скорее удивление, чем восторг и уважение. В истории, однако, было немало людей, по своей воле отказавшихся от плотских утех по религиозным, идейным или каким-либо другим соображениям.
Елизавета I Английская (Королева-дева)
Историки до сих пор не сошлись во мнении, отчего эта женщина так упорно до конца жизни отказывалась от брака. Причинами могли стать как независимый характер Елизаветы, не желающей ни с кем делиться властью, так и психологическая травма - дочь Генриха VIII и Анны Болейн, она с детства вынуждена была наблюдать за несчастливыми и трагическими последствиям замужества (всего у ее отца было шесть жен: с двумя он развелся, двух казнил по обвинению в измене, одна умерла от родильной горячки).
Елизавета I, Королева Англии и Ирландии с 1558 по 1603 гг.
"Для славы Божьей, для блага государства, я решила нерушимо хранить обет девственности. Взгляните на мой государственный перстень, - говорила она, показывая на этот символ власти, - им я уже обручилась с супругом, которому, неизменно буду верна до могилы... Мой супруг - Англия, дети - мои подданные. Я изберу себе в супруги человека достойнейшего, но до тех пор желаю, чтобы на моей гробнице начертали: "Жила и умерла королевою и девственницей".
Леонардо да Винчи
Личная жизнь гения сегодня вызывает многочисленные споры. Известно точно, что жены у него не было. Достоверных сведений о любовницах тоже нет. Есть противоречивые версии о недолгой связи Леонардо с Чечилией Галлерани, которую он изобразил на картине «Дама с горностаем», и о его увлечении своим юным учеником Салаи, но они ничем не подтверждены. Скорее всего, мастер все силы отдавал науке и искусству, оставаясь до конца жизни девственником.
Портрет Леонардо да Винчи руки неизвестного художника
Исаак Ньютон
Великий ученый гордился тем, что его ум выше плотских желаний. Сосредоточенный и погруженный в свой внутренний мир, Ньютон все силы уделял работе, так как в то время считали, что телесная близость с женщиной вредит работе мозга. В конце жизни он с гордостью рассказывал о том, что никогда не был рабом страстей. Осознанный отказ от секса был, возможно, результатом очень строгого религиозного воспитания.
Исаак Ньютон, портрет кисти Г. Кнеллера (1689 г.)
Иммануил Кант
Немецкий философ также был сторонником теории о замутнении разума в результате сексуального опыта. Противопоставляя в своих работах чувства и желания культурным нормам и морали, Кант всей своей жизнью доказывал эти убеждения. Кроме того, ученый создал теорию, согласно которой все телесные жидкости (пот, слюна и сперма) являются драгоценным материалом, расходовать который ни в коем случае нельзя. Строжайшее соблюдение этого принципа позволило ему благополучно дожить почти до восьмидесяти лет.
Иммануил Кант, Johann Gottlieb Becker (1768)
Ганс Христиан Андерсен
Причиной безбрачия великого сказочника было фатальное неверие в себя и робость. Записи в дневниках говорят о том, что постоянные неудачи на этом фронте привели его к мысли о полном отказе от сексуальных отношений. Исследователи находят в творчестве Андерсена отзвуки этого глубокого разочарования. Хотя нельзя сказать, что в жизни сказочника совершенно не было места чувствам - были и влюбленности, порой женщины пытались соблазнить его. Есть даже свидетельства о его походах в публичные дома, где он проводил время, беседуя с девушками легкого поведения. Вероятно, внутренние рамки каждый раз оказывались сильнее желаний.
Ганс Христиан Андерсен
Николай Васильевич Гоголь
Замкнутый образ жизни и своеобразная натура великого русского писателя породили много домыслов о причинах его отказа от женщин. Известно достоверно, что он не имел в своей жизни сексуального опыта и гордился этим – в письмах друзьям он называл чувственность низменной и унизительной. Предположения об «угнетенной гомосексуальности», которые неоднократно высказывались, чаще вызывают критику, чем одобрение. Вероятно, отказ от личной жизни связан с глубокой религиозностью писателя, но что здесь является причиной, а что следствием, точно сказать сложно.
Николай Васильевич Гоголь, портрет кисти Федора Моллера
Анатолий Вассерман
Знаменитый журналист и человек-энциклопедия является еще одним примером того факта, что избыток интеллекта часто вредит личной жизни. Свой выбор он объясняет просто: «…по молодости дал обет целомудрия, а теперь понимаю - может, зря? И хочется уже отказаться от запрета, но подозреваю, что в моем возрасте - а мне 59 лет - начинать половую жизнь как-то трудновато. У меня стандартное поздравление на свадьбах: «Поздравляю молодоженов, что не повторили мою ошибку». К тому же - какая жена меня выдержит, у меня свои привычки, к которым приспособиться невозможно. Даже самая лояльная партнерша убежит на третий день.» Однако, также по его собственному признанию, интересоваться данным вопросом Анатолий не перестает: «Полное отсутствие практики в половой жизни я компенсирую углубленным изучением теории. Еще в советское время изучил все имевшиеся тогда пособия по гинекологии и сексологии, а еще собрал изрядную по тому времени коллекцию эротики и порнографии.»
Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман
Какими бы причинами не объяснялся обет безбрачия, судьба людей, вольно или невольно выбравших такой жизненный путь, всегда вызывает сочувствие. По опыту того же Анатолия Вассермана, «воздержание - дело малоприятное во всех отношениях. Ведь, вопреки расхожему мнению, думать о сексе меньше не получается.»
Текст: Анна Константинова
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